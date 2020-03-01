Экскурсии для детей в Якутске

Маршрут: г. Якутск — с. Техтюр — с. Октемцы — г. Якутск
«Увлекательная ферма» — это уникальная возможность увидеть пчелиную пасеку, покормить и погладить животных. Дети и взрослые узнают об особенностях работы на животноводческой ферме, о проблемах и радостях фермеров, о особенностях пчеловодства. Просто и доступно мы расскажем самое интересное о животных и пчелах, об их повадках и особенностях.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость
Экскурсия проводится в пятницу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Местов встречи для начала тура — на автовокзале.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наш экскурсионный центр работает совместно с центром экологии и туризма и агротехнологического образования. Мы рады предложить вам разнообразные экскурсии в Якутске (тематические, событийные, обзорные, литературные, автобусные, пешие); туры на знаменитые Ленские столбы (Зимние, Летние); отдых на турбазах; сплавы; рыболовные и охотничьи туры и многое другое;
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
Вы узнаете, как в затопляемой долине возник город и почему он стал крупнейшим научным и культурным центром Дальнего Востока. Я расскажу, как строился Якутск, какие люди двигали его историю и какие самобытные артефакты ему удалось сохранить.