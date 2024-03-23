10 день

Сплав до р. Чибагалах, 29 км

В этот день прохождение самых сильных и опасных порогов Индигирки: пороги Ытабыт и порог Кривун. Если пороги Ытабыт можно проходить по краю, не зарываясь в основные волны, то Кривун придется пройти, т. к. даже невозможен обнос порога.

Порог Кривун расположен в районе устья речки Кюеллях-Мустах и собственно состоит из трех частей, которые включают в себя отдельные пороги.

Первая часть состоит со стоячих волн с высотой до 2-х метров при большой воде. Пройти порог по центру с опытной командой не представляет сложности.

Самая опасная часть – средняя.

На этом участке при малой воде по всей ширине реки появляются скальные выступы. Они сужают реку с обеих сторон. Скальные выходы появляются и на середине реки, и, порой, их не видно с берега. Они разделяют течение на два мощных слива с бочками в конце. Они и есть «окна» порога. Проход по правому сливу.

Не рекомендуется проходить порог вдоль левого берега, где острые в концы скальных выступов могут разорвать баллоны катамаранов.

При большой воде здесь можно увидеть только высокие стоячие волны без бочек. Высота волн до 3-х метров.

Прохождение порога после тщательной разведки!

В середине третьего участка порога мощная бочка среди стоячих волн. Бочка находится в середине реки и ее можно обойти слева или справа.

Стоянка на устье реки Чибагалах. Сюда на охоту или рыбалку иногда поднимаются люди с поселков, расположенных ниже по течению.

Чибагалах – красивая река окруженная скальными горами из белой породы. Сюда специально приезжают фотографы с других регионов.