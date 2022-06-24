Водный поход по горной реке 3-й категории сложности. Для сплава применяются 6-ти местные катамараны "Арктика-600" с подвесными моторами (для плесовых участков).

Алгама берет начало на северных склонах Станового хребта, течет по Алданскому нагорью. Название реки происходит от якутского слова "Алга" – благослови. Река богата рыбой: здесь на сетях на нижнем течении у местных нередко попадаются 30-40 килограммовые таймени. Здесь также водится крупный ленок.

Программа тура по дням

1 день Встреча в аэропорту

Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов). Трансфер в город. У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00 (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24. Трансфер Якутск – п. Тында.

2 день День в пути

Продолжение пути Якутск – п. Тында, пересадка на поезд в Улак (7 часов пути) Улак – Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.

3 день Трансфер Улак – р. Алгама

Прибытие в Улак в ночь. Посадка на вахтовый Камаз. Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму). Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением. Обычно, внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху. Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду. Обед, отдых. После отдыха сборка катамаранов, подготовка снастей к рыбалке. В сборке катамаранов принимает участие вся группа.

4 день Сплав до р. Туксани

Сплав до р. Туксани. Рыбалка на перспективных местах. Длина дневного перехода 48 км.

5 день Сплав до р. Ненгра

Сплав до р. Ненгра. Рыбалка на перспективных местах. Длина дневного перехода 46 км.

6 день Сплав до р. Делое

Сплав до р. Делое. Рыбалка на перспективных местах. Длина дневного перехода 61 км.

7 день Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй. Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки. В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку. Длина участка 54 км.

8 день Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй. Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки. В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку. Длина участка 54 км.

9 день Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй. Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки. В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку. Длина участка 54 км.

10 день Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй

Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй. Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки. В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку. Длина участка 54 км.

11 день Сплав до района устья речки Кимяс.

Сплав до района устья речки Кимяс. Стоянка на острове выше 3 км от устья. Длина дневного перехода 55 км.

12 день Сплав по до р. Учур

Сплав по до р. Учур. Стоянка на острове в районе устья. Длина дневного перехода 77 км.

13 день Сплав до устья р. Гыным

Сплав до устья р. Гыным. Стоянка на устье. Длина дневного перехода 75 км.

14 день Сплав до острова Гусиный.

Сплав до острова Гусиный. В этот день подъем раньше обычного, т.к. группе предстоит пройти самый длинный участок маршрута. Длина дневного перехода 115 км.

15 день Сплав до устья р. Учур

Сплав до устья р. Учур. Разборка катамаранов, укладка снаряжения. В разборке катамаранов и укладке снаряжения принимает участие вся группа. Длина дневного перехода 69 км.

16 день Выброска

Трансфер на катере(430 км) до п.Томмот и далее трансфер на автобусе (450 км) до г. Якутска.

17 день Завершение программы