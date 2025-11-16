В 9:30 мы с сопровождающим встретимся в фойе отеля и отправимся в этнографический комплекс «Ус Кут». По дороге состоится короткая автобусная экскурсия по Якутску. С 10:00 до 11:30 осмотрим этнокомплекс, где для нас проведут традиционный ритуал благословения «Алгыс». Центр знакомит с семейными традициями и культурой народа саха: от звуков хомуса и песнопений тойук до древних обрядов — от заклинаний до встречи солнца. А архитектура комплекса отражает быт якутов.

Затем посетим подземный музей «Царство вечной мерзлоты» — пещеру в скале с экспозициями о Чысхаане — повелителе холода, выставками ледяных скульптур, залами мамонтовой фауны, ледяным баром и горкой. После поднимемся на священную гору Чочур Муран, откуда открывается вид на долину Туймаада и Якутск. Согласно легенде, именно здесь Эллэй Ботур, предок народа саха, впервые провёл праздник Ысыах.

Обед (оплачивается отдельно) пройдёт в ресторане комплекса «Чочур Муран», совмещающем функции музея и национального ресторана. Далее остановимся на якутском крестьянском рынке, известном как самый морозный базар в мире. Здесь можно приобрести местные продукты и сувениры. Также заглянем в сувенирную лавку «Илин Энэр». В 17:30 — трансфер в гостиницу.