янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пещера Ноздреватая, наскальные рисунки. Восхождение на Ленские Столбы
8.00 Выезд из Якутска с автовокзала.
В пути остановки для экскурсий с посещением пещеры Ноздреватая, наскальных рисунков Эмэгэттээх, Тит Арынская.
13.30 Обед (не входит в стоимость тура).
14.00 Восхождение на Ленские Столбы по тропе «Лабыдьа» до смотровой площадки. Длина тропы 2 км, высота подъема 220 метров от уровня реки.
16.30 Выезд в г. Якутск.
21.00 Прибытие в г. Якутск.
Проживание
Тур однодневный, поэтому проживание не предусмотрено. Но для вашего удобства мы рекомендуем самостоятельно остановиться в гостинице в Якутске в ночь до и после тура.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы
- Посещение природного парка «Ленские Столбы»
- Страхование финансовой ответственности тура
- Все экскурсии
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилёт не в день отъезда в тур
- Трансфер от гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Питание в кафе и ресторанах в г. Якутск
- Всё, что не входит в стоимость тура
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
- Пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
- теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
- перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
- балаклава из плотного материала;
- теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
- теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
- термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
- кружка, ложка, нож;
- рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
- для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
- для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Дополнительная информация
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.