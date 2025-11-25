Описание тура
Организационные детали
Тур предполагает проведение времени на свежем воздухе в национальных парках, у воды, в лесу. Не помешают головной убор, солнцезащитные средства, репелленты от насекомых. Одежда и обувь должны быть удобными и непромокаемыми для прогулок на природе. Для посещения нацпарка «Ленские столбы» рекомендуем надеть удобную, нескользящую обувь, запастись бутылочкой воды, захватить купальные принадлежности и подстилку для пляжа.
Обратите внимание, что внутри комплекса «Царство Вечной мерзлоты» и в подземных лабораториях Института Мерзлотоведения даже летом температура не поднимается выше -5-10 градусов мороза. Для посещения необходима теплая (зимняя) одежда и обувь, шапка, варежки. Валенки и теплые куртки-плащи можно взять на месте в прокат.
Питание. В стоимость включены 3 завтрака, 1 обед в ресторане «Чочур-Муран». Остальное питание за доплату.
Транспорт. Для группы более 19 человек — автобусы Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичные. Для группы до 19 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналогичный.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Якутску: башня Якутского острога, кремль, «Царство вечной мерзлоты» и традиционный обед
В 9:45 встретим вас в аэропорту и отправимся на обзорную экскурсию по Якутску. Прогуляемся по деревянным кварталам Старого города, увидим башню Якутского острога и заглянем в кремль. Затем пообедаем блюдами традиционной кухни в ресторане «Чочур Муран».
Во второй половине дня посетим туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты» внутри горы Чочур-Муран. Осмотрим ледяные залы и тронный зал повелителя морозов Чысхаана.
После экскурсии разместимся в отеле. Вечер будет свободным. Ужин — самостоятельно.
Этноусадьба и шаманские обряды, подземная лаборатория Института мерзлотоведения, начало круиза
После завтрака отправимся в священную долину Туймаада, где посетим этноусадьбу семьи Атласовых. Нас ждёт экскурсия по традиционному хозяйству с участием в подлинных шаманских обрядах.
Вернёмся в Якутск и заглянем в Институт мерзлотоведения. Спустимся в подземную трёхуровневую лабораторию, где изучают вечную мерзлоту. Пообедаем в ресторане «Махтал» — в программе якутский обряд приветствия гостей с окуриванием травами и тундровым чаем. Оплата — самостоятельно, по меню (необходимо бронирование при покупке тура).
Во второй половине дня будет свободное время в центре Старого города. Желающие смогут заглянуть в торговые ряды «Кружало».
Дальше отправимся на причал Якутска. В 19:00 — посадка на теплоход «Михаил Светлов», в 20:00 — на «Демьяна Бедного». На борту нас встретят, расскажут о теплоходе и каютах. Вечером — развлекательная программа с участием артистов, дискотека с диджеем. Для детей — занятия с аниматорами и показ мультфильмов.
Утренняя аэробика, прогулка к Ленским столбам, обряд очищения и вечерняя программа на теплоходе
Утро начнём с завтрака и оздоровительной аэробики на свежем воздухе — занятие пройдёт на солнечной палубе под руководством инструктора. Позже посмотрим научно-популярный фильм «Ленские столбы» в кинозале, чтобы узнать больше о месте, к которому приближаемся.
Прямо у подножия Ленских столбов для нас проведут якутский обряд благословения и очищения «Алгыс». Поднимемся по экотропе на вершину, откуда откроются панорамные виды на реку Лена и тайгу.
Вернёмся на борт, пообедаем. До отправления у нас будет свободное время на берегу: можно будет искупаться или позагорать на песчаном берегу одной из красивейших рек Сибири.
В 19:00 продолжим путь. Вечером — ужин и развлекательная программа с участием артистов, диджеем и дискотекой в музыкальном салоне.
Музей мамонта, Сокровищница Республики Саха, Сувенирный центр и Колхозный рынок
В 7:00-8:00 прибудем в Якутск. Позавтракаем в кафе и отправимся на экскурсию. Посетим единственный в мире Музей мамонта, где увидим редкие экспонаты, найденные в вечной мерзлоте. Затем заглянем в Сокровищницу Республики Саха — якутский филиал Алмазного фонда, где представлены бриллианты, самородки, драгоценные камни и уникальные ювелирные изделия.
По пути сделаем остановку в Сувенирном центре. После обеда обязательно заглянем на Колхозный рынок — здесь можно купить традиционные якутские деликатесы: оленину, жеребятину и северную рыбу в разных вариантах.
Заселимся в отель. Вечер будет свободным. Ужин — самостоятельно.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за взрослого)
|79 670 ₽
|1-местное размещение
|89 500 ₽
|2-местное размещение (дети до 14 лет)
|79 470 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице и на теплоходе
- 3 завтрака, 1 обед
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Якутска и обратно
- Питание вне программы
- Пакет питания во время круиза (шведский стол: 1 завтрак, 1 обед, 2 ужина) - 9950 ₽
- Дополнительный экскурсионный день (состоится при наборе группы из 10 человек) - 17 800 ₽
- 1-местное размещение - доплата от 10 000 ₽