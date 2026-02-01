Программа тура по дням
Отправление теплохода из Якутска
13:00-14:00 Отправление из речного порта г. Якутска.
14:00-15:30 Обед.
17:00-19:00 Показ документальных фильмов о рыбалке.
19:00-21:00 Ужин.
22:00-23:30 Вечерняя программа с выступлением артистов эстрады.
23:30-03:00 Дискотека.
Рыбалка. Детская и вечерняя программы
В этот день вас ждёт рыбалка (возможно с ночевкой на местности).
06:00-09:00 Развоз рыбаков по местностям.
06:00-08:30 Завтрак.
10:00-12:00 Детская развлекательная программа.
13:00-15:00 Обед.
16:30-17:30 Показ мультфильмов.
18:00-21:00 Сбор рыбаков с мест рыбалки.
20:00-21:00 Ужин.
22:00-23:30 Вечерняя программа с выступлением артистов эстрады.
23:30-03:00 Дискотека.
Рыбалка. Детская и вечерняя программы
06:00-09:00 Развоз рыбаков по местностям.
06:00-08:30 Завтрак.
09:00-10:00 Конкурс на скоростную ловлю рыбы.
10:00-12:00 Свободное время.
13:00-15:00 Обед.
13:00-15:00 Сбор рыбаков с мест рыбалки.
15:00 Отправление теплохода.
15:00-17:00 Детская программа, показ мультфильмов.
19:00-21:00 Ужин.
22:00-23:30 Вечерняя программа с выступлением артистов эстрады.
23:30-03:00 Дискотека.
Прибытие в Якутск
08:30 Прибытие в речной порт г. Якутска.
Проживание
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный» и теплоход «Михаил Светлов». Пассажировместимость – 210 чел.
Стоимость в зависимости от выбранной каюты руб:
|Категория кают/способ размещения
|Август
|21.08.2026
|Четырехместная
|для 4х человек
|37 100
|для 3х человек
|41 200
|для 2х человек
|51 300
|для 1 человека
|85 800
|Трехместная
|для 3х человек
|41 200
|для 2х человек
|49 700
|для 1 человека
|82 600
Одноместная
(с доп. местом)
|для 2х человек
|42 600
|для 1 человека
|56 400
|Полулюкс
|трёхместная
|50 700
|двухместная
|60 300
|для 1 человека
|103 800
|Капитанский люкс
|128 800
|Люкс
|139 800
Скидки:
- детям до 6 лет – бесплатно без предоставления отдельного места;
- детям от 7 до 12 лет – скидка на размещение 50%.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Демьян Бедный»
Круизный теплоход «Демьян Бедный» — трехпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного.
Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованы санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Люксы № 200, 201 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 19,77 м²).
Люкс № 308 (капитанский) на солнечной палубе (площадь 16,0 м²);
В каюте: две комнаты (спальная, гостевая), двуспальная кровать, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, электрический чайник, внутренний телефон, TV, два дополнительных индивидуальных кондиционера, шкафы, прикроватный стол, стул, угловой диван, журнальный столик.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, один графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубная паста, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы № 106, 107, 108, 109, 111 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы с дополнительным местом № 110, 112, 113 на главной палубе, № 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Одноместные каюты с дополнительным местом № 100-105 на главной палубе на 2 взрослых (площадь 6,8 м²).
В каюте: односпальный раскладной диван, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Двухместные каюты с дополнительным спальным местом № 211-234 на 3 взрослых (площадь 10,66 м²);
В каюте: три спальных места (два внизу и один наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Четырехместные каюты № 114-132 на 4 взрослых (площадь 11,22 м²);
В каюте: четыре спальных места (два внизу и два наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Круизный теплоход «Михаил Светлов»
Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.
Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованы санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.
Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Люксы № 200, 201 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 19,77 м²).
Люкс № 308 (капитанский) на солнечной палубе (площадь 16,0 м²).
В каюте: две комнаты (спальная, гостевая), двуспальная кровать, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, электрический чайник, внутренний телефон, TV, два дополнительных индивидуальных кондиционера, шкафы, прикроватный стол, стул, угловой диван, журнальный столик.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, один графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубная паста, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы № 106 на главной палубе, № 202-208, 210 на шлюпочной палубе на 2 взрослых (площадь 10,66 м²).
В каюте: диван двуспальный, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, чай, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Полулюксы с дополнительным местом № 107-113 на главной палубе.
№ 209 на шлюпочной палубе на 3 взрослых (площадь 10,66 м²).
В каюте: диван двуспальный, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, мини-холодильник, TV, дополнительный индивидуальный кондиционер, шкаф, прикроватный столик, стул.
Дополнительно предоставляются: бутылочки с водой, графин со стаканами, халаты, тапочки, постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста и фен.
Внимание! Одно одеяло идет на двуспальную кровать на 2 взрослых.
Одноместные каюты с дополнительным местом № 100-105 на главной палубе на 2 взрослых (площадь 6,8 м²).
В каюте: односпальный раскладной диван, верхнее выдвижное спальное место, душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Двухместные каюты с дополнительным спальным местом № 211-234 на 3 взрослых (площадь 10,66 м²).
В каюте: три спальных места (два внизу и один наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Четырехместные каюты № 114-132 на 4 взрослых (площадь 11,22 м²).
В каюте: четыре спальных места (два внизу и два наверху), душ, туалет, радиоточка, шкафы, прикроватный стол, стул.
Дополнительно предоставляются: постельные принадлежности (наволочка, одеяло и простыня), графин со стаканами, полотенца (большое и маленькое), зубные щетки, зубные пасты, шампунь и кондиционер для волос, гель для душа на каждого туриста.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Страхование
- Культурно-познавательная программа на теплоходе
- «Зеленая» остановка на о. Тайменный
- Питание по системе «шведский стол» (7 подходов)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Якутска и обратно
- Трансфер в порт к месту начала круиза (самостоятельно)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки?
Скидки:
- детям до 6 лет – бесплатно без предоставления отдельного места;
- детям от 7 до 12 лет – скидка на размещение 50%.
Что нужно знать о круизе?
Круиз проводится ежегодно.
Оба теплохода «Михаил Светлов» и «Демьян Бедный» отправляются в круиз до местности о. Тайменный (либо до устья р. Алдан). Эти места рыбалки представляют собой живописную картину осенних красок на фоне великой реки Лена.
Вокруг стоянки судна расположены многочисленные небольшие тальниковые острова.
Как правило, рыбалка начинается с раннего утра до заката солнца. Рыбаков развозят на моторных лодках по разным местностям.
Можно брать с собой резиновые лодки с подвесным мотором, некоторые предпочитают металлические лодки типа «Казанка». Для этого на теплоходе есть все условия: кран-балка, манипулятор.
Водятся такие виды рыб, как: щука, ленок, язь, окунь.
В 2012 году трофейный рыба – щука имела вес 12 кг. В 2013 году также поймали щуку весом 10,5 кг.