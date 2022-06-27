Преимущества этого путешествия:
Прилет в Якутск, встреча в аэропорту.
Размещение в гостинице.
Отдых.
13:00 Обед в ресторан "РекаОзероЛес", блюда национальной кухни.
14:00 Экскурсия по Старому Городу.
Посещение ювелирных и сувенирных магазинов.
15:30 Музей Мамонта (вариант "Краеведческий музей").
17:00 Ледовая пещера "Царство Вечной Мерзлоты".
18:30 Ужин в ресторане "Чочур Муран".
9:00 Выезд на Ленские Столбы.
Остановки наскальных рисунках Еланковская, Эмэгэттэх, Еланковская, на Арке Желаний скал Еланки.
14:00 Прибытие к Ленским Столбам.
Обед (ланч-бокс).
Восхождение на Смотровую площадку "Лабыдья".
Ужин в кафе "Транзит", г. Покровск.
20:00 Возвращение в город.
10:00 Трансферт до турбазы "Уораннах" р.Синяя, 270 км из них 180 км на автобусе по асфальтовой автодороге.
В п. Бердигестях пересадка на вездеходный автобус с шинами низкого давления "Трэкол".
По приезду на базу размещение, ужин, ночевка.
Проживание в таежной турбазе в деревянных домах.
8:00 Завтрак.
10:00 Выезд на Синские Столбы.
Посещение писаниц древних людей «Андреевская», обрядового места «Мус Ханда".
Экскурсия по Столбам р.Синяя, включая два восхождения на скалы.
Обед-перекус.
На реке Синяя расположены 37 групп скал.
Длина гряд скал от сотен метров до нескольких километров, высота скал до 180 м.
Вечерняя фотосъемка скал.
Ужин.
8:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Якутск, 270 км.
Посещение местности «Кыртас Хая».
Кыртас Хая – это живописный песчаный яр с высотой около 60 метров.
Длина яра до 4 километров.
Место почитаемое у местных народов, воспета в стихах и песнях.
Ужин, ресторан "Мус Хая".
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Якутск (доп. плата) и на туристической базе «Уораннах».
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.