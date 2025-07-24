Мои заказы

Сплав и рыбалка на реках Якутии

Приглашаем отправиться в увлекательный рыболовный тур по реке Алдан с заходами в притоки Хандыга, Барайы, Тукулан, Келя, Тумара.

За 16 насыщенных дней вы сможете в полной мере отдохнуть от городской суеты, полюбоваться живописной природой Якутии, а также испытаете свои силы в ловле на спиннинг таких рыб, как таймень, трофейная щука, острорылый ленок, тупорылый ленок-лимба, крупный окунь, язь и сиг.
5
1 отзыв
Сплав и рыбалка на реках Якутии
Сплав и рыбалка на реках ЯкутииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав и рыбалка на реках ЯкутииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Трансфер Якутск - р. Алдан

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающими в Якутск до 07:00).

Трансфер в город.

08:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка художника»), улица Октябрьская, 24в.

Ночь на берегу реки Алдан.

Подготовка к походу.

В этот день трансфер Якутск — р. Алдан (автодорога «Колыма», 380 км).

Трансфер Якутск - р. Алдан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переход до острова Хоптолох

Переход по реке Алдан до острова Хоптолох (56 км).

В этот день через 12 км от начала сплава проходим устье речки Томпо.

Так как речка находится вблизи населенного пункта, мы здесь долго не будем задерживаться.

По приезду к Хоптолоху разбивка лагеря.

Ужин, вечерняя рыбалка.

Переход до острова ХоптолохПереход до острова ХоптолохПереход до острова Хоптолох
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Переход до р. Хандыга

Переход до р. Хандыга (31 км).

В пути остановки для рыбалки.

Хандыга, в отличие от речки Восточная Хандыга, славится хорошей рыбалкой.

Здесь можно поймать тайменя и лимбу (тупорылого ленка).

Переход вверх по течению по р. Хандыга (длина перехода зависит от уровня воды на речке).

Разбивка лагеря.

Ночная рыбалка.

Переход до р. ХандыгаПереход до р. ХандыгаПереход до р. Хандыга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Рыбалка на реке Хандыга

Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.

Сплав до лагеря.

Ночь на реке.

Ночная рыбалка.

Рыбалка на реке ХандыгаРыбалка на реке Хандыга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Переход до острова Тонус

Сплав до устья реки и далее по Алдану (19 км) до острова Тонус.

Переход до острова ТонусПереход до острова Тонус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Переход до р. Барайы

Переход до устья р. Барайы (48 км).

Подъем по речке вверх по течению.

Рыбалка.

Ночь на реке.

Ночная рыбалка.

Переход до р. БарайыПереход до р. Барайы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Рыбалка на р. Барайы

Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.

Сплав до лагеря.

Ночь на реке.

Ночная рыбалка.

Рыбалка на р. БарайыРыбалка на р. Барайы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Переход до острова р. Восточная Градыга

Сплав до устья р. Барайы и далее по Алдану (31 км) до р. Восточная Градыга.

Переход до острова р. Восточная ГрадыгаПереход до острова р. Восточная Градыга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Переход до устья р. Тукулан

Переход до р. Тукулан (61 км).

Подъем по реке вверх.

Установка лагеря.

Ночная рыбалка.

Переход до устья р. ТукуланПереход до устья р. Тукулан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Рыбалка на реке Тукулан

Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.

Сплав до лагеря.

Ночь на реке.

Ночная рыбалка.

Рыбалка на реке ТукуланРыбалка на реке Тукулан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Переход до р. Байбакан

Сплав по Тукулану и далее переход до р. Байбакан (11 км).

Рыбалка.

Ночь на устье речки.

Переход до р. БайбаканПереход до р. Байбакан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Переход до р. Кэлэ

Переход до р. Кэлэ (75 км).

Подъем вверх по реке.

Установка лагеря.

Ночная рыбалка.

Переход до р. КэлэПереход до р. Кэлэ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Рыбалка на реке Кэлэ

Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.

Сплав до лагеря.

Ночь на реке.

Ночная рыбалка.

Рыбалка на реке КэлэРыбалка на реке Кэлэ
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
14 день

Переход до р. Тумара

Сплав по Кэлэ, далее переход до р. Тумара (район устья р. Алдан), 44 км.

Подъем вверх по течению.

Переход до р. Тумара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
15 день

Рыбалка на реке Тумара

Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.

Сплав до лагеря.

Ночь на реке.

Ночная рыбалка.

Рыбалка на реке ТумараРыбалка на реке Тумара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
16 день

Завершение сплава. Трансфер до Якутска

Выход на Лену и переход до лодочной станции п. Тюбя (30 км).

Сбор катамаранов, трансфер до Якутска (150 км).

Авиабилеты рекомендуется покупать на следующий день после окончания тура.

Проживание

Тур предусматривает размещение в палатках от одноместной до четырёхместной.

Стоимость тура на 1 человека – 126 000 руб.

Варианты проживания

Палатка

15 ночей

Размещение во время тура в палатках от одноместной до четырёхместной.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Питание, указанное в программе (15 завтраков, 14 обедов, 15 ужинов)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Регистрация группы в Службе спасения Республики Саха (Якутия)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе (средний чек питания от 1000 руб.)
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа туристов под руководством инструктора-проводника)
  • Всё, что не входит в стоимость тура
  • Аренда: болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб. набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
  • Болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период похода
  • Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
  • Дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб
  • Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
  • Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
  • кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
  • сандалии туристические;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • пуховка теплая (на вечер);
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье (для сна);
  • рубашка с длинным рукавом от солнца;
  • купальник/плавки;
  • футболки/майки;
  • штаны;
  • шорты;
  • перчатки для гребли (по желанию).

Оборудование:

  • рюкзак/сумка непромокаемые;
  • сидушка хоба;
  • солнцезащитные очки;
  • кружка, ложка, миска;
  • термос (по желанию);
  • комаринка «Рефтамид»/«Гардекс»;
  • средство от укусов комаров;
  • солнцезащитный крем (с защитой 50-100);
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • Powerbank/солнечная панель;
  • фонарик (требуется в середине июля);
  • вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
  • перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.

В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

Вам нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.

Длина маршрута – 570 км.

Сплав проходит на семиметровых надувных катамаранах с подвесными моторами 9,9 л/с.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мадина
24 июл 2025
Прекрасный тур, великолепные Синские столбы, море грибов и рыбы, а закаты на Поющих скалах и подьем к «Сердечку» - это просто моя мечта. Только ради этого можно приезжать сюда. Огромная благодарность Матвею, Николаю и Игорю!!! Замечательные люди, влюбленные в свое дело, умеющие организовать быт на стоянках и готовы прийти на помощь в любой ситуации. Якутия - в моем сердце навсегда!!!
Прекрасный тур, великолепные Синские столбы, море грибов и рыбы, а закаты на Поющих скалах и подьемПрекрасный тур, великолепные Синские столбы, море грибов и рыбы, а закаты на Поющих скалах и подьемПрекрасный тур, великолепные Синские столбы, море грибов и рыбы, а закаты на Поющих скалах и подьем

Тур входит в следующие категории Якутска

