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Авторский тур
3 дня
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
12 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 янв в 10:00
22 фев в 10:00
4200036 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные
- ННаталья23 марта 2024Зимняя мозаика в ЯкутииСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Зимняя мозаика в ЯкутииВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕвгений26 февраля 2024Зимняя мозаика в ЯкутииНадежно, качественно, безопасно!
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
- ГГалина11 августа 2023Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
- ВВалерий11 августа 2023Все прошло замечательно. Спасибо
- ССевостьянова6 июля 2023Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан катера, и лодочник, и
- ЕЕлена24 июня 2023В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное, на местах остановок хромали гиды, но оно и понятно, экскурсионные группы к ним приезжают редко, но они старались как могли.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «3-дневные туры»
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