Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск

Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы». Этот уникальный природный феномен поразит

5
3 отзыва
Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы». Этот уникальный природный феномен поразит Вас своими масштабами и красотой.

Крутые скалы, простирающиеся вдоль реки на 40 километров, как ничто иное передают все величие якутской природы.
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Ближайшие даты:
08
июл
11
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим национальный природный парк «Ленские столбы»;
  • посетим такие живописные места, как Жиганск и Кюсюр и познакомимся с национальным колоритом; 
  • насладимся выступлениями местных артистов;
  • побываем в Тикси – самом северном населенном пункте Якутии;
  • прогуляемся до села Соттинцы и историко-архитектурного музея под открытым небом «Дружба».

Кроме того, Вас ждет увлекательная программа на борту теплохода, лекции по истории республики, конкурсы с призами, дискотеки и живые выступления артистов, которые прекрасно дополнят Ваш насыщенный отдых.

Программа тура по дням

1 день
Якутск

С 08:00 трансфер из аэропорта.

Размещение на борту с 10:00.

Обед.

Свободное время.

Отправление в рейс в 19:00.

2 день
Ленские столбы

Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой до 200 м, сплошной стеной протянувшиеся по правому берегу красавицы Лены на 40 км. Расположены они в 200 км выше г. Якутска. 

На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину с панорамной площадкой, откуда вы сможете не только полюбоваться великолепным видом на Лену и живописными окрестностями, но и сделать памятные фотографии о путешествии.

Отдых на берегу.

3 день
Буотама

Пешая прогулка до бизонария. Рассказ сотрудника бизонария.

4 день
В пути, программа на борту

Программа на борту.

Лекции и фильмы о Якутии, мастер-классы.

5 день
Жиганск

Переправа на пароме.

Приветственный эвенкийский ритуал на берегу.

Пешая прогулка до центра поселка.

Фольклорный концерт.

Продажа сувениров.

Посещение небольшого краеведческого музея и православной церкви.

6 день
Кюсюр

Пешая прогулка до Дома культуры.

Фольклорный концерт, выставка-продажа сувениров.

Свободная программа.

7 день
Неелово (Тикси)

Трансфер на автобусах. Остановка у знака «Тикси».

Церемония встречи гостей, обряд очищения, фотографирование.

Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых». Показ видео слайда о Тикси (10 минут).

Приветственное слово и театрализованная постановка.

8 день
Тит-Ары

Рассказ об острове.

Экскурсия в ледник.

Дегустация рыбы шоковой заморозки.

9 день
В пути, программа на борту

Программа на борту.

Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.

Проводятся различные мастер-классы.

10 день
Полярный круг (или Утиный остров)

Стоянка у надписи ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.

Свободная программа.

Далее будет прогулка по берегу и рыбалка. Проба ухи.

11 день
В пути, программа на борту

Программа на борту.

Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.

Проводятся различные мастер-классы.

12 день
Зелёная стоянка

Свободная программа на берегу.

Шашлык.

Прощальный костер Дружбы.

13 день
Соттинцы

Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».

Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея. Посещение сувенирной лавки.

Отдых на берегу.

14 день
Якутск

Прибытие в 04:00.

Завтрак.

Трансфер в аэропорт/гостиницу.

Проживание

Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов». 

Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб.:

ТИП КАЮТЫКол-во бронируемых мест в каюте:
4 места3 места2 места1 место
4-х местная487 200451 900416 900
3/2-местная443 400416 900301 450
1-номестная с доп. местом336 600281 050
Полулюкс460 900324 500
Люкс602 900

При оплате 1 места – выкупается вся каюта! Подселение не осуществляется!

Круизный теплоход «Михаил Светлов» 

Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году. Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трёх-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс. Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание по системе «шведский стол»
  • Программа на борту теплохода
  • Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Проживания в г. Якутск до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Алкогольные напитки
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
г. Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
9 сен 2020
Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал
Е
16 июня 2022
Спасибо команде теплохода "Демьян Бедный" за прекрасно организованный отдых. Большая благодарность работникам кухни.
Т
9 сен 2020
Вежливый и обязательный персонал

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