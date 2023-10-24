Бахчисарай — самобытный уголок Крыма, вобравший в себя очарование уютных улочек и восточной кухни, каменные предания веков, скрытые в пещерных городах, и сакральные энергии монастырей.
Описание экскурсииБахчисарай — город-эклектика, город-мистерия. Не упустите возможность познакомиться с ним ближе. Отмечу, что я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Инкерманский карьер
- Свято-Климентовский мужской монастырь
- Бисерный храм Анастасии
- Качи-Кальон или Чуфут-Кале
- Музей крымско-татарского быта или Ханский дворец
- Свято-Успенский мужской монастырь
- Лавандовые поля (по сезону)
- Кудыково озеро (купание в сезон)
- Можно добавить в маршрут или заменить:
- Качи-Кальон
- Арман-кая
- Озеро Мангуп
- Дегустация вина (Швеца, Мангуп, Акчурин, Швец)
- Марсианский пляж
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт (автохолодильник, аптечка и солнцезащитный крем, дождевики, зонты, пледы и куртки)
- Фото и видео на айфон
- Напитки
- Сюрприз.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Джип
- Дегустация сыра Маркур или винодельня.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: Ялта ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 окт 2023
Обязательно вернемся снова!
Однажды, одна семья приехала из Питера в Ялту на 2 дня. Они долго думали строить ли маршруты по яндекс картам и таскать детей по непонятным локациям, музеям, паркам
А
Андрей
12 авг 2023
Дмитрий Поликарпов покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос
О
Олег
6 авг 2023
Дмитрий самый лучший гид Крыма. Человек, который родился тут и знает каждый камень почти в прямом смысле. Он так завлекает вас в истории и красоты, что хочется, чтобы экскурсия не
Е
Екатерина
4 фев 2023
Очень хочу выразить свои эмоции… Обычно все пишут отзывы когда все плохо, а вот похвалить всегда времени нет и руки не доходят))).
Дмитрий, заслуживает восхищения тем, с какой бережностью и восхищением
