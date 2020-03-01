Экскурсии для детей в Якутске

Программа

Маршрут: г. Якутск — с. Техтюр — с. Октемцы — г. Якутск

«Увлекательная ферма» — это уникальная возможность увидеть пчелиную пасеку, покормить и погладить животных. Дети и взрослые узнают об особенностях работы на животноводческой ферме, о проблемах и радостях фермеров, о особенностях пчеловодства. Просто и доступно мы расскажем самое интересное о животных и пчелах, об их повадках и особенностях.