Сплав по реке Амга – приятный отдых на лоне девственной природы и отличная рыбалка. Маршрут проходит посреди южно-якутской тайги. Привычные для жителей центральных районов просторные поляны появляются только в конце маршрута.

До границы с Амгинским улусом лес, богатый ягелем, вплотную подступает к берегу реки. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены стойбища оленеводов. Стойбища, в основном, состоят из 1-2 семей. Это семьи местных эвенков и саха. В августе по пути можно собрать голубику, черную смородину.

Программа тура по дням

1 день Трансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплава

Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов). Трансфер в город. 9:00 Сбор у автовокзала (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24. Трансфер начинается с паромной переправы через реку Лена. Автодорога "Лена" по которой проложен маршрут трансфера, является дорогой федерального значения. В настоящее время автодорога реконструируется и на большинстве дорожного полотна уложен асфальт. Обед в придорожном кафе. По приезду на берег Амги, перекус и сбор катамаранов. Сплав до первого острова, разбивка лагеря, ужин, ночевка Длина автомобильного маршрута 350 км, водного маршрута 5 км. Общее время в пути 12 часов.

2 день Сплав до местности Кировское. Начало рыбалки

Начиная с Кировского берега богаты холодными ключами и в местах падения ключей собирается ленок, хариус, можно также увидеть тайменей. Хариус отлично ловится на мушку. Стоянка на против ключей на галечной косе. В жаркую погоду здесь можно отлично покупаться. Вечерняя рыбалка на мыша ("мышкование") Длина дневного маршрута 84 км. Время в пути 10 часов.

3 день Сплав до острова остров Тарыннах Арыта

Рыбалка во время сплава с катамарана или во время остановок на перспективных местах. По маршруту остановка у стоянок эвенков, знакомство с их бытом. В местности Сылгылыр остановка для экскурсии к наскальным рисункам. Стоянка на острове Тарыннах рядом с затяжным перекатом. Перекат холодный из-за выхода подземных вод. Здесь отлично ловится крупный ленок. Длина дневного маршрута 30 км. Время в пути 8 часов.

4 день Дневка

В этот день отдых, рыбалка. Желающие могут сделать восхождение на гору со скалами, с высоты которой открываются отличные виды на Амгу.

5 день Сплав до острова Куобастаах Арыыта

Рыбалка во время сплава и во время остановок. С этого участка начинаются владения крупных щук. Перекаты богаты ленками и хариусами. Длина дневного маршрута 59 км. Время в пути 8 часов.

6 день Сплав до скал Кыыл Бастах

На этом участке по реке Мундуруччу находится граница между двумя районами республики: Алданским и Амгинским. Начиная с Мундуруччу по берегам встречаются луга и в середине лета здесь можно увидеть сенокосчиков. Стояка перед скалами на галечной косе. Местность богата родниками и поэтому здесь много разной рыбы, в том числе крупной. Рыбалка во время сплава и во время остановок. Длина дневного маршрута 44 км. Время в пути 8 часов.

7 день Сплав до местности Ключи Бетюнг

Рыбалка во время сплава и во время остановок. Здесь на двух берегах бьют мощные подземные ключи, где также собирается рыба в жаркую погоду. Длина дневного маршрута 25 км. Время в пути 8 часов.

8 день Сплав до Амгинских Столбов

Рыбалка во время сплава и во время остановок. На этом участке встречается первый населенный пункт – это заброшенный поселок Тегюлтя. Сейчас Тегюлтя представляет из себя маленький участок, где живут всего несколько семей. В начале поселка находится действующая метеостанция. В пути остановка на устье речки Оннюя для посещения писаниц. Здесь на развалинах горы можно найти кристаллы горного хрусталя и окаменелости древних животных. Длина дневного маршрута 85 км. Время в пути 10 часов.

9 день Экскурсия на Амгинские Столбы. Сплав до местности "ТонолохХайата"

Амгинские Столбы – это группа скал, которые расположились на повороте реки. Скалы богаты одиночными столбы, арками, пещерами. Здесь практически прекращается хорошая рыбалка, так как места обжиты охотниками, рыбаками. Ночь на галечной косе напротив скал горы "Тонолох Хаята" Длина дневного маршрута 41 км. Время в пути 4 часа.

10 день Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска