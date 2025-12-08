4 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

С 4 по 15 дни тура (12 дней) состоится сплав и рыбалка по реке Гонам.

Из опыта сплава и рыбалки по рекам притоков Учура мы пришли к выводу, что из-за уровня воды на реке места рыбалки и характер лова постоянно меняется.

По этой причине мы предоставили возможность инструкторам-проводникам самим выбирать места стоянок и спланировать график прохождения маршрута в эти дни. Такой подход увеличит эффективность рыбалки.

Сплав по Гонаму составит 480 километров.

В первые дни прохождение по 30-40 км, в последние дни длина переходов увеличивается.

На Гонам добавили один запасной день на случай задержки вылета вертолета из-за непогоды.

Гонам богат порогами, и некоторые пороги мы будем проходить с предварительной разведкой и страховкой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160