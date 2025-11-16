Мои заказы

От Якутска до Оймякона: знакомство с жизнью за Полярным кругом и увлекательные активности

Прокатиться в оленьей упряжке, приготовить суп из потрохов и погрузиться в культуру народов Якутии
Приглашаем отправиться в незабываемое зимнее путешествие по Колымской федеральной трассе — от Якутска до Оймякона, самого холодного населённого пункта на Земле.

Вас ждёт уникальный опыт: пересечение замёрзших рек, посещение сёл, где
по-прежнему живут коневоды и рыбаки, катание в оленьих упряжках и на снегоходах, знакомство с культурой народа саха и участие в обрядах очищения духа.

Вы увидите, как кипяток превращается в ледяную пыль, узнаете, как готовят строганину из свежей рыбы, попробуете забить гвоздь заледенелым бананом и проверите, какой напиток замерзает быстрее всех.

Заглянете в дом духа холода Чысхаана и в ледяную штольню, полюбуетесь Ленскими столбами, побываете в стойбище оленеводов и древних поселениях, и даже получите официальный сертификат пребывания на «Полюсе холода».

Это настоящее приключение, где суровый север встречается с тёплым гостеприимством, а каждое мгновение — как кадр из документального фильма о жизни за Полярным кругом.

Описание тура

Организационные детали

Возможна аренда тёплой одежды (-50 °C) за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Этнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавки

В 9:30 мы с сопровождающим встретимся в фойе отеля и отправимся в этнографический комплекс «Ус Кут». По дороге состоится короткая автобусная экскурсия по Якутску. С 10:00 до 11:30 осмотрим этнокомплекс, где для нас проведут традиционный ритуал благословения «Алгыс». Центр знакомит с семейными традициями и культурой народа саха: от звуков хомуса и песнопений тойук до древних обрядов — от заклинаний до встречи солнца. А архитектура комплекса отражает быт якутов.

Затем посетим подземный музей «Царство вечной мерзлоты» — пещеру в скале с экспозициями о Чысхаане — повелителе холода, выставками ледяных скульптур, залами мамонтовой фауны, ледяным баром и горкой. После поднимемся на священную гору Чочур Муран, откуда открывается вид на долину Туймаада и Якутск. Согласно легенде, именно здесь Эллэй Ботур, предок народа саха, впервые провёл праздник Ысыах.

Обед (оплачивается отдельно) пройдёт в ресторане комплекса «Чочур Муран», совмещающем функции музея и национального ресторана. Далее остановимся на якутском крестьянском рынке, известном как самый морозный базар в мире. Здесь можно приобрести местные продукты и сувениры. Также заглянем в сувенирную лавку «Илин Энэр». В 17:30 — трансфер в гостиницу.

Этнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавкиЭтнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавкиЭтнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавкиЭтнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавкиЭтнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавкиЭтнокомплекс, подземный музей, гора Чочур Муран, посещение рынка и сувенирной лавки
2 день

Через льды к Хандыге

В 8:00 собираемся в холле отеля и выезжаем в сторону Хандыги, проедем около 365 км. По пути пересечём замёрзшие участки великих сибирских рек — Лены и Алдана, преодолев более 25 км по автозимникам. Обед запланирован в кафе села Тюнгюлю.

Во второй половине дня мы остановимся в историко-мемориальном музее политической ссылки в селе Черкёх. После ужина в селе Ытык-Кюёль и переправы через Алдан около 21:00 прибудем в Хандыгу и разместимся в гостинице квартирного типа с базовым уровнем комфорта.

Через льды к ХандыгеЧерез льды к ХандыгеЧерез льды к Хандыге
3 день

Путь в Томтор

В 8:00 выезжаем из Хандыги в сторону Оймякона. Протяжённость маршрута — 560 км. Завтрак (за доплату) запланирован в посёлке Тёплый Ключ. После, по возможности, — посещение музея ГУЛАГа. Во время поездки вы увидите суровую красоту трассы, проходящей через Верхоянский хребет, остановимся на перевале Томпорук и у креста жертвам репрессий.

Затем наберём ледяную воду из незамерзающего ручья Тонмот-Уу, а также остановимся на поздний обед-ужин в селе Кюбюме.
Около 21:00 — прибытие в Томтор. Заселение в частный гостевой дом, ужин и отдых.

