«Восточная сказка»: экскурсия в Бахчисарай

Бахчисарай — самобытный уголок Крыма, вобравший в себя очарование уютных улочек и восточной кухни, каменные предания веков, скрытые в пещерных городах, и сакральные энергии монастырей.
4 отзыва
Описание экскурсии

Бахчисарай — город-эклектика, город-мистерия. Не упустите возможность познакомиться с ним ближе. Отмечу, что я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Инкерманский карьер
  • Свято-Климентовский мужской монастырь
  • Бисерный храм Анастасии
  • Качи-Кальон или Чуфут-Кале
  • Музей крымско-татарского быта или Ханский дворец
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Лавандовые поля (по сезону)
  • Кудыково озеро (купание в сезон)
  • Можно добавить в маршрут или заменить: ‌
  • Качи-Кальон
  • Арман-кая
  • Озеро Мангуп
  • Дегустация вина (Швеца, Мангуп, Акчурин, Швец)
  • Марсианский пляж
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт (автохолодильник, аптечка и солнцезащитный крем, дождевики, зонты, пледы и куртки)
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки
  • Сюрприз.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Джип
  • Дегустация сыра Маркур или винодельня.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: Ялта ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 окт 2023
Обязательно вернемся снова!
Однажды, одна семья приехала из Питера в Ялту на 2 дня. Они долго думали строить ли маршруты по яндекс картам и таскать детей по непонятным локациям, музеям, паркам
читать дальше

или довериться гиду, страничка которого пестрит шикарными видами. Дима, Даша, Тёма и Сёма написали запрос гиду Дмитрию и буквально через 20 минут им был предложен уникальный маршрут с учётом всех пожеланий по всему побережью (наряду с достопримечательностями, у семьи была мечта, кому-то простая, а городским жителям нереальная - увидеть крымских коров и козочек). Рано утром Дима забрал из точки А путешественников на своём верном, удобном, железном коне, и провел очень очень интересную экскурсию, с юмором, с чувством, с расстановкой. Когда семья проголодалась, Дима завёз ребят отобедать и теперь тот обед остался в наших сердечках навсегда. Вечером, уставших, довольных, заряжённых эмоциями и интересными историями, Дима привез в начальную точку.
Всем рекомендуем и сами обязательно ещё запланируем экскурсию. ДИМА, СПАСИБО Вам большое за Вашу работу! Мальчишки всем рассказывают, какие крутые пацаны живут в Крыме:)))

А
Андрей
12 авг 2023
Дмитрий Поликарпов покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос
читать дальше

здесь! Дмитрий Поликарпов-гид, который покажет Крым, какой не увидеть, проходя по проторенным туристическим маршрутам.
Было всего три дня. Хотелось увидеть и почувствовать красоту природы Крыма:""надышаться"" ветрами и""насытиться"" горами и""напиться"" морем. Дмитрий составил маршруты путешествия, которые корректировались, учитывая погодные условия и особенности местности. Перемещение в комфортном автомобиле было приятным. По ухабистым труднопроходимым дорогам перемещались на джипе. Дмитрий показал потрясающие своим величием горы, красивые тихие озера, очищающие водопады. Неожиданно приятно порадовали цветы на 8 марта! Что свидетельствует о внимательном отношении Дмитрия к туристам, с которыми он работает. Дмитрий опытный, знающий свое дело гид, интересно и увлекательно рассказывающий о природе и истории Крыма.

О
Олег
6 авг 2023
Дмитрий самый лучший гид Крыма. Человек, который родился тут и знает каждый камень почти в прямом смысле. Он так завлекает вас в истории и красоты, что хочется, чтобы экскурсия не
читать дальше

заканчивалась. В этом году два дня с ним путешествовали и по суше и по морю, мы под большим впечатлением. Отдельно хочется сказать, что дети от него в восторге, это немаловажно для путешествующих с детьми. Будем дружить с ним и вернемся еще не раз.

Е
Екатерина
4 фев 2023
Очень хочу выразить свои эмоции… Обычно все пишут отзывы когда все плохо, а вот похвалить всегда времени нет и руки не доходят))).
Дмитрий, заслуживает восхищения тем, с какой бережностью и восхищением
читать дальше

он рассказывает о своем детстве и настоящей жизни в родном месте. Дима, тот человек которому можно доверять и просто открыто сказать, что хочешь- гонять по виноградникам и пить вино, купаться в море и на костре варить мидии, а можно просто сказать- я хочу насладиться наследием истории. Он тебя услышит и сделает как ты хочешь, а это называется профессионализмом. Дмитрий, спасибо!

Входит в следующие категории Ялты

