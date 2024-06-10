читать дальше

время откуда и куда нужно выехать, чтобы экскурсия не превратилась в часовой ад на дороге. У него комфортабельный автомобиль. Всегда в идеальном состоянии. У него 70 уровень спокойствия. Вашему ребенку 5 месяцев, 5 -10-12-15 лет – Дмитрий с ребенком любого возраста найдет общий язык! Ваш телефон сдох а впереди еще 3 места к посещению. Да не волнуйтесь, Дмитрий сделает столько фоток сколько Вам надо, да и вообще отдаст свой телефон в Ваше полное распоряжение, фоткайте на здоровье. На следующий день после экскурсии все фотографии будут скинуты вам туда, куда удобно. Ну и, собственно, о самих экскурсиях: Дима