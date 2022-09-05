Отличная рыбалка, безлюдная таежная река, полная автономия вдали от цивилизации прекрасно подходят для любителей рыбалки и приключений.
Преимущества этого путешествия:
Выезд из Якутска в 6:00 часов
Переезд г. Якутск – г. Алдан – р. Туолба.
Расстояния: г. Якутск – г. Алдан 530 км, г. Алдан – р. Туолба 230 км.
Прибытие на Туолбу поздно вечером.
На этом участке лучше не тратить время на рыбалку, т. к. участок облавливается работниками нефте- и газопроводов (ВСТО и Сила Сибири).
Стоянка в 5 км ниже устья р. Куталах.
На месте стоянки можно заметить выходы подземной воды, где стоит рыба.
С этого места начинается рыбалка.
Длина дневного перехода 50 км.
В этот день только отдых и рыбалка, в основном, в местах впадения ключей.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Этот участок богат притоками, в том числе, холодными, где скапливается рыба.
На участке один порог.
Перекаты на участках с островами.
Ниже Сыалысардаха есть возможность поймать таймень.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Длина дневного маршрута 40 км. Время в пути с остановками на рыбалку 8 часов.
Порогов на участке нет, есть перекатные места.
В переводе Ел Биллях с якутского Богатая тайменем.
Сейчас нет столько тайменей, но возможность поймать таймени существует.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Длина дневного маршрута 31 км. Время в пути с остановками на рыбалку 7 часов.
Сплав до р. КуччугуйУлэгир
На участке один порог.
Здесь начинаются места крупных щук весом до 14 кг.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Длина дневного маршрута 34 км. Время в пути с остановками на рыбалку 7 часов.
На участке один порог.
С этих мест можно встретить рыбаков, которые поднимаются на моторах с низовьев.
Стоянка на острове в 2 км ниже устья речки.
Длина дневного маршрута 28 км. Время в пути с остановками на рыбалку 7 часов.
На этом участке ближе к устью реки один несложный порог.
По маршруту на левом берегу расположен участок Алексеевка, где летом живут 2-3 семьи.
Можно остановиться у последнего дома.
Выше Алексеевки в 10 км на правом берегу в палатке живут оленеводы (они каждый год там).
Ниже Алексеевки есть места с глубокими ямами, где можно поймать таймешка.
Длина дневного маршрута 60 км. Время в пути с остановками на рыбалку 10 часов.
Дневной километраж и места стоянок сильно зависят от уровня воды на реке Лена.
На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.
Длина водного маршрута 210 км (за три дня). Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.
На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.
Длина водного маршрута 210 км (за три дня). Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.
В последний день маршрут проходит под Ленскими Столбами и поэтому есть возможность посетить этот уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско.
Длина водного маршрута 210 км (за три дня), авто 165 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день, время в пути на авто Тит Ары – Якутск 3,5 часа.
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Одежда:
Снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
г. Якутск – р. Туолба – 734 км.
р. Туолба 237 км (мост ВСТО 12 км ниже устья р. Олонсо до устья).
р. Лена – 210 км (устье р. Туолба до с. Тит Ары).
р. Тит Ары – г. Якутск – 180 км.