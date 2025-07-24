За 16 насыщенных дней вы сможете в полной мере отдохнуть от городской суеты, полюбоваться живописной природой Якутии, а также испытаете свои силы в ловле на спиннинг таких рыб, как таймень, трофейная щука, острорылый ленок, тупорылый ленок-лимба, крупный окунь, язь и сиг.
Программа тура по дням
Трансфер Якутск - р. Алдан
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающими в Якутск до 07:00).
Трансфер в город.
08:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка художника»), улица Октябрьская, 24в.
Ночь на берегу реки Алдан.
Подготовка к походу.
В этот день трансфер Якутск — р. Алдан (автодорога «Колыма», 380 км).
Переход до острова Хоптолох
Переход по реке Алдан до острова Хоптолох (56 км).
В этот день через 12 км от начала сплава проходим устье речки Томпо.
Так как речка находится вблизи населенного пункта, мы здесь долго не будем задерживаться.
По приезду к Хоптолоху разбивка лагеря.
Ужин, вечерняя рыбалка.
Переход до р. Хандыга
Переход до р. Хандыга (31 км).
В пути остановки для рыбалки.
Хандыга, в отличие от речки Восточная Хандыга, славится хорошей рыбалкой.
Здесь можно поймать тайменя и лимбу (тупорылого ленка).
Переход вверх по течению по р. Хандыга (длина перехода зависит от уровня воды на речке).
Разбивка лагеря.
Ночная рыбалка.
Рыбалка на реке Хандыга
Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.
Сплав до лагеря.
Ночь на реке.
Ночная рыбалка.
Переход до острова Тонус
Сплав до устья реки и далее по Алдану (19 км) до острова Тонус.
Переход до р. Барайы
Переход до устья р. Барайы (48 км).
Подъем по речке вверх по течению.
Рыбалка.
Ночь на реке.
Ночная рыбалка.
Рыбалка на р. Барайы
Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.
Сплав до лагеря.
Ночь на реке.
Ночная рыбалка.
Переход до острова р. Восточная Градыга
Сплав до устья р. Барайы и далее по Алдану (31 км) до р. Восточная Градыга.
Переход до устья р. Тукулан
Переход до р. Тукулан (61 км).
Подъем по реке вверх.
Установка лагеря.
Ночная рыбалка.
Рыбалка на реке Тукулан
Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.
Сплав до лагеря.
Ночь на реке.
Ночная рыбалка.
Переход до р. Байбакан
Сплав по Тукулану и далее переход до р. Байбакан (11 км).
Рыбалка.
Ночь на устье речки.
Переход до р. Кэлэ
Переход до р. Кэлэ (75 км).
Подъем вверх по реке.
Установка лагеря.
Ночная рыбалка.
Рыбалка на реке Кэлэ
Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.
Сплав до лагеря.
Ночь на реке.
Ночная рыбалка.
Переход до р. Тумара
Сплав по Кэлэ, далее переход до р. Тумара (район устья р. Алдан), 44 км.
Подъем вверх по течению.
Рыбалка на реке Тумара
Подъем по речке вверх по течению налегке с остановками на рыбалку.
Сплав до лагеря.
Ночь на реке.
Ночная рыбалка.
Завершение сплава. Трансфер до Якутска
Выход на Лену и переход до лодочной станции п. Тюбя (30 км).
Сбор катамаранов, трансфер до Якутска (150 км).
Авиабилеты рекомендуется покупать на следующий день после окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает размещение в палатках от одноместной до четырёхместной.
Стоимость тура на 1 человека – 126 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
Размещение во время тура в палатках от одноместной до четырёхместной.
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
- Стоимость продуктов походного питания
- Питание, указанное в программе (15 завтраков, 14 обедов, 15 ужинов)
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Регистрация группы в Службе спасения Республики Саха (Якутия)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Питание в придорожных кафе (средний чек питания от 1000 руб.)
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер от гостиницы до аэропорта
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа туристов под руководством инструктора-проводника)
- Всё, что не входит в стоимость тура
- Аренда: болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб. набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
- Болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период похода
- Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
- Дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб
- Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
- Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 7 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
- кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
- сандалии туристические;
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- пуховка теплая (на вечер);
- флиска/теплая кофта;
- термобелье (для сна);
- рубашка с длинным рукавом от солнца;
- купальник/плавки;
- футболки/майки;
- штаны;
- шорты;
- перчатки для гребли (по желанию).
Оборудование:
- рюкзак/сумка непромокаемые;
- сидушка хоба;
- солнцезащитные очки;
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка «Рефтамид»/«Гардекс»;
- средство от укусов комаров;
- солнцезащитный крем (с защитой 50-100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- Powerbank/солнечная панель;
- фонарик (требуется в середине июля);
- вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
- перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.
В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
Вам нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.
Длина маршрута – 570 км.
Сплав проходит на семиметровых надувных катамаранах с подвесными моторами 9,9 л/с.