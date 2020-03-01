Экскурсии для детей в Якутске

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Знакомство с животными и особенностями производства продуктов на сельскохозяйственной ферме и пасеке

Vyacheslav
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Vyacheslav – экскурсионное агентство
Не каждый городской ребенок видел живую корову, якутскую лошадь или пчелу и реально представляет, откуда появляется молоко, мед.

Знакомство с сельскохозяйственными животными и пчелами на ферме и пасеке нашего родного края не меньше расширит кругозор, чем посещение зоопарка.

Поэтому мы приглашаем вас на экскурсию в производственную базу с.

Техтюр и пчелиную пасеку с.

Октемцы Хангаласского улуса.
2400 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — на автовокзале
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Увлекательная ферма
Увлекательная ферма

Программа

Маршрут: г. Якутск — с. Техтюр — с. Октемцы — г. Якутск

«Увлекательная ферма» — это уникальная возможность увидеть пчелиную пасеку, покормить и погладить животных. Дети и взрослые узнают об особенностях работы на животноводческой ферме, о проблемах и радостях фермеров, о особенностях пчеловодства. Просто и доступно мы расскажем самое интересное о животных и пчелах, об их повадках и особенностях.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость

Увлекательная ферма
Увлекательная ферма
Увлекательная ферма

Экскурсия проводится в пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на автовокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Vyacheslav
Vyacheslav
Наш экскурсионный центр работает совместно с центром экологии и туризма и агротехнологического образования. Мы рады предложить вам разнообразные экскурсии в Якутске (тематические, событийные, обзорные, литературные, автобусные, пешие); туры на знаменитые Ленские столбы (Зимние, Летние); отдых на турбазах; сплавы; рыболовные и охотничьи туры и многое другое;
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