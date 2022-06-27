Сплав и рыбалка на реке Амга

Сплав по реке Амга - приятный отдых на лоне девственной природы

Сплав по реке Амга – приятный отдых на лоне девственной природы и отличная рыбалка. Маршрут проходит посреди южно-якутской тайги. Привычные для жителей центральных районов просторные поляны появляются только в конце маршрута.
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Сплав и рыбалка на реке Амга
Ближайшие даты:
15
июл

Описание

До границы с Амгинским улусом лес, богатый ягелем, вплотную подступает к берегу реки. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены стойбища оленеводов. Стойбища, в основном, состоят из 1-2 семей. Это семьи местных эвенков и саха. В августе по пути можно собрать голубику, черную смородину.

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – мы проведем 10 замечательных дней вдали от цивилизации;
  • рыбалка – местные воды богаты всевозможной рыбой – щука, окунь, налим, сиг, ленок, хариус, тугунок, сорога, ерш, подкаменщик и редко осетр и таймень;
  • познакомимся с эвенкам, с их бытом и обычаями;
  • побываем в местности Сылгылыр, где увидим наскальные рисунки.

Программа тура по дням

1 день
Трансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплава

Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов).

Трансфер в город.

9:00 Сбор у автовокзала (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24.

Трансфер начинается с паромной переправы через реку Лена.

Автодорога "Лена" по которой проложен маршрут трансфера, является дорогой федерального значения.

В настоящее время автодорога реконструируется и на большинстве дорожного полотна уложен асфальт.

Обед в придорожном кафе.

По приезду на берег Амги, перекус и сбор катамаранов.

Сплав до первого острова, разбивка лагеря, ужин, ночевка

Длина автомобильного маршрута 350 км, водного маршрута 5 км. Общее время в пути 12 часов.

Трансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплаваТрансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплаваТрансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплаваТрансфер до поселка Верхняя Амга. Начало сплава
2 день
Сплав до местности Кировское. Начало рыбалки

Начиная с Кировского берега богаты холодными ключами и в местах падения ключей собирается ленок, хариус, можно также увидеть тайменей.

Хариус отлично ловится на мушку.

Стоянка на против ключей на галечной косе.

В жаркую погоду здесь можно отлично покупаться.

Вечерняя рыбалка на мыша ("мышкование")

Длина дневного маршрута 84 км. Время в пути 10 часов.

Сплав до местности Кировское. Начало рыбалкиСплав до местности Кировское. Начало рыбалкиСплав до местности Кировское. Начало рыбалкиСплав до местности Кировское. Начало рыбалки
3 день
Сплав до острова остров Тарыннах Арыта

Рыбалка во время сплава с катамарана или во время остановок на перспективных местах.

По маршруту остановка у стоянок эвенков, знакомство с их бытом.

В местности Сылгылыр остановка для экскурсии к наскальным рисункам.

Стоянка на острове Тарыннах рядом с затяжным перекатом.

Перекат холодный из-за выхода подземных вод.

Здесь отлично ловится крупный ленок.

Длина дневного маршрута 30 км. Время в пути 8 часов.

Сплав до острова остров Тарыннах АрытаСплав до острова остров Тарыннах АрытаСплав до острова остров Тарыннах АрытаСплав до острова остров Тарыннах Арыта
4 день
Дневка

В этот день отдых, рыбалка.

Желающие могут сделать восхождение на гору со скалами, с высоты которой открываются отличные виды на Амгу.

ДневкаДневкаДневкаДневка
5 день
Сплав до острова Куобастаах Арыыта

Рыбалка во время сплава и во время остановок.

С этого участка начинаются владения крупных щук.

Перекаты богаты ленками и хариусами.

Длина дневного маршрута 59 км. Время в пути 8 часов.

Сплав до острова Куобастаах АрыытаСплав до острова Куобастаах АрыытаСплав до острова Куобастаах АрыытаСплав до острова Куобастаах Арыыта
6 день
Сплав до скал Кыыл Бастах

На этом участке по реке Мундуруччу находится граница между двумя районами республики: Алданским и Амгинским. Начиная с Мундуруччу по берегам встречаются луга и в середине лета здесь можно увидеть сенокосчиков.

Стояка перед скалами на галечной косе.

Местность богата родниками и поэтому здесь много разной рыбы, в том числе крупной.

Рыбалка во время сплава и во время остановок.

Длина дневного маршрута 44 км. Время в пути 8 часов.

Сплав до скал Кыыл БастахСплав до скал Кыыл БастахСплав до скал Кыыл БастахСплав до скал Кыыл Бастах
7 день
Сплав до местности Ключи Бетюнг

Рыбалка во время сплава и во время остановок.

