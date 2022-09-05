Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба

Сплав по таежной реке Туолба. Река богата нетронутой рыбой

5
1 отзыв
Сплав по таежной реке Туолба. Река богата нетронутой рыбой. Один из лучших рыболовных маршрутов Якутии. Туолба – малохоженая река из-за непростой транспортной схемы.

Попасть на Туолбу стало возможно только несколько лет назад после строительства нефтяной трубы "Восточная Сибирь – Тихий Океан", которая прошла сквозь обширную якутскую тайгу.
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Ближайшие даты:
7
авг

Описание

Отличная рыбалка, безлюдная таежная река, полная автономия вдали от цивилизации прекрасно подходят для любителей рыбалки и приключений.

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – побываем в местах, на которые совсем недавно ступила нога современного человека;
  • объекты лова – крупный ленок, крупный сиг, хариус, трофейная щука (редко таймень);
  • Ленские Столбы – увидим уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско.

Программа тура по дням

1 день

Переезд г. Якутск - г. Алдан - р. Туолба

Выезд из Якутска в 6:00 часов

Переезд г. Якутск – г. Алдан р. Туолба.

Расстояния: г. Якутск – г. Алдан 530 км, г. Алдан – р. Туолба 230 км.

Прибытие на Туолбу поздно вечером.

2 день

Сплав до р. Куталах

На этом участке лучше не тратить время на рыбалку, т. к. участок облавливается работниками нефте- и газопроводов (ВСТО и Сила Сибири).

Стоянка в 5 км ниже устья р. Куталах.

На месте стоянки можно заметить выходы подземной воды, где стоит рыба.

С этого места начинается рыбалка.

Длина дневного перехода 50 км.

3 день

Дневка. Рыбалка

В этот день только отдых и рыбалка, в основном, в местах впадения ключей.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

4 день

Сплав до островов устья р. Сыалысардах

Этот участок богат притоками, в том числе, холодными, где скапливается рыба.

На участке один порог.

Перекаты на участках с островами.

Ниже Сыалысардаха есть возможность поймать таймень.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

Длина дневного маршрута 40 км. Время в пути с остановками на рыбалку 8 часов.

5 день

Сплав до р. Ель Биллях

Порогов на участке нет, есть перекатные места.

В переводе Ел Биллях с якутского Богатая тайменем.

Сейчас нет столько тайменей, но возможность поймать таймени существует.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

Длина дневного маршрута 31 км. Время в пути с остановками на рыбалку 7 часов.

6 день

Сплав до р. КуччугуйУлэгир

Сплав до р. КуччугуйУлэгир

На участке один порог.

Здесь начинаются места крупных щук весом до 14 кг.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

Длина дневного маршрута 34 км. Время в пути с остановками на рыбалку 7 часов.

7 день

Сплав до района устья р. Оногосчут

На участке один порог.

С этих мест можно встретить рыбаков, которые поднимаются на моторах с низовьев.

Стоянка на острове в 2 км ниже устья речки.

Длина дневного маршрута 28 км. Время в пути с остановками на рыбалку 7 часов.

8 день

Сплав до устья р. Туолба

На этом участке ближе к устью реки один несложный порог.

По маршруту на левом берегу расположен участок Алексеевка, где летом живут 2-3 семьи.

Можно остановиться у последнего дома.

Выше Алексеевки в 10 км на правом берегу в палатке живут оленеводы (они каждый год там).

Ниже Алексеевки есть места с глубокими ямами, где можно поймать таймешка.

Длина дневного маршрута 60 км. Время в пути с остановками на рыбалку 10 часов.

9 день

Сплав по реке Лена

Дневной километраж и места стоянок сильно зависят от уровня воды на реке Лена.

На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.

Длина водного маршрута 210 км (за три дня). Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.

10 день

Сплав по реке Лена

На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.

Длина водного маршрута 210 км (за три дня). Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.

11 день

Сплав по реке Лена до поселка Тит Ары

В последний день маршрут проходит под Ленскими Столбами и поэтому есть возможность посетить этот уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско.

Длина водного маршрута 210 км (за три дня), авто 165 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день, время в пути на авто Тит Ары Якутск 3,5 часа.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.

Варианты проживания

Палаточный городок

10 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск – мост ВСТО (заброска через город Алдан) р. Туолба – р. Лена – Ленские Столбы – поселок Тит Ары – г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда). Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств – «инструктор всегда рядом»)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисова;
  • рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • брюки штормовые;
  • брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • термобелье тонкое;
  • термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
  • бейсболка или панама;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • перчатки водонепроницаемые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • обувь для легкого трекинга;
  • сапоги болотные;
  • сапоги резиновые (до колен);
  • сандали;
  • легкая лагерная обувь.

Снаряжение:

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • спички, зажигалки, средства для розжига;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • трекинговые палки;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
  • гермомешок 20-40 литров для личных вещей во время сплава;
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • рюкзак 100-130 литров;
  • чехол для рюкзака;
  • термос 1 литр;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • налобный фонарик;
  • сидушка;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Характеристики маршрута

г. Якутск – р. Туолба – 734 км.

р. Туолба 237 км (мост ВСТО 12 км ниже устья р. Олонсо до устья).

р. Лена – 210 км (устье р. Туолба до с. Тит Ары).

р. Тит Ары – г. Якутск – 180 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
5 сен 2022
Тур был чётко организован, никаких сбоев и накладок не было. Соответственно и оценка
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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