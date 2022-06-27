До границы с Амгинским улусом лес, богатый ягелем, вплотную подступает к берегу реки. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены стойбища оленеводов. Стойбища, в основном, состоят из 1-2 семей. Это семьи местных эвенков и саха. В августе по пути можно собрать голубику, черную смородину.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов).
Трансфер в город.
9:00 Сбор у автовокзала (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24.
Трансфер начинается с паромной переправы через реку Лена.
Автодорога "Лена" по которой проложен маршрут трансфера, является дорогой федерального значения.
В настоящее время автодорога реконструируется и на большинстве дорожного полотна уложен асфальт.
Обед в придорожном кафе.
По приезду на берег Амги, перекус и сбор катамаранов.
Сплав до первого острова, разбивка лагеря, ужин, ночевка
Длина автомобильного маршрута 350 км, водного маршрута 5 км. Общее время в пути 12 часов.
Начиная с Кировского берега богаты холодными ключами и в местах падения ключей собирается ленок, хариус, можно также увидеть тайменей.
Хариус отлично ловится на мушку.
Стоянка на против ключей на галечной косе.
В жаркую погоду здесь можно отлично покупаться.
Вечерняя рыбалка на мыша ("мышкование")
Длина дневного маршрута 84 км. Время в пути 10 часов.
Рыбалка во время сплава с катамарана или во время остановок на перспективных местах.
По маршруту остановка у стоянок эвенков, знакомство с их бытом.
В местности Сылгылыр остановка для экскурсии к наскальным рисункам.
Стоянка на острове Тарыннах рядом с затяжным перекатом.
Перекат холодный из-за выхода подземных вод.
Здесь отлично ловится крупный ленок.
Длина дневного маршрута 30 км. Время в пути 8 часов.
В этот день отдых, рыбалка.
Желающие могут сделать восхождение на гору со скалами, с высоты которой открываются отличные виды на Амгу.
Рыбалка во время сплава и во время остановок.
С этого участка начинаются владения крупных щук.
Перекаты богаты ленками и хариусами.
Длина дневного маршрута 59 км. Время в пути 8 часов.
На этом участке по реке Мундуруччу находится граница между двумя районами республики: Алданским и Амгинским. Начиная с Мундуруччу по берегам встречаются луга и в середине лета здесь можно увидеть сенокосчиков.
Стояка перед скалами на галечной косе.
Местность богата родниками и поэтому здесь много разной рыбы, в том числе крупной.
Рыбалка во время сплава и во время остановок.
Длина дневного маршрута 44 км. Время в пути 8 часов.
Рыбалка во время сплава и во время остановок.
Здесь на двух берегах бьют мощные подземные ключи, где также собирается рыба в жаркую погоду.
Длина дневного маршрута 25 км. Время в пути 8 часов.
Рыбалка во время сплава и во время остановок.
На этом участке встречается первый населенный пункт – это заброшенный поселок Тегюлтя.
Сейчас Тегюлтя представляет из себя маленький участок, где живут всего несколько семей.
В начале поселка находится действующая метеостанция.
В пути остановка на устье речки Оннюя для посещения писаниц.
Здесь на развалинах горы можно найти кристаллы горного хрусталя и окаменелости древних животных.
Длина дневного маршрута 85 км. Время в пути 10 часов.
Амгинские Столбы – это группа скал, которые расположились на повороте реки.
Скалы богаты одиночными столбы, арками, пещерами.
Здесь практически прекращается хорошая рыбалка, так как места обжиты охотниками, рыбаками.
Ночь на галечной косе напротив скал горы "Тонолох Хаята"
Длина дневного маршрута 41 км. Время в пути 4 часа.
Завершающий день маршрута, где предстоит сплавиться до поселка Оннес, разобрать катамараны, погрузить вещи в автобус и доехать до Якутска.
Сплав до Оннеса занимает 2 часа.
Поселок Оннес расположен на высоком берегу.
Примерно, с этого места тайга отступает от реки и начинается долина Амги воспетая во многих песнях.
Между поселком Чакыр и селой Амга вдали можно увидеть скальную гору, носящую имя великого русского писателя Короленко.
Владимир Галлактионович провел в ссылке на Амге многие годы.
Он любил подниматься на эту гору и вполне возможно, что виды с высоты на долину, вдохновили его написать ставшие потом знаменитые произведения.
Перед Якутском переправа на пароме через Лену.
Длина дневного маршрута по воде 17 км, на авто 270 км. Время в пути 12 часов.
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Одежда:
Снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут проходит посреди южно-якутской тайги. Привычные для жителей центральных районов просторные поляны появляются только в конце маршрута.
До границы с Амгинским улусом лес, богатый ягелем, вплотную подступает к берегу реки. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены стойбища оленеводов. Стойбища, в основном, состоят из 1-2 семей. Это семьи местных эвенков и саха.
Маршрут начинается с моста в поселке Верхняя Амга.
Ниже моста долина узкая, с крутыми бортами. Склоны долины разрезают глубокие распадки. Оба берега периодически скалистые, обрывистые. Напротив скал лежат пологие песчано-галечные пляжи. При низких уровнях воды река состоит из глубоких, почти неподвижных плесов и мелких стремительных перекатов. Имеются крупные осередки, лесистые острова и удобные для рыбалки заливы. Вода в июле и до конца августа теплая.