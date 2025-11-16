Вас ждёт уникальный опыт: пересечение замёрзших рек, посещение сёл, где
Описание тура
Организационные детали
Возможна аренда тёплой одежды (-50 °C) за доплату.
Программа тура по дням
Этнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавки
В 9:30 мы с сопровождающим встретимся в фойе отеля и отправимся в этнографический комплекс «Ус Кут». По дороге состоится короткая автобусная экскурсия по Якутску. С 10:00 до 11:30 осмотрим этнокомплекс, где для нас проведут традиционный ритуал благословения «Алгыс». Центр знакомит с семейными традициями и культурой народа саха: от звуков хомуса и песнопений тойук до древних обрядов — от заклинаний до встречи солнца. А архитектура комплекса отражает быт якутов.
Затем посетим подземный музей «Царство вечной мерзлоты» — пещеру в скале с экспозициями о Чысхаане — повелителе холода, выставками ледяных скульптур, залами мамонтовой фауны, ледяным баром и горкой. После поднимемся на священную гору Чочур Муран, откуда открывается вид на долину Туймаада и Якутск. Согласно легенде, именно здесь Эллэй Ботур, предок народа саха, впервые провёл праздник Ысыах.
Обед (оплачивается отдельно) пройдёт в ресторане комплекса «Чочур Муран», совмещающем функции музея и национального ресторана. Далее остановимся на якутском крестьянском рынке, известном как самый морозный базар в мире. Здесь можно приобрести местные продукты и сувениры. Также заглянем в сувенирную лавку «Илин Энэр». В 17:30 — трансфер в гостиницу.
Через льды к Хандыге
В 8:00 собираемся в холле отеля и выезжаем в сторону Хандыги, проедем около 365 км. По пути пересечём замёрзшие участки великих сибирских рек — Лены и Алдана, преодолев более 25 км по автозимникам. Обед запланирован в кафе села Тюнгюлю.
Во второй половине дня мы остановимся в историко-мемориальном музее политической ссылки в селе Черкёх. После ужина в селе Ытык-Кюёль и переправы через Алдан около 21:00 прибудем в Хандыгу и разместимся в гостинице квартирного типа с базовым уровнем комфорта.
Путь в Томтор
В 8:00 выезжаем из Хандыги в сторону Оймякона. Протяжённость маршрута — 560 км. Завтрак (за доплату) запланирован в посёлке Тёплый Ключ. После, по возможности, — посещение музея ГУЛАГа. Во время поездки вы увидите суровую красоту трассы, проходящей через Верхоянский хребет, остановимся на перевале Томпорук и у креста жертвам репрессий.
Затем наберём ледяную воду из незамерзающего ручья Тонмот-Уу, а также остановимся на поздний обед-ужин в селе Кюбюме.
Около 21:00 — прибытие в Томтор. Заселение в частный гостевой дом, ужин и отдых.
Исследуем Оймякон
После завтрака, в 8:00, выезжаем в село Оймякон. Первая остановка — ферма якутских коров, приспособленных к экстремальным температурам (включая специальную одежду). Затем — визит к знаку «Полюс холода» и встреча с Чысхааном — духом зимы, вручение сертификатов. Следом посетим фотовыставку «Галерея Чысхаана» и усадьбу мастера Семёна Сивцева.
После обеда в гостевом доме состоится концертная и спортивная программа с участием местной молодёжи в доме культуры, а после вас ждёт чайная церемония с местными травами. На обратном пути в Томтор мы побываем в краеведческом музее им. Заболоцкого и заглянем в ледовую штольню. Вечером у желающих будет возможность искупаться в незамерзающем ручье и заказать баню. Ужин в отеле.
Тайны Сордонноха и Индигирки
Сегодня в 9:00 отправимся в Сордоннохский наслег. Сначала нас ждёт посещение частной конюшни с фотосессией и обедом. Затем поедем в село Орто-Балаган, где пересядем на снегоходы и выдвинемся на охотничью тропу — проверим капканы и встретимся с духом реки Индигирка. Побываем на выставке экстремального холода у реки Индигирка. Здесь у вас будет возможность приготовить строганину из рыбы якутским ножом. Заглянем погреться в охотничью палатку и выпьем чая с якутскими травами.
После поучаствуем в мастер-классе по варке супа уерэ миинэ в доме Арчы. Вернувшись в Томтор, посетим музей ГУЛАГа и примем участие в обряде «Арчы». Вечером за ужином вы отведаете национальную кухню.
Обратный путь в Якутск
В этот день в 8:00 выезжаем из Томтора. В середине дня мы заглянем на стойбище к оленеводам, где покатаемся в упряжках, пообщаемся с местными жителями и сделаем памятные фотографии. После пообедаем в придорожном кафе. На ужин остановимся в Ытык-Кюёль, прибудем в Якутск к 22:00.
Каменные великаны Лены
В 8:00 отправляемся на экскурсию в природный парк «Ленские столбы» (220 км). В зимний период часть маршрута может проходить по замёрзшей реке на снегоходах. «Ленские Столбы» — скальные образования высотой до 200 метров, тянущиеся вдоль берега реки Лены. Они входят в список объектов ЮНЕСКО и представляют собой геологическую ценность.
После обеда на природе мы поднимемся на смотровые площадки, сделаем фотографии и прогуляемся по территории. Вечером выезжаем обратно в Якутск, куда прибудем около 23:00.
Завершение тура, отъезд
В день отъезда организуем трансфер в аэропорт Якутска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|182 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Трансферы в/из аэропорта
- Транспортное сопровождение
- Вход в заповедники и нацпарки
- Визиты и экскурсии согласно маршруту
- Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Якутска и обратно
- Питание в Якутске ~1000 ₽/приём
- Питание в придорожных кафе ~500 ₽/приём
- Аренда зимней экипировки (по запросу, при наличии размеров) - 3000 ₽ с человека
- Минимальный состав группы 4 человека