Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»

Спуститься в подземные лаборатории, увидеть мамонтов, подняться к скалам и отведать якутских блюд
Бриллианты, шаманы и даже мамонты — и это лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем туре по Якутску и окрестностям. Вы окажетесь в «Царстве вечной мерзлоты» внутри горы
Чочур-Муран и пройдётесь по ледяным залам. Побываете в этноусадьбе в священной долине Туймаада, где примете участие в настоящем обряде. Заглянете в Институт мерзлотоведения и даже спуститесь в таинственную подземную лабораторию. Затем взойдёте на борт теплохода, следующего по реке Лене.

Кроме невероятных пейзажей вас будет ждать утренняя аэробика и вечерняя программа с дискотекой и артистами, а для детей — занятия с аниматорами.

А ещё вы полюбуетесь впечатляющими Ленскими столбами, погуляете по экотропе к скалам-великанам, посетите Музей мамонта и восхититесь коллекцией драгоценных камней.

Знакомство с Якутией: круиз по Лене, Ленские столбы, шаманские обряды и «Царство вечной мерзлоты»

Описание тура

Организационные детали

Тур предполагает проведение времени на свежем воздухе в национальных парках, у воды, в лесу. Не помешают головной убор, солнцезащитные средства, репелленты от насекомых. Одежда и обувь должны быть удобными и непромокаемыми для прогулок на природе. Для посещения нацпарка «Ленские столбы» рекомендуем надеть удобную, нескользящую обувь, запастись бутылочкой воды, захватить купальные принадлежности и подстилку для пляжа.

Обратите внимание, что внутри комплекса «Царство Вечной мерзлоты» и в подземных лабораториях Института Мерзлотоведения даже летом температура не поднимается выше -5-10 градусов мороза. Для посещения необходима теплая (зимняя) одежда и обувь, шапка, варежки. Валенки и теплые куртки-плащи можно взять на месте в прокат.

Питание. В стоимость включены 3 завтрака, 1 обед в ресторане «Чочур-Муран». Остальное питание за доплату.

Транспорт. Для группы более 19 человек — автобусы Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичные. Для группы до 19 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналогичный.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Якутску: башня Якутского острога, кремль, «Царство вечной мерзлоты» и традиционный обед

В 9:45 встретим вас в аэропорту и отправимся на обзорную экскурсию по Якутску. Прогуляемся по деревянным кварталам Старого города, увидим башню Якутского острога и заглянем в кремль. Затем пообедаем блюдами традиционной кухни в ресторане «Чочур Муран».

Во второй половине дня посетим туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты» внутри горы Чочур-Муран. Осмотрим ледяные залы и тронный зал повелителя морозов Чысхаана.

После экскурсии разместимся в отеле. Вечер будет свободным. Ужин — самостоятельно.

Обзорная экскурсия по Якутску: башня Якутского острога, кремль, «Царство вечной мерзлоты» и традиционный обедОбзорная экскурсия по Якутску: башня Якутского острога, кремль, «Царство вечной мерзлоты» и традиционный обедОбзорная экскурсия по Якутску: башня Якутского острога, кремль, «Царство вечной мерзлоты» и традиционный обедОбзорная экскурсия по Якутску: башня Якутского острога, кремль, «Царство вечной мерзлоты» и традиционный обед
2 день

Этноусадьба и шаманские обряды, подземная лаборатория Института мерзлотоведения, начало круиза

После завтрака отправимся в священную долину Туймаада, где посетим этноусадьбу семьи Атласовых. Нас ждёт экскурсия по традиционному хозяйству с участием в подлинных шаманских обрядах.

Вернёмся в Якутск и заглянем в Институт мерзлотоведения. Спустимся в подземную трёхуровневую лабораторию, где изучают вечную мерзлоту. Пообедаем в ресторане «Махтал» — в программе якутский обряд приветствия гостей с окуриванием травами и тундровым чаем. Оплата — самостоятельно, по меню (необходимо бронирование при покупке тура).

