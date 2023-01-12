Зимние Ленские Столбы

5
3 отзыва
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Приглашаем в самый популярный маршрут в Якутии — тур на зимние Ленские Столбы! Вы посетите пещеры и гроты левобережья реки Лена и увидите наскальные рисунки — писаницы древних людей.
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Зимние Ленские Столбы
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает:

Ленские Столбы
Ленские Столбы
Совершим небольшое восхождение на удивительное явление природы в зимнем одеянии
Гроты и пещеры
Гроты и пещеры
Посетим причудливые скальные образования и сделаем интересные снимки
Наскальная живопись
Наскальная живопись
Прикоснёмся к следам жизни древних людей, несущих свой особый смысл

Программа тура по дням

1 день

Пещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские Столбы

8.00 Выезд из Якутска с автовокзала.

В пути остановки для экскурсий с посещением пещеры Ноздреватая, наскальных рисунков Эмэгэттээх, Тит Арынская.

13.30 Обед (не входит в стоимость тура).

14.00 Восхождение на Ленские Столбы по тропе «Лабыдьа» до смотровой площадки. Длина тропы 2 км, высота подъема 220 метров от уровня реки.

16.30 Выезд в г. Якутск.

21.00 Прибытие в г. Якутск.

Пещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские СтолбыПещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские СтолбыПещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские СтолбыПещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские СтолбыПещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские СтолбыПещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские СтолбыПещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские Столбы

Проживание

Тур однодневный, поэтому проживание не предусмотрено. Но для вашего удобства мы рекомендуем самостоятельно остановиться в гостинице в Якутске в ночь до и после тура.

Фото проживанияФото проживания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы
  • Посещение природного парка «Ленские Столбы»
  • Страхование финансовой ответственности тура
  • Все экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилёт не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Питание в кафе и ресторанах в г. Якутск
  • Всё, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • Пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Дополнительная информация

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
12 янв 2023
Было здорово
С
10 янв 2023
Сколько же радости принесло это небольшое, но столь насыщенное и интересное путешествие! Тем более, что выпало оно на канун Рождества. За один день мы не только посетили Ленские столбы, но и побывали в гостях у смотрителя этого заповедника, который угощал нас бульоном и чаем. Погрелись у печки перед и после восхождения на Столбы, познакомились с его ласковой помощницей-собакой. Незабываемое впечатление оставила поездка по зимнику на микроавтобусе и, конечно, пересечение Лены на снегоходе. Большое спасибо, Большая страна!
Т
12 янв 2023
Запоминающееся путешествие! Спасибо!

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