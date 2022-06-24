Алгама берет начало на северных склонах Станового хребта, течет по Алданскому нагорью. Название реки происходит от якутского слова "Алга" – благослови. Река богата рыбой: здесь на сетях на нижнем течении у местных нередко попадаются 30-40 килограммовые таймени. Здесь также водится крупный ленок.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 8:00 часов).
Трансфер в город.
У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00 (стоянка автомашин за магазином "Лавка художника") улица Октябрьская, 24.
Трансфер Якутск – п. Тында.
Продолжение пути Якутск – п. Тында, пересадка на поезд в Улак (7 часов пути) Улак – Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.
Прибытие в Улак в ночь.
Посадка на вахтовый Камаз.
Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).
Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением.
Обычно, внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.
Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.
Обед, отдых.
После отдыха сборка катамаранов, подготовка снастей к рыбалке.
В сборке катамаранов принимает участие вся группа.
Сплав до р. Туксани.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода 48 км.
Сплав до р. Ненгра.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода 46 км.
Сплав до р. Делое.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода 61 км.
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.
Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.
В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.
Длина участка 54 км.
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.
Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.
В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.
Длина участка 54 км.
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.
Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.
В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.
Длина участка 54 км.
Рыбалка на участке реки между устьями рек Делое и Улахан Кумкуй.
Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на небольшом участке, уделено три дня рыбалки.
В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.
Длина участка 54 км.
Сплав до района устья речки Кимяс.
Стоянка на острове выше 3 км от устья.
Длина дневного перехода 55 км.
Сплав по до р. Учур.
Стоянка на острове в районе устья.
Длина дневного перехода 77 км.
Сплав до устья р. Гыным.
Стоянка на устье.
Длина дневного перехода 75 км.
Сплав до острова Гусиный.
В этот день подъем раньше обычного, т.к. группе предстоит пройти самый длинный участок маршрута.
Длина дневного перехода 115 км.
Сплав до устья р. Учур.
Разборка катамаранов, укладка снаряжения.
В разборке катамаранов и укладке снаряжения принимает участие вся группа.
Длина дневного перехода 69 км.
Трансфер на катере(430 км) до п.Томмот и далее трансфер на автобусе (450 км) до г. Якутска.
Прибытие в Якутск.
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Одежда:
Снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут: р. Алгама – р. Учур. Заброска на маршрут со стороны Амурской области (ст. Улак), выброска по реке Алдан с п. Чагда до п. Томмота и далее до Якутска.
Протяженность маршрута: 600 км.
Уровень Категория сложности: 3.