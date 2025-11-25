Бриллианты, шаманы и даже мамонты — и это лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем туре по Якутску и окрестностям. Вы окажетесь в «Царстве вечной мерзлоты» внутри горы

Чочур-Муран и пройдётесь по ледяным залам. Побываете в этноусадьбе в священной долине Туймаада, где примете участие в настоящем обряде. Заглянете в Институт мерзлотоведения и даже спуститесь в таинственную подземную лабораторию. Затем взойдёте на борт теплохода, следующего по реке Лене. Кроме невероятных пейзажей вас будет ждать утренняя аэробика и вечерняя программа с дискотекой и артистами, а для детей — занятия с аниматорами. А ещё вы полюбуетесь впечатляющими Ленскими столбами, погуляете по экотропе к скалам-великанам, посетите Музей мамонта и восхититесь коллекцией драгоценных камней.

Описание тура

Организационные детали

Тур предполагает проведение времени на свежем воздухе в национальных парках, у воды, в лесу. Не помешают головной убор, солнцезащитные средства, репелленты от насекомых. Одежда и обувь должны быть удобными и непромокаемыми для прогулок на природе. Для посещения нацпарка «Ленские столбы» рекомендуем надеть удобную, нескользящую обувь, запастись бутылочкой воды, захватить купальные принадлежности и подстилку для пляжа.

Обратите внимание, что внутри комплекса «Царство Вечной мерзлоты» и в подземных лабораториях Института Мерзлотоведения даже летом температура не поднимается выше -5-10 градусов мороза. Для посещения необходима теплая (зимняя) одежда и обувь, шапка, варежки. Валенки и теплые куртки-плащи можно взять на месте в прокат.