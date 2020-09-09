Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы». Этот уникальный природный феномен поразит Вас своими масштабами и красотой. Крутые скалы, простирающиеся вдоль реки на 40 километров, как ничто иное передают все величие якутской природы.

Кроме того, Вас ждет увлекательная программа на борту теплохода, лекции по истории республики, конкурсы с призами, дискотеки и живые выступления артистов, которые прекрасно дополнят Ваш насыщенный отдых.

Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».

Далее будет прогулка по берегу и рыбалка. Проба ухи.

На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину с панорамной площадкой, откуда вы сможете не только полюбоваться великолепным видом на Лену и живописными окрестностями, но и сделать памятные фотографии о путешествии.

Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой до 200 м, сплошной стеной протянувшиеся по правому берегу красавицы Лены на 40 км. Расположены они в 200 км выше г. Якутска.

Проживание

Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов».

Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб.:

ТИП КАЮТЫ Кол-во бронируемых мест в каюте: 4 места 3 места 2 места 1 место 4-х местная 487 200 451 900 416 900 – 3/2-местная – 443 400 416 900 301 450 1-номестная с доп. местом – – 336 600 281 050 Полулюкс – – 460 900 324 500 Люкс – – 602 900 –

При оплате 1 места – выкупается вся каюта! Подселение не осуществляется!

Круизный теплоход «Михаил Светлов»

Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году. Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трёх-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс. Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.