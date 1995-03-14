ПАМЯТКА ТУРИСТУ

Необходимые документы для совершения круиза:

Паспорт / для детей - свидетельство о рождении. Посадочный талон. Медицинский полис.

Трансфер (для туристов дальних круизов»):

по приезду в г. Якутск включен трансфер по маршруту «аэропорт-гостиница/речпорт», по окончании круиза включен трансфер в г. Якутск по маршруту «речпорт-гостиница/аэропорт»;

Посадка

Посадка начинается за 1 час до отправления в Речпорту по адресу: г. Якутск, ул. Новопортовская, 1 (причал вниз по дороге, подходите сразу на теплоход).

На посадку необходимо взять с собой паспорта/свидетельства о рождении (для детей до 14 лет)/иной удостоверяющий документ, посадочный талон и карточки на питание (если заранее приобретали).

Питание на борту

Ресторан работает до 21:00, салон-бар до 05:00.

Для удобства туристов на борту судна предусмотрены три смены питания в ресторане. Время питания, количество смен и рассадка по салонам ресторана может варьироваться в зависимости от загрузки теплохода, маршрута следования, количества туристов в рейсе:

1 смена 8:00-8:45 завтрак, 13:00-13:45 обед, 19:00-19:45 ужин

2 смена 8:45-9:30 завтрак, 13:45-14:30 обед, 19:45-20:30 ужин

3 смена 9:30-10:15 завтрак, 14:30-15:15 обед, 20:30-21:15 ужин

В коридорах на главной и шлюпочной палубах стоят кулеры с водой и кипятком. В каждой каюте есть графин со стаканами.

Ресторан предлагает сбалансированное меню с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд по системе «шведский стол» на завтрак, обед и ужин.

На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет.

Алкогольные и безалкогольные напитки, приобретенные за пределами бара, запрещается проносить в рестораны и бары теплохода.

Курение в помещениях теплохода запрещено, только в отведенном месте для курения.

Распитие спиртного в салоне теплохода запрещено.

На теплоход с питомцами нельзя.

Медицинская помощь

Для обращения к медработнику необходимо иметь с собой данные СНИЛС и медицинского полиса.

На борту теплохода (главная палуба) есть судовой медик, который окажет Вам экстренную медицинскую помощь.

Лицам с хроническими заболеваниями туроператор не рекомендует совершать круизы, в связи с особенностями некоторых маршрутов, а также оставляет за собой право отказать клиенту в совершении круиза в связи с отсутствуем возможности оказания своевременной специализированной медицинской помощи. Ответственность за извещение Компании о своем состоянии здоровья лежит на клиенте. Туристам с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе лекарства, прописанные врачом.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, поездка на теплоходе не рекомендуется.

Теплоход, каюты, трапы, причалы не приспособлены для передвижения по ним лиц с нарушением функций опорнодвигательного аппарата.

На момент бронирования турист должен предоставить полную информацию о состоянии своего здоровья в случае, если он болен, немощен, является инвалидом или лицом с ограниченными физическими возможностями, лицом с ограниченными возможностями передвижения, заполнив специальную анкету, которая по запросу предоставляется ПАО «ЛОРП».

Компания ПАО «ЛОРП» вправе отказаться от принятия заказа или от посадки на теплоход туриста-инвалида или лица с ограниченными физическими возможностями, исходя исключительно из соображений безопасности.

Если хроническое или инфекционное заболевание туриста угрожает здоровью других туристов или членов экипажа, и турист не сообщил о своем заболевании сотрудникам туроператора при приобретении тура, то при выявлении такого заболевания он может быть снят с борта теплохода в ближайшем порту. При этом производится возврат уплаченной суммы за тур за вычетом фактически понесенных ПАО «ЛОРП» расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору о реализации турпродукта.