Во второй половине дня будет свободное время в центре Старого города. Желающие смогут заглянуть в торговые ряды «Кружало».

Дальше отправимся на причал Якутска. В 19:00 — посадка на теплоход «Михаил Светлов», в 20:00 — на «Демьяна Бедного». На борту нас встретят, расскажут о теплоходе и каютах. Вечером — развлекательная программа с участием артистов, дискотека с диджеем. Для детей — занятия с аниматорами и показ мультфильмов.

Этноусадьба и шаманские обряды, подземная лаборатория Института мерзлотоведения, начало круизаЭтноусадьба и шаманские обряды, подземная лаборатория Института мерзлотоведения, начало круизаЭтноусадьба и шаманские обряды, подземная лаборатория Института мерзлотоведения, начало круизаЭтноусадьба и шаманские обряды, подземная лаборатория Института мерзлотоведения, начало круиза
3 день

Утренняя аэробика, прогулка к Ленским столбам, обряд очищения и вечерняя программа на теплоходе

Утро начнём с завтрака и оздоровительной аэробики на свежем воздухе — занятие пройдёт на солнечной палубе под руководством инструктора. Позже посмотрим научно-популярный фильм «Ленские столбы» в кинозале, чтобы узнать больше о месте, к которому приближаемся.

Прямо у подножия Ленских столбов для нас проведут якутский обряд благословения и очищения «Алгыс». Поднимемся по экотропе на вершину, откуда откроются панорамные виды на реку Лена и тайгу.

Вернёмся на борт, пообедаем. До отправления у нас будет свободное время на берегу: можно будет искупаться или позагорать на песчаном берегу одной из красивейших рек Сибири.

В 19:00 продолжим путь. Вечером — ужин и развлекательная программа с участием артистов, диджеем и дискотекой в музыкальном салоне.

Утренняя аэробика, прогулка к Ленским столбам, обряд очищения и вечерняя программа на теплоходеУтренняя аэробика, прогулка к Ленским столбам, обряд очищения и вечерняя программа на теплоходеУтренняя аэробика, прогулка к Ленским столбам, обряд очищения и вечерняя программа на теплоходеУтренняя аэробика, прогулка к Ленским столбам, обряд очищения и вечерняя программа на теплоходе
4 день

Музей мамонта, Сокровищница Республики Саха, Сувенирный центр и Колхозный рынок

В 7:00-8:00 прибудем в Якутск. Позавтракаем в кафе и отправимся на экскурсию. Посетим единственный в мире Музей мамонта, где увидим редкие экспонаты, найденные в вечной мерзлоте. Затем заглянем в Сокровищницу Республики Саха — якутский филиал Алмазного фонда, где представлены бриллианты, самородки, драгоценные камни и уникальные ювелирные изделия.

По пути сделаем остановку в Сувенирном центре. После обеда обязательно заглянем на Колхозный рынок — здесь можно купить традиционные якутские деликатесы: оленину, жеребятину и северную рыбу в разных вариантах.

Заселимся в отель. Вечер будет свободным. Ужин — самостоятельно.

Музей мамонта, Сокровищница Республики Саха, Сувенирный центр и Колхозный рынокМузей мамонта, Сокровищница Республики Саха, Сувенирный центр и Колхозный рынокМузей мамонта, Сокровищница Республики Саха, Сувенирный центр и Колхозный рынокМузей мамонта, Сокровищница Республики Саха, Сувенирный центр и Колхозный рынок
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за взрослого)79 670 ₽
1-местное размещение89 500 ₽
2-местное размещение (дети до 14 лет)79 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице и на теплоходе
  • 3 завтрака, 1 обед
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Якутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Пакет питания во время круиза (шведский стол: 1 завтрак, 1 обед, 2 ужина) - 9950 ₽
  • Дополнительный экскурсионный день (состоится при наборе группы из 10 человек) - 17 800 ₽
  • 1-местное размещение - доплата от 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Якутска, 9:45
Завершение: Аэропорт Якутска, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елена
Елена — Организатор в Якутске
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

