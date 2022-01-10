Наша якутская зима позволяет посетить эти уникальные места более комфортабельно, нежели летом. Для этого применяется вездеходная техника на шинах низкого давления "Трэкол". Посещение Синских Столбов осуществляется с турбазы Уораннах.
Преимущества этого путешествия:
Выезд на реку Синяя.
Трансферт до турбазы «Уораннах» р. Синяя, 270 км. из них 180 км. на автобусе по асфальтовой автодороге.
В п. Бердигестях пересадка на вездеходный автобус с шинами низкого давления "Трэкол".
Ужин в кафе в п. Бердигестях (в стоимость тура не входит).
Посадка на вездеход Трэкол, трансфер до турбазы "Уораннах" реки Синяя.
Проживание в таежной турбазе в деревянных отапливаемых домах.
08:00 Завтрак.
10:00 Выезд на Синские Столбы.
Посещение писаниц древних людей «Андреевская», обрядового места «Мус Ханда".
Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая два восхождения на скалы.
14:00 Обед-перекус в машине.
На реке Синяя расположены 37 групп скал.
Длина гряд скал от сотен метров до нескольких километров.
Высота скал до 180 м.
Вечерняя фотосъемка скал.
Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Трансфер в п. Бердигестях.
12:00 Приезд в Бердигестях.
Обед.
13:00 Трансфер в г. Якутск.
15:30 Приезд в Якутск.
Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.