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Авторский тур
3 дня
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
12 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
5 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
1 день
Зимние Ленские Столбы
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
2 янв в 10:00
23 фев в 10:00
1400013 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ССергей13 марта 2024Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
- ЕЕкатерина17 января 2024Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
- ООксана23 сентября 2023Путешествие на катамаранах к Ленским и Синским столбамТатьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- NNikita13 августа 2023Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ГГалина11 августа 2023Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Ленские столбы»
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