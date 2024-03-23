Описание тура
Мы осваивали этот водный маршрут, отличающийся потрясающими природными видами, на протяжении многих лет, за исключением небольшого участка между селом Хонуу и поселком Белая Гора. В этом участке река прорезает хребет Черского, где окружающие высокие скалистые горы создают удивительные пейзажи.
Кульминационным моментом сплава является прохождение Индигирской Трубы — самого опасного участка реки. Для безопасного и комфортного преодоления этого участка мы специально разработали 6-местный катамаран «Арктика», который уже прошел успешные испытания на этом маршруте.
Сплав проводят опытные инструкторы-проводники, гарантирующие безопасность и яркие впечатления от участия.
Программа тура по дням
Переезд в Усть-Неру
Встречаем в аэропорту рейсы с прилетом до 09:00.
Выезд из Якутска в 9:00 утра.
Приезд в Усть-Неру, ориентировочно, к 11:00 второго дня.
Маршрут этого участка пути проходит по автодороге «Колыма», построенной узниками лагерей ГУЛАГ, которые через каждые 15-20 км располагались вдоль дороги начиная с р. Алдан.
Первая часть пути проходит по равнине, где автодорога пересекает через три сельскохозяйственные улусы республики.
Горная часть пути находится в 100 километрах от поселка Хандыга. Эта огромная горная система Северо-Востока нашего континента, включающие массивы обширных хребтов.
Начало сплава, 15 км
После приезда в Усть-Неру, подготовка катамаранов к сплаву.
В этот день предстоит сплавиться немного — около 15 км.
После завершения сплава, отдых.
- длина дневного перехода: 15 км.
Сплав до р. Ольчан, 39 км
В этот день можно ориентироваться по самой высокой горе, которая будет видна ниже по течению реки. Эта гора — Нюргун-Тас. Сегодня предстоит дойти до подножия этой горы.
Индигирка — река с быстрым течением. Расчет графика движения по маршруту до Ворот сделан таким образом, чтобы не сильно налегать на веслах, т. е. на интенсивность гребли.
Цель первых дней — это достижение слаженности действий команды, что необходимо для прохождения порогов.
Участок до Индигирского Ущелья не имеет опасных порогов — есть шиверы и один небольшой порог перед поселком ЧуумпуКытыл.
Стоянка на ночь на правом берегу в 6 км выше устья Ольчана.
- длина дневного перехода: 39 км.
Сплав до местности Подкова, 47 км
В этот день по маршруту на правом берегу увидите поселок Предпорожный, прииска Юбилейный. Поселок полузаброшен. В 70-80-х годах здесь кипела жизнь: была больница, школа, дом культуры…
В 90-х, с упадком добычи золота, по причине снижения стоимости золота, поселок перестал работать. Сейчас работа ведется вахтовым методом.
Стоянка напротив скалы, получившего народное название «Подкова». На этом месте Индигирка, встретив на своем пути гору из цельного гранита, сделала большой круг.
- длина дневного перехода: 47 км.
Сплав до района устья речки Еченка, 26 км. Пешая экскурсия по горному участку
За Подковой располагается еще один старый поселок золотодобытчиков — поселок Арга-Мой. В переводе с якутского Арга-Мой звучит как Западная Шея.
После поселка горы временно отступают от реки, появляются небольшие возвышенности с ровными полями, похожие на степные прерии Юкона Аляски.
Срезанные сильной рекой высокие гранитные берега дополняют пейзаж необычностью, а резко появившаяся из-за поворота река Иньяли с белоснежным покрывалом из наледи, окруженная высокими горами, невольно вызывает восторг и восхищение! Такое не увидите нигде на нашей планете!
На противоположном берегу устья реки Иньяли в Индигирку впадает речка Еченка. Сплав до этого места занимает всего полдня. Сегодня у нас запланирован выход в горы как раз в этом удивительно красивом месте. Стоянку запланировали сразу за скальником. Отсюда до Еченки 1,5 км.
После обеда подъем на гору. Нам не обязательно дойти до вершины горы — главное, насладиться красотой с более высоких точек этого уникального ландшафта.
Можно взять перекус на вечер и здесь дождаться заката.
- длина дневного водного перехода: 26 км.
Сплав до Тулаях Хая, 26 км. Восхождение на гору Тулаях-Хая
Сегодня наш путь лежит до долины Тебюляха, где расположился поселок Чумпу Кытыл.
В начале сплава остановка у наледей Иньяли. Наледи здесь расположились на большой площади. Окруженный высокими горами, это один из самых красивых мест Индигирки.
Сегодня также сплав до обеда. Стоянка под горой Тулаях Хая.
После обеда восхождение на гору Тулаях Хая. Длина пешего маршрута до вершины горы 3 км, набор высоты с берега реки 560 метров.
Тулаях Хая в переводе с якутского — Гора Сирота. Она расположилась отдельно от основного массива гор — хребта Порожнего. Наверху открывается отличный вид на долину Тебюляха и на горы, окружающие долину.
- длина дневного водного перехода: 26 км.
Сплав до Ворот, 31 км
Сегодня наш путь лежит до Ворот Индигирской трубы.
Через 3 километра с начала сплава на левом берегу расположен поселок Чуумпу Кытыл.
Чуумпу Кытыл с якутского переводится как «Тихий берег». Здесь Индигирка, как бы, успокаивается перед решающим броском через горы хребта Черского. На этом месте по обеим сторонам реки расположились удобные долины с богатой растительностью, пригодной для содержания рогатого скота и лошадей, и по этой причине наши предки облюбовали это место. Поселок расположен в окружении высоких гор.
Жители поселка — мужественные, трудолюбивые люди со спокойным северным характером. Более десяти лет наша компания держит с ними дружественные отношения, и каждый наш приезд для поселка — радостное событие.
Здесь, на берегу под поселком, у нас запланирован обед.
Есть второе название поселка — Тебюлях. Тебюлях — староякутское название, означающее, что здесь река имеет протоки. Короткая экскурсия по поселку, встреча с жителями поселка — с нашими друзьями, с которыми мы держим связь более десяти лет.
После Чуумпу Кытыл Индигирка расширяется. На этом участке нетрудно заметить, как человек в поисках недрового богатства меняет природу…
Стоянка справа на высоком берегу, откуда отлично просматривается вход в ущелье.
- длина дневного перехода: 31 км.
Сплав до р. Ытабыт, 25 км
«Удивительно, что такая большая река вместилась в это узкое ущелье!» — восхищался наш известный якутский путешественник Георгий Цыпандин в 2010 году.
Действительно, на этом месте река сужается в два раза! Здесь Индигирка пробила себе дорогу через гранитные массивы двух хребтов горной системы Черского — Порожнего и Чемалгинского.
После входа в ущелье сразу же появляются первые пороги. Здесь и нужна слаженность действий команд.
В походе 2010 года с нами шли туристы из Чехии под руководством Романа Маха. Они шли на маленьких байдарках. Есть смельчаки, которые умеют проходить пороги на моторных лодках с маленькими металлическими корпусами. Катамараны по сравнению с ними намного надежнее, и шестиметровые катамараны «Арктика-600» были разработаны компанией «Вольный Ветер» именно для этих порогов.
Через 7 километров сплава — первая остановка. Здесь находится знаменитая скала Бусика и высокая пятиметровая наледь. На этом месте на вершинах гор можно заметить останцы-кисиляхи.
Стоянка на устье речки Чибагалах. На месте впадения речки находится глубокая яма с чистой бирюзовой водой. Здесь можно отлично порыбачить на крупного хариуса. Лагерь лучше разбить на террасе в лесу.
- длина дневного перехода: 25 км.
Восхождение на Красную Гору
Красная Гора — это наше название горы.
Возможно, гора имеет другое местное название, но нигде еще не слышали настоящее название горы. Высота горы 1463 метра.
Желающие могут остаться в лагере.
- длина дневного пешего перехода: 14 км.
Сплав до р. Чибагалах, 29 км
В этот день прохождение самых сильных и опасных порогов Индигирки: пороги Ытабыт и порог Кривун. Если пороги Ытабыт можно проходить по краю, не зарываясь в основные волны, то Кривун придется пройти, т. к. даже невозможен обнос порога.
Порог Кривун расположен в районе устья речки Кюеллях-Мустах и собственно состоит из трех частей, которые включают в себя отдельные пороги.
Первая часть состоит со стоячих волн с высотой до 2-х метров при большой воде. Пройти порог по центру с опытной командой не представляет сложности.
Самая опасная часть – средняя.
На этом участке при малой воде по всей ширине реки появляются скальные выступы. Они сужают реку с обеих сторон. Скальные выходы появляются и на середине реки, и, порой, их не видно с берега. Они разделяют течение на два мощных слива с бочками в конце. Они и есть «окна» порога. Проход по правому сливу.
Не рекомендуется проходить порог вдоль левого берега, где острые в концы скальных выступов могут разорвать баллоны катамаранов.
При большой воде здесь можно увидеть только высокие стоячие волны без бочек. Высота волн до 3-х метров.
Прохождение порога после тщательной разведки!
В середине третьего участка порога мощная бочка среди стоячих волн. Бочка находится в середине реки и ее можно обойти слева или справа.
Стоянка на устье реки Чибагалах. Сюда на охоту или рыбалку иногда поднимаются люди с поселков, расположенных ниже по течению.
Чибагалах – красивая река окруженная скальными горами из белой породы. Сюда специально приезжают фотографы с других регионов.
- длина дневного перехода: 29 км.
Сплав до р. Учча, 23 км
В этом участке окружающие Индигирку горы богаты разнообразием цветов: склоны гор левого берега покрыты желтыми и ярко-бордовыми породами, а правый берег покрыт массивом белой горной породы. Мы предлагаем здесь сделать остановку и походить под этими скалами.
Стоянка на устье речки Учча. Речка богата крупным хариусом.
- длина дневного перехода: 23 км.
Сплав до п. Хонуу
В оставшиеся два дня нам нужно пройти 81 км и дойти до Хонуу, где завершится наш поход.
На этом участке река выходит с объятия гор и течет по Момской впадине. Здесь Индигирка принимает характер равнинной реки, течение замедляется.
Ночь в пути лучше провести на одном из островов, которыми река полна на этом месте.
Продолжение сплава до п. Хонуу, 81 км
В Хонуу нас встретят. Расположение в палатках во дворе частного дома.
Вечером команде предстоит работа по сушке всего снаряжения.
- длина дневного перехода: 81 км.
Трансфер до аэропорта. Вылет в Якутск
Трансфер до аэропорта.
Вылет в Якутск.
Внимание! Стоимость тура указана без учета авиаперелета от п. Хонуу до Якутска (включена только авиатранспортировка общего снаряжения (катамаранов, кострового оборудования, тента).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с туром страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
- Авиаперелет от п. Хонуу до г. Якутска
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер с гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка непромокаемые;
- сидушка хоба;
- солнцезащитные очки;
- болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
- кроссовки (с хорошей подошвой)/трекинговые ботинки;
- сандалии туристические/кроксы;
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- пуховка теплая (на вечер);
- флиска/теплая кофта;
- термобелье (для сна);
- носки теплые/тонкие;
- рубашка с длинным рукавом от солнца;
- купальник/плавки;
- футболки/майки;
- штаны;
- шорты;
- перчатки для гребли (по желанию);
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка рефтамид/гардекс;
- средство от укусов комаров;
- средство от мошкары;
- спф крем (50100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- павербанк/солнечная панель;
- фонарик;
- вода на дорогу (1,52,0 л. на человека);
- перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможна ли аренда снаряжения?
- болотные сапоги — 1500 руб. за весь период похода.;
- дополнительное место в палатке — 5000 руб.;
- дополнительный гермомешок на 100 л. — 1000 руб.;
- дополнительный коврик (пенка) — 500 руб.;
- набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) — 5000 руб.