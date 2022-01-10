Зимние Синские Столбы

Река Синяя, являясь величайшим творением Природы, по праву входит в список самых красивых мест нашей планеты

5
2 отзыва
Река Синяя, являясь величайшим творением Природы, по праву входит в список самых красивых мест нашей планеты.
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
Зимние Синские Столбы
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Описание

Наша якутская зима позволяет посетить эти уникальные места более комфортабельно, нежели летом. Для этого применяется вездеходная техника на шинах низкого давления "Трэкол". Посещение Синских Столбов осуществляется с турбазы Уораннах. 

Преимущества этого путешествия:

  • Синские Столбы – узнаем много нового и интересного об этих скальных образованиях, высота которых доходит до 120 метров над уровнем реки, сложенных кембрийскими известняками;
  • Писаница Андреевская – побываем в уникальном месте на левом берегу р. Синей. На этом памятнике обнаружено девять плоскостей с 276 рисунками (антропоморфные и зооморфные фигуры, личины, птицы и пр.), выполненными разной по цвету охрой;
  • мы увидим 10-11 групп скал, пройдем пешком под скалами и поднимемся на группу скал «Скала Любви» («ТапталТааhа»);
  • перемещаться мы будем с удобством и комфортом на внедорожниках Трэкол.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту, трансферт до турбазы «Уораннах»

Выезд на реку Синяя.

Трансферт до турбазы «Уораннах» р. Синяя, 270 км. из них 180 км. на автобусе по асфальтовой автодороге.

В п. Бердигестях пересадка на вездеходный автобус с шинами низкого давления "Трэкол".

Ужин в кафе в п. Бердигестях (в стоимость тура не входит).

Посадка на вездеход Трэкол, трансфер до турбазы "Уораннах" реки Синяя.

Проживание в таежной турбазе в деревянных отапливаемых домах.

Встреча в аэропорту, трансферт до турбазы «Уораннах»Встреча в аэропорту, трансферт до турбазы «Уораннах»Встреча в аэропорту, трансферт до турбазы «Уораннах»Встреча в аэропорту, трансферт до турбазы «Уораннах»
2 день
Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»

08:00 Завтрак.

10:00 Выезд на Синские Столбы.

Посещение писаниц древних людей «Андреевская», обрядового места «Мус Ханда".

Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая два восхождения на скалы.

14:00 Обед-перекус в машине.

На реке Синяя расположены 37 групп скал.

Длина гряд скал от сотен метров до нескольких километров.

Высота скал до 180 м.

Вечерняя фотосъемка скал.

Ужин.

Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»
3 день
Трансфер в г. Якутск, отъезд

08:00 Завтрак.

09:00 Трансфер в п. Бердигестях.

12:00 Приезд в Бердигестях.

Обед.

13:00 Трансфер в г. Якутск.

15:30 Приезд в Якутск.

Трансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск – р. Синяя, р. Синяя – г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Горячее питание на турбазе
  • Стоимость посещения природных парков «Ленские Столбы», «Синяя»
  • Экскурсии
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда мужского или женского костюма (куртка и штаны до минус 40 градусов) – 2 000 руб.
  • Аренда валенок – 500 руб.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
10 янв 2022
Впечатления от поездки положительные.
П
10 янв 2022
Большое спасибо за контроль и организацию тура. В целом тур прошел хорошо. Имели место накладки в виде поломки транспорта. Однако сложности были преодолены принимающей стороной. Гид Анатолий - настоящий профессионал, плюс тактичный и вежливый.

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