Путь в ТомторПуть в ТомторПуть в Томтор
4 день

Исследуем Оймякон

После завтрака, в 8:00, выезжаем в село Оймякон. Первая остановка — ферма якутских коров, приспособленных к экстремальным температурам (включая специальную одежду). Затем — визит к знаку «Полюс холода» и встреча с Чысхааном — духом зимы, вручение сертификатов. Следом посетим фотовыставку «Галерея Чысхаана» и усадьбу мастера Семёна Сивцева.

После обеда в гостевом доме состоится концертная и спортивная программа с участием местной молодёжи в доме культуры, а после вас ждёт чайная церемония с местными травами. На обратном пути в Томтор мы побываем в краеведческом музее им. Заболоцкого и заглянем в ледовую штольню. Вечером у желающих будет возможность искупаться в незамерзающем ручье и заказать баню. Ужин в отеле.

Исследуем ОймяконИсследуем ОймяконИсследуем Оймякон
5 день

Тайны Сордонноха и Индигирки

Сегодня в 9:00 отправимся в Сордоннохский наслег. Сначала нас ждёт посещение частной конюшни с фотосессией и обедом. Затем поедем в село Орто-Балаган, где пересядем на снегоходы и выдвинемся на охотничью тропу — проверим капканы и встретимся с духом реки Индигирка. Побываем на выставке экстремального холода у реки Индигирка. Здесь у вас будет возможность приготовить строганину из рыбы якутским ножом. Заглянем погреться в охотничью палатку и выпьем чая с якутскими травами.

После поучаствуем в мастер-классе по варке супа уерэ миинэ в доме Арчы. Вернувшись в Томтор, посетим музей ГУЛАГа и примем участие в обряде «Арчы». Вечером за ужином вы отведаете национальную кухню.

Тайны Сордонноха и ИндигиркиТайны Сордонноха и ИндигиркиТайны Сордонноха и Индигирки
6 день

Обратный путь в Якутск

В этот день в 8:00 выезжаем из Томтора. В середине дня мы заглянем на стойбище к оленеводам, где покатаемся в упряжках, пообщаемся с местными жителями и сделаем памятные фотографии. После пообедаем в придорожном кафе. На ужин остановимся в Ытык-Кюёль, прибудем в Якутск к 22:00.

Обратный путь в ЯкутскОбратный путь в ЯкутскОбратный путь в Якутск
7 день

Каменные великаны Лены

В 8:00 отправляемся на экскурсию в природный парк «Ленские столбы» (220 км). В зимний период часть маршрута может проходить по замёрзшей реке на снегоходах. «Ленские Столбы» — скальные образования высотой до 200 метров, тянущиеся вдоль берега реки Лены. Они входят в список объектов ЮНЕСКО и представляют собой геологическую ценность.

После обеда на природе мы поднимемся на смотровые площадки, сделаем фотографии и прогуляемся по территории. Вечером выезжаем обратно в Якутск, куда прибудем около 23:00.

Каменные великаны ЛеныКаменные великаны ЛеныКаменные великаны Лены
8 день

Завершение тура, отъезд

В день отъезда организуем трансфер в аэропорт Якутска.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет182 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Трансферы в/из аэропорта
  • Транспортное сопровождение
  • Вход в заповедники и нацпарки
  • Визиты и экскурсии согласно маршруту
  • Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Якутска и обратно
  • Питание в Якутске ~1000 ₽/приём
  • Питание в придорожных кафе ~500 ₽/приём
  • Аренда зимней экипировки (по запросу, при наличии размеров) - 3000 ₽ с человека
  • Минимальный состав группы 4 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фойе отеля в Якутске, 9:30
Завершение: Якутск, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Якутске
Провёл экскурсии для 91 туриста
Наша команда представляет региональный туристический центр. Мы занимаемся организацией экскурсий, активного отдыха, экспедиций, охоты и рыбалки в Республике Саха. Мы работаем в сфере туризма более 7 лет, за это время мы накопили достаточный опыт в своем деле и будем рады познакомить вас с самыми разными гранями Якутии.