Здесь на двух берегах бьют мощные подземные ключи, где также собирается рыба в жаркую погоду.

Длина дневного маршрута 25 км. Время в пути 8 часов.

Сплав до местности Ключи БетюнгСплав до местности Ключи БетюнгСплав до местности Ключи БетюнгСплав до местности Ключи Бетюнг
8 день
Сплав до Амгинских Столбов

Рыбалка во время сплава и во время остановок.

На этом участке встречается первый населенный пункт – это заброшенный поселок Тегюлтя.

Сейчас Тегюлтя представляет из себя маленький участок, где живут всего несколько семей.

В начале поселка находится действующая метеостанция.

В пути остановка на устье речки Оннюя для посещения писаниц.

Здесь на развалинах горы можно найти кристаллы горного хрусталя и окаменелости древних животных.

Длина дневного маршрута 85 км. Время в пути 10 часов.

Сплав до Амгинских СтолбовСплав до Амгинских СтолбовСплав до Амгинских СтолбовСплав до Амгинских Столбов
9 день
Экскурсия на  Амгинские Столбы. Сплав до местности &quot;ТонолохХайата&quot;

Амгинские Столбы – это группа скал, которые расположились на повороте реки.

Скалы богаты одиночными столбы, арками, пещерами.

Здесь практически прекращается хорошая рыбалка, так как места обжиты охотниками, рыбаками.

Ночь на галечной косе напротив скал горы "Тонолох Хаята"

Длина дневного маршрута 41 км. Время в пути 4 часа.

Экскурсия на  Амгинские Столбы. Сплав до местности &quot;ТонолохХайата&quot;Экскурсия на  Амгинские Столбы. Сплав до местности &quot;ТонолохХайата&quot;Экскурсия на  Амгинские Столбы. Сплав до местности &quot;ТонолохХайата&quot;Экскурсия на  Амгинские Столбы. Сплав до местности &quot;ТонолохХайата&quot;
10 день
Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска

Завершающий день маршрута, где предстоит сплавиться до поселка Оннес, разобрать катамараны, погрузить вещи в автобус и доехать до Якутска.

Сплав до Оннеса занимает 2 часа.

Поселок Оннес расположен на высоком берегу.

Примерно, с этого места тайга отступает от реки и начинается долина Амги воспетая во многих песнях.

Между поселком Чакыр и селой  Амга вдали можно увидеть скальную гору, носящую имя великого русского писателя Короленко.

Владимир Галлактионович провел в ссылке на Амге многие годы.

Он любил подниматься на эту гору и вполне возможно, что виды с высоты на долину, вдохновили его написать ставшие потом знаменитые произведения.

Перед Якутском переправа на пароме через Лену.

Длина дневного маршрута по воде 17 км, на авто 270 км. Время в пути 12 часов.

Сплав до поселка Оннес. Трансфер до г. ЯкутскаСплав до поселка Оннес. Трансфер до г. ЯкутскаСплав до поселка Оннес. Трансфер до г. ЯкутскаСплав до поселка Оннес. Трансфер до г. Якутска

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск – п. Верхняя Амга, п. Оннес – г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда). Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств – «инструктор всегда рядом»)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисова;
  • рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • брюки штормовые;
  • брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • термобелье тонкое;
  • термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
  • бейсболка или панама;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • перчатки водонепроницаемые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • обувь для легкого трекинга;
  • сапоги болотные;
  • сапоги резиновые (до колен);
  • сандали;
  • легкая лагерная обувь.

Снаряжение:

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • спички, зажигалки, средства для розжига;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • трекинговые палки;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
  • гермомешок 20-40 литров для личных вещей во время сплава;
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • рюкзак 100-130 литров;
  • чехол для рюкзака;
  • термос 1 литр;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • налобный фонарик;
  • сидушка;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

О маршруте

Маршрут проходит посреди южно-якутской тайги. Привычные для жителей центральных районов просторные поляны появляются только в конце маршрута.

До границы с Амгинским улусом лес, богатый ягелем, вплотную подступает к берегу реки. В территории Алданского улуса по берегам реки расположены стойбища оленеводов. Стойбища, в основном, состоят из 1-2 семей. Это семьи местных эвенков и саха.

Маршрут начинается с моста в поселке Верхняя Амга.

Ниже моста долина узкая, с крутыми бортами. Склоны долины разрезают глубокие распадки. Оба берега периодически скалистые, обрывистые. Напротив скал лежат пологие песчано-галечные пляжи. При низких уровнях воды река состоит из глубоких, почти неподвижных плесов и мелких стремительных перекатов. Имеются крупные осередки, лесистые острова и удобные для рыбалки заливы. Вода в июле и до конца августа теплая.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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