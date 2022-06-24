Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама

Водный поход по горной реке 3-й категории сложности

Водный поход по горной реке 3-й категории сложности.

Для сплава применяются 6-ти местные катамараны "Арктика-600" с подвесными моторами (для плесовых участков).
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Ближайшие даты:
16
авг

Описание

Алгама берет начало на северных склонах Станового хребта, течет по Алданскому нагорью. Название реки происходит от якутского слова "Алга" – благослови. Река богата рыбой: здесь на сетях на нижнем течении у местных нередко попадаются 30-40 килограммовые таймени. Здесь также водится крупный ленок.

Преимущества этого путешествия:

  • рыбалка – будем ловить ценную рыбу – таймень, называемую иначе красной щукой;
  • проведем семнадцать дней в абсолютной дали от цивилизации в уединении с природой и в теплой компании.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов).

Трансфер в город.

У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00 (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24.

Трансфер Якутск – п. Тында.

2 день
День в пути

Продолжение пути Якутск – п. Тында, пересадка на поезд в Улак (7 часов пути) Улак – Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.

3 день
Трансфер Улак – р. Алгама

Прибытие в Улак в ночь.

Посадка на вахтовый Камаз.

Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).

Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением.

Обычно, внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.

Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.

Обед, отдых.

После отдыха сборка катамаранов, подготовка снастей к рыбалке.

В сборке катамаранов принимает участие вся группа.

4 день
Сплав до р. Туксани

Сплав до р. Туксани.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода 48 км.

5 день
Сплав до р. Ненгра

Сплав до р. Ненгра.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода 46 км.

6 день
Сплав до р. Делое

Сплав до р. Делое.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода 61 км.

7 день
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.

Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.

В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.

Длина участка 54 км.

8 день
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.

Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.

В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.

Длина участка 54 км.

9 день
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.

Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.

В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.

Длина участка 54 км.

10 день
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.

Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.

В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.

Длина участка 54 км.

11 день
Сплав до района устья речки Кимяс.

Сплав до района устья речки Кимяс.

Стоянка на острове выше 3 км от устья.

Длина дневного перехода 55 км.

12 день
Сплав по до р. Учур

Сплав по до р. Учур.

Стоянка на острове в районе устья.

 Длина дневного перехода 77 км.

13 день
Сплав до устья р. Гыным

Сплав до устья р. Гыным.

Стоянка на устье.

Длина дневного перехода 75 км.

14 день
Сплав до острова Гусиный.

Сплав до острова Гусиный.

В этот день подъем раньше обычного, т.к. группе предстоит пройти самый длинный участок маршрута.

Длина дневного перехода 115 км.

15 день
Сплав до устья р. Учур

Сплав до устья р. Учур.

Разборка катамаранов, укладка снаряжения.

В разборке катамаранов и укладке снаряжения принимает участие вся группа.

Длина дневного перехода 69 км.

16 день
Выброска

Трансфер на катере(430 км) до п.Томмот и далее трансфер на автобусе (450 км) до г. Якутска.

17 день
Завершение программы

Прибытие в Якутск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда). Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств – «инструктор всегда рядом»)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисова;
  • рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • брюки штормовые;
  • брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • термобелье тонкое;
  • термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
  • бейсболка или панама;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • перчатки водонепроницаемые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • обувь для легкого трекинга;
  • сапоги болотные;
  • сапоги резиновые (до колен);
  • сандали;
  • легкая лагерная обувь.

Снаряжение:

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • спички, зажигалки, средства для розжига;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • трекинговые палки;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
  • гермомешок 20-40 литров для личных вещей во время сплава;
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • рюкзак 100-130 литров;
  • чехол для рюкзака;
  • термос 1 литр;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • налобный фонарик;
  • сидушка;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Характеристики маршрута

Маршрут: р. Алгама – р. Учур. Заброска на маршрут со стороны Амурской области (ст. Улак), выброска по реке Алдан с п. Чагда до п. Томмота и далее до Якутска.

Протяженность маршрута: 600 км.

Уровень Категория сложности: 3.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 17 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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