Женщина со сроком беременности менее 23 недель на момент окончания круиза должны предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что она в состоянии совершить путешествие на борту теплохода с учетом дат и особенностей маршрута. Если срок беременности превышает 23 недели на момент круиза, Компания не рекомендует совершать круизы, в связи с особенностями некоторых маршрутов, а также оставляет за собой право отказать клиенту в совершении круиза в связи с отсутствуем возможности оказания своевременной специализированной медицинской помощи. Ответственность за извещение Компании о своем состоянии и сроке беременности лежит на клиенте.

Турист, состояние здоровья которого может помешать ему путешествовать, учитывая маршрут следования, должен получить заключение врача о возможности совершения такого рода путешествия до его бронирования.

В экстренных случаях на борту теплохода судовой медик бесплатно оказывает первую неотложную медицинскую помощь и может назначить медикаменты, необходимые медицинские процедуры, а также поместить туриста в изолятор на борту теплохода или любое аналогичное учреждение, при условии, что судовой врач сочтет такие меры необходимыми. Решение судового врача подкрепляется полномочиями капитана. Отказ пассажира от содействия в таком лечении может привести к его высадке в любом порту, при необходимости это может быть сделано с привлечением местных сотрудников полиции или других компетентных органов и при этом круизная компания не несет ответственности за убытки, издержки и не выплачивает компенсации пассажиру.

В случае заболевания туриста во время тура (травматизма, обострения хронических и иных заболеваний, требующих квалифицированного медицинского лечения и ухода), турист обязан обратиться в медицинское учреждение в ближайшем порту. В случае продолжения рейса и отказа туриста от медицинского лечения в стационарном учреждении, вся ответственность за результаты принятого решения возлагается на туриста, и Компания не несет ответственности за последствия, вызванные заболеванием туриста, и не возмещает стоимость услуг, неиспользованных туристом вследствие заболевания.

При необходимости госпитализации больного теплоход обязан сделать остановку у ближайшего оборудованного для данного типа судна причала. Претензии других туристов по изменению расписания, вызванного такой остановкой, не принимаются.

Безопасность

При общесудовой тревоге при пожаре в каюте или обнаружении его признаков на судне пассажир обязан не поддаваться панике, сообщить о факте задымления или возгорания экипажу судна, занять каюты согласно посадочным талонам, тепло одеться, надеть спасательный жилет и неукоснительно выполнять указания, поступающие по радиотрансляционной сети от капитана судна (лица, его замещающего) и дирекции круиза.

В случае перебоев в работе радиотрансляционной сети держать дверь каюты открытой, и внимательно слушать команды, подаваемые членами аварийно-спасательной группы.

Теплоход является транспортным средством повышенной опасности, и турист обязуется не оставлять без присмотра взятых в путешествие детей, а также недееспособных родственников и полностью отвечает за их поведение и здоровье во время тура.

Во время стоянок в населенных пунктах теплоход может отходить от причала для выполнения технологических операций, о чем Дирекция круиза своевременно извещает туристов.

Интернет: на борту теплохода wifi нет.

На борту теплохода есть отдельная гладильная комната доступная для всех туристов.

Туалетные принадлежности

В каждой каюте есть душ, туалет, полотенца, гель шампунь, мыло и постельное белье. В каютах класса полулюкс и люкс дополнительно предоставляются зубные щетки, фен, халат, тапочки.

Одежда

На борту теплохода принят свободный стиль одежды. При восхождении на вершину Ленских столбов и для участия в спортивных играх рекомендуем взять кроссовки, спортивный костюм (вещи заменяющие их). В качестве дополнительных вещей можно порекомендовать взять вечернюю одежду для посещения бара, ресторана, средства от укусов насекомых, солнцезащитные средства.

Ценности

Клиент несет ответственность за сохранность своих денег, ценностей, имущества и документов на протяжении всего круиза. Можно воспользоваться сейфом на ресепшен.

При нахождении на борту судна или на причале Клиентам запрещается:

- начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа;

- перемещаться с борта судна на причал и в обратном направлении не по трапу;

- бросать за борт спички, окурки и любой мусор, а также мусорить, разжигать костры в местах «зеленых» стоянок для сбора мусора на судне установлены специальные урны;

- выходить на главную палубу при швартовых работах;

- залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;

- провозить алкогольную и наркотическую продукцию, огнестрельное оружие, холодное оружие;

- запрещается проносить на борт теплохода:

-холодное, огнестрельное, газовое оружие и боеприпасы к ним, средства самообороны и электрошоковые устройства;

взрывчатые (взрывоопасные), радиоактивные, отравляющие, ядовитые, легковоспламеняющиеся, химически активные и сильно пахнущие предметы и вещества;

электротранспортные средства (электросамокаты, моноколеса, электровелосипеды, гироскутеры и т. д.);

наркотические, психотропные вещества и одурманивающие смеси;

иные предметы, которые по мнению капитана теплохода могут представлять опасность для туристов.

В случае попытки пронести на борт указанные выше предметы, они будут изъяты и могут быть не возвращены. Туристу может быть отказано в посадке на теплоход при попытке пронести наиболее опасные запрещенные предметы (оружие, взрывчатые или токсичные вещества и т. д.).

- провозить продукты питания и напитки, в том числе алкогольную продукцию;

- использовать и провозить огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты;

- провозить животных и птиц;

- курить в необорудованных для этого местах, в том числе в каютах и всех общественных помещениях. Курение разрешается только в специально оборудованных местах;

- оставлять при уходе из каюты включенными осветительные приборы, открытыми окна и двери;

- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения;

- размещать в судовых помещениях материалы рекламного характера без согласования с Исполнителем;

- прикреплять любые материалы в судовых помещениях к стенам, потолку и полу;

- выносить имущество теплохода на стоянках (пастельное белье, полотенца, стаканы, пепельницы и т. д);

- пользоваться в каютах электроприборами (кроме фена, мощностью до 800 Вт, электробритвы и зарядных устройств);

- бегать по трапам и палубам, сидеть на перилах и ограждениях, перевешиваться через поручни ограждения палубы;

- подавать ложные крики о помощи;

- кормить чаек с палуб теплохода, купаться с борта судна;

- прыгать в воду, перевозить в помещениях судна предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150х100х50 см.;

- входить и находиться в служебных помещениях, имеющих таблички «Вход воспрещен» и в местах, где расположены судовые устройства и механизмы;

- оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы, открытыми окна и двери;

- подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без необходимости спасательные круги;

- находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;

- самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к представителю экипажа или дирекции круиза или экипажу теплохода;

- прикреплять любые материалы, в том числе материалы рекламного характера, в судовых помещениях к стенам, потолку и полу без предварительного согласования с официальными представителями Компании.

Соблюдайте правила личной гигиены и безопасности:

- не пейте воду из-под крана во избежание инфекционных заболеваний;

- соблюдайте меры личной безопасности, правила этикета, не провоцируйте конфликты;

- не оставляйте детей без присмотра.

Постельное белье

На каждые круизы готовится свежее постельное белье в каютах, за исключение коротких оздоровительных речных прогулок по реке Лена с продолжительностью круиза менее 24ч. без ночевки. Смена постельного белья предусматривается на круизы дальнего следования по маршрутам: «Якутск-Тикси-Якутск», «Усть-Кут-Якутск».

Валюта

На борту теплохода нет возможности обменять валюту. Это лучше сделать перед рейсом в городе. На теплоходе оплата производится в рублях, наличными.

Разное

- Во время круиза внимательно слушайте информацию по радиотрансляционной сети;

- По всем вопросам обращайтесь к директору круиза, администратору или своим бортпроводникам.

Программа пребывания на теплоходе-пансионате предусматривает комплекс мер, направленных на снятие психоэмоционального напряжения, оказывающих на человека оздоровительное воздействие, в том числе успокаивающее, повышающее работоспособность, иммунитет и настроение, также оздоровлению способствует свежий речной воздух.