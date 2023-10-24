читать дальше

или довериться гиду, страничка которого пестрит шикарными видами. Дима, Даша, Тёма и Сёма написали запрос гиду Дмитрию и буквально через 20 минут им был предложен уникальный маршрут с учётом всех пожеланий по всему побережью (наряду с достопримечательностями, у семьи была мечта, кому-то простая, а городским жителям нереальная - увидеть крымских коров и козочек). Рано утром Дима забрал из точки А путешественников на своём верном, удобном, железном коне, и провел очень очень интересную экскурсию, с юмором, с чувством, с расстановкой. Когда семья проголодалась, Дима завёз ребят отобедать и теперь тот обед остался в наших сердечках навсегда. Вечером, уставших, довольных, заряжённых эмоциями и интересными историями, Дима привез в начальную точку.

Всем рекомендуем и сами обязательно ещё запланируем экскурсию. ДИМА, СПАСИБО Вам большое за Вашу работу! Мальчишки всем рассказывают, какие крутые пацаны живут в Крыме:)))