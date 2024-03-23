Туры на 3 дня в Якутске

Найдено 5 туров в категории «3-дневные туры» в Якутске, цены от 10 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
12 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 000 за человека
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500 за человека
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 янв в 10:00
22 фев в 10:00
4200036 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
    Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные
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    мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!

    Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готоваНемного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова
  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Зимняя мозаика в Якутии
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Зимняя мозаика в Якутии
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Зимняя мозаика в Якутии
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
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    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
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    высокий ранг. Очень хотелось бы, что бы в зимний период прошла реновация и количество люксов увеличили. Очень многие туристы готовы были доплатить за более комфортные условия проживания, а это соответственно увеличило бы прибыль компании, тем более что наполняемость тура всего 50%. Второй минус это транспорт в Тикси. Прекрасно понимаем ситуацию, но те кто сел в машины увидел намного больше, чем те кто попал в автобус. Здесь однозначно недоработка. В целом очень хорошо организованный и продуманный тур.

  • В
    Валерий
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Все прошло замечательно. Спасибо
    Все прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. Спасибо
  • С
    Севостьянова
    6 июля 2023
    3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
    Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан катера, и лодочник, и
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    экскурсовод). Чётко, в согласованное время, комфортный автомобиль забрал нас у гостиницы и доставил на причал. Дорога до причала заняла около двух часов, учитывая, что идет ремонт дороги и была остановка для посещения зоопарка и закупки продуктов в магазине. Быстренько загрузились в катер и помчались по Лене к Ленским столбам. Одеться пришлось потеплее, не смотря на то, что катер с тентом, всё-таки на воде прохладно. Вскоре открылись скалы по правому борту, сделали короткую остановку для фотосессии. Во время нашего путешествия вода была высокая и Алексей завернул в красивейшее место, где мы подзарядились энергией Ленских скал и направились на противоположный берег покорять Ленские столбы. Там уже гуляли туристы с двух теплоходов, было многолюдно. Вверх поднимались по тропе, оборудованной ступеньками и перилами, подъем средней тяжести, преодолеть его смогли все. Виды открываются потрясающие. Эта прогулка вверх и обратно заняла у нас примерно 2 часа. Напротив Ленских столбов находится турбаза Батамай, куда мы и отправились на ночлег. Очень гостеприимные хозяева, но условия проживания очень аскетичные, туалет, умывальник на улице, жесткие кровати. Сотрудники турбазы нагрели нам воды, чтобы помыться, натопили печки в домиках, угостили чаем, питание отсутствует, можно приготовить самому, но это не наш вариант. Рядом находится турбаза Ленские столбы с рестораном, там мы и поужинали, цены такие же, как и в Якутске. А ночью пошел дождь и лил весь день, так что мы провели этот день полностью на турбазе, играли в настольные игры, читали книги, смотрели фотографии. Питались в ресторане за счет фирмы, всё очень вкусно и красиво. Следующий день нас порадовал прекрасной погодой и увлекательнейшими экскурсиями. Первая остановка у мощного водопада, после дождя в нём вода была грязная и по цвету сливалась со скалами, это придавало ему ещё больший колорит. Был по пути ещё один водопадик, с чистой водой, но с небольшой струёй. Добрались до места слияния Лены и Синей и миновав посёлок Синск начинаем любоваться Синскими столбами. За каждым поворотом видим то одиночно стоящие скалы, то группы скал, напоминающие и башни, и фигуры зверей, и человеческие головы, и сказочных персонажей. Может это игра воображения, но я увидела и медведя, и Чебурашку, и Илью Муромца, и Гафта. По тропинке поднимаемся на вершину горы, подъём не сложный, по склону, преодолён легко, а виды открываются ошеломляющие. На подъём, фотосессию и спуск ушло минут 30. На одном из изгибов причалили, чтобы окунуться в воды реки Синяя, на песке заметили следы медведя и лося, наверное приходили попить водички. Затем перекус на турбазе и снова по реке Лена направляемся осматривать дюны, подъёмчик по песку немного трудноват, но мы и его осилили! А дальше бизоний питомник. Сначала на тракторе по лужам и грязи, затем на уазике-буханке по лесной дороге в поисках вольно пасущихся бизонов, но они, как будто ждали нас, вышли навстречу всем стадом и провели с нами фотосессию. Это была последняя экскурсия, снова в лодку, потом в автомобиль и позднее возвращение в гостиницу. В целом это было обалденное путешествие, которое запомнится величием и красотой реки Лены и великолепием скал реки Синей.

    Наша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитанНаша группа состояла из четырех активных женщин-пенсионерок и гида-сопровождающего Алексея (он же и водитель, и капитан
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное, на местах остановок хромали гиды, но оно и понятно, экскурсионные группы к ним приезжают редко, но они старались как могли.
    В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «3-дневные туры»

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