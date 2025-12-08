Мои заказы

Рыбалка на трофейного тайменя на реке Гонам в Якутии

Потрясающая возможность окунуться в мир первозданной природы и испытать незабываемые эмоции от увлекательной рыбалки! Этот тур – идеальное сочетание адреналина, умиротворения и единения с природой, где каждый день наполнен живописными
пейзажами, захватывающими эмоциями и рыбалкой на трофейного тайменя.

Вас ждёт отличная возможность испытать свои силы в непривычных условиях, покорять водные трассы на маршруте общей протяжённостью около 750 км, и при этом наслаждаться атмосферными ночёвками в палатках.

Рыбалка на трофейного тайменя на реке Гонам в Якутии
Рыбалка на трофейного тайменя на реке Гонам в ЯкутииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рыбалка на трофейного тайменя на реке Гонам в ЯкутииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Заброска. Дорога до п. Чульман

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до начала тура.

06:00 Выезд в п. Чульман.

Место сбора сообщим дополнительно.

Приезд в Чульман к 19:00.

Ночь в гостинице.

Заброска. Дорога до п. Чульман

2 день

Вылет на реку Гувилгра

В этот день состоится вылет на речку Гувилгра (приток Гонама).

По прилету разбивка лагеря, подготовка к сплаву.

Вылет на реку Гувилгра

3 день

Начало сплава

В этот день начнётся сплав.

Сплав Гувилгра – Гонам (15 км).

Начало сплава

4 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

С 4 по 15 дни тура (12 дней) состоится сплав и рыбалка по реке Гонам.

Из опыта сплава и рыбалки по рекам притоков Учура мы пришли к выводу, что из-за уровня воды на реке места рыбалки и характер лова постоянно меняется.

По этой причине мы предоставили возможность инструкторам-проводникам самим выбирать места стоянок и спланировать график прохождения маршрута в эти дни. Такой подход увеличит эффективность рыбалки.

Сплав по Гонаму составит 480 километров.

В первые дни прохождение по 30-40 км, в последние дни длина переходов увеличивается.

На Гонам добавили один запасной день на случай задержки вылета вертолета из-за непогоды.

Гонам богат порогами, и некоторые пороги мы будем проходить с предварительной разведкой и страховкой.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

5 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

6 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

7 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

8 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

9 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

10 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

11 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

12 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

13 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

14 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

15 день

Сплав и рыбалка по реке Гонам

Продолжение сплава и рыбалки по реке Гонам.

Сплав и рыбалка по реке Гонам

16 день

Сплав до р. Учур и до устья р. Мусс

Река Учур также богата тайменем, и мы ловим его почти до устья.

Длина дневного перехода 84 км.

Сплав до р. Учур и до устья р. Мусс

17 день

Сплав до метеостанции Чюльбю

За устьем Муус река заметно сужается, и течение ускоряется.

На этом участке слева впадает в Учур р. Гыным. Здесь состоится обед.

За Гынымом в семи километрах находится остров Фактория.

Метеостанция находится на левом высоком берегу до устья р. Чюльбю.

Сплав до метеостанции составит 80 км.

18 день

Дневка на Чюльбю

Отдых, баня.

После долгого похода здесь можно отлично отдохнуть.

Отсюда до Алдана всего 1,5 дня сплава.

Дневка на Чюльбю

19 день

Сплав до острова Харыя

Через 17 км рядом с островом находится Чертов Перекат, который представляет опасность для лодок с металлическими корпусами.

Перекат больше похож на порог со стоячими волнами.

Надувными катамаранами перекат проходится легко, но здесь нужно быть осторожным.

Сплав до острова Харыя составит 97 км.

Сплав до острова Харыя

20 день

Сплав до реки Алдан

Прибытие на Алдан к обеду.

Стоянка на зимовье на правом берегу р. Алдан ниже 5,5 км от устья Учура.

Разбор катамаранов и снаряжения.

Сплав до реки Алдан составит 63 км.

Сплав до реки Алдан

21 день

Выброска

Выброска происходит от р. Алдан на катере «Волжанка» (19 мест) до Томмота (400 км вверх по течению).

Пересадка на автобус и далее трансфер до Якутска. Отсюда до Якутска 430 км.

22 день

Прибытие в Якутск

Приезд в Якутск утром.

В конце пути переправа через Лену на пароме.

Развоз по гостиницам.

Рекомендуем приобрести авиабилеты на рейсы следующего дня.

Проживание

Тур предполагает:

  • проживание в палатках различной вместимости от одноместной до четырёхместной во время рыбалки и сплавов;
  • проживание в гостинице в п. Чульман. 1 ночь входит в стоимость тура. Если случится задержка вылета вертолета, то остальные ночевки в Чульмане вы оплачиваете самостоятельно.
  • проживание в Якутске оплачивается самостоятельно.

Стоимость тура на 1 человека – 256 000 руб.

Обратите внимание! В туре предусмотрена заброска на вертолете с п. Чульман до р. Гувилгра, выброска по реке Алдан с п. Чагда до п. Томмота и далее до Якутска.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

19 ночей

Размещение во время тура в палатках от одноместной до четырёхместной.

Палаточный лагерь


Гостиница в п. Чульман

1 ночь

Проживание в гостинице в п. Чульман.

1 ночь входит в стоимость тура. Если случится задержка вылета вертолета, то остальные ночевки в Чульмане вы оплачиваете самостоятельно.

Гостиница в г. Якутске

1 ночь

Проживание в гостинице г. Якутска оплачивается самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Питание, указанное в программе (20 завтраков, 19 обедов, 20 ужинов)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Проживание в палатках различной вместимости от одноместной до четырёхместной во время рыбалки и сплавов
  • Проживание в гостинице в п. Чульман (1 ночь)
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Регистрация группы в Службе Спасения Республики Саха (Якутия)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Проживание в Якутске
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер из гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные расходы по проживанию в поселке Чульман в случае задержки вылета вертолета по причине непогоды или других ЧС
  • Питание в поселке Чульман
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа туристов под руководством инструктора-проводника)
  • Все, что не входит в стоимость тура
  • Аренда снаряжения (по желанию):болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
  • Болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период похода
  • Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
  • Дополнительный гермомешок на 100 л. - 1 000 руб
  • Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • пуховка теплая (на вечер);
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье (для сна);
  • перчатки для гребли (по желанию).

Снаряжение:

  • рюкзак/сумка непромокаемые;
  • сидушка хоба;
  • вейдерсы;
  • кружка, ложка, миска;
  • термос (по желанию);
  • комаринка Рефтамид/Гардекс;
  • средство от укусов комаров;
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • PowerBank/солнечная панель;
  • вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
  • перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли дополнительное описание маршрута?

Водный поход по горной реке четвёртой категории сложности.

Для сплава применяются специальные шестиместные надувные катамараны для горных рек с подвесными моторами.

Гонам – сильная горная река, разделяющая Становой хребет от Алданского нагорья. Ввиду ненаселенности и труднодоступности здесь сохранен в большом количестве крупный таймень, и поэтому ловля трофейного тайменя здесь гарантирована.

Выбор времени обусловлен тем, что в сентябре таймень спускается с притоков, и в это время появляется возможность поймать крупных экземпляров тайменей. По данному маршруту мы пойдем впервые, хотя в 2026-м году у нас будет 10 лет, как мы ходим по притокам Учура. Инструкторами в этих турах привлекаются профессиональные инструкторы-проводники.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.

В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

Вам нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.

Какой будет маршрут и его длина?

р. Гувилгра — р. Гонам — р. Учур, заброска на вертолете с п. Чульман до р. Гувилгра, выброска по реке Алдан с п. Чагда до п. Томмота и далее до Якутска.

Длина маршрута — 750 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 22 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Якутска

