Зимняя мозаика в Якутии

Наше удивительное путешествие, включающий посещение Ленских, Синских Столбов и экскурсионный день в Якутске

Наше удивительное путешествие, включающий посещение Ленских, Синских Столбов и экскурсионный день в Якутске.

Каждый день вас ждут разные маршруты и экскурсии, во время которых вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого большого региона России.
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Зимняя мозаика в Якутии
Ближайшие даты:
03
янв
23
фев
04
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • попробуем современную якутскую кухню в ресторане РекаОзероЛес, только натуральные, экологические чистые якутские продукты;
  • увидим уникальную коллекцию единственного в мире Музей мамонта в Якутске;
  • посмотрим выставку необычных ледовых скульптур в «Царстве вечной мерзлоты»;
  • познакомимся с традициями и культурой якутского народа в этнографическом комплексе Чочур Муран;
  • поразимся масштабам рыбного рынка в Якутске – крупнейшего на северо-востоке России;
  • совершим восхождение на смотровую площадку, откуда открываются лучшие виды на Ленские столбы – вертикально вытянутые скалы вдоль берегов Лены, высота которых достигает 220 м;
  • посетим обрядовые места и осмотрим древние писаницы на реке Синяя;
  • устроим ночную фотосъемку «каменных воинов» – Синских столбов, состоящих из 37 групп скал, протянувшихся на 120 км вдоль реки Синяя.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по Якутску

Прилет в Якутск, встреча в аэропорту.

Размещение в гостинице.

Отдых.

13:00 Обед в ресторан "РекаОзероЛес", блюда национальной кухни.

14:00 Экскурсия по Старому Городу.

Посещение ювелирных и сувенирных магазинов.

15:30 Музей Мамонта (вариант "Краеведческий музей").

17:00 Ледовая пещера "Царство Вечной Мерзлоты".

18:30 Ужин в ресторане "Чочур Муран".

Встреча, экскурсия по ЯкутскуВстреча, экскурсия по ЯкутскуВстреча, экскурсия по ЯкутскуВстреча, экскурсия по Якутску
2 день
Ленские Столбы

9:00 Выезд на Ленские Столбы.

Остановки наскальных рисунках Еланковская, Эмэгэттэх, Еланковская, на Арке Желаний скал Еланки.

14:00 Прибытие к Ленским Столбам.

Обед (ланч-бокс).

Восхождение на Смотровую площадку "Лабыдья".

Ужин в кафе "Транзит", г. Покровск.

20:00 Возвращение в город.

Ленские СтолбыЛенские СтолбыЛенские СтолбыЛенские Столбы
3 день
Переезд до турбазы «Уораннах»

10:00 Трансферт до турбазы "Уораннах" р.Синяя, 270 км из них 180 км на автобусе по асфальтовой автодороге.

В п. Бердигестях пересадка на вездеходный автобус с шинами низкого давления "Трэкол".

По приезду на базу размещение, ужин, ночевка.

Проживание в таежной турбазе в деревянных домах.

Переезд до турбазы «Уораннах»Переезд до турбазы «Уораннах»Переезд до турбазы «Уораннах»Переезд до турбазы «Уораннах»
4 день
Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»

8:00 Завтрак.

10:00 Выезд на Синские Столбы.

Посещение писаниц древних людей «Андреевская», обрядового места «Мус Ханда".

Экскурсия по Столбам р.Синяя, включая два восхождения на скалы.

Обед-перекус.

На реке Синяя расположены 37 групп скал.

Длина гряд скал от сотен метров до нескольких километров, высота скал до 180 м.

Вечерняя фотосъемка скал.

Ужин.

Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»Экскурсия по Синским Столбам, писаница «Андреевская»
5 день
Трансфер в г. Якутск, отъезд

8:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в Якутск, 270 км.

Посещение местности «Кыртас Хая».

Кыртас Хая – это живописный песчаный яр с высотой около 60 метров.

Длина яра до 4 километров.

Место почитаемое у местных народов, воспета в стихах и песнях.

Ужин, ресторан "Мус Хая".

Трансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъездТрансфер в г. Якутск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Якутск (доп. плата) и на туристической базе «Уораннах».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы
  • Размещение и питание на базе отдыха «Уораннах»
  • Питание на Ленских Столбах
  • Посещение природных парков «Синяя», «Ленские Столбы»
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Все экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Проживание в г. Якутске
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Питание в кафе и ресторанах в г. Якутске
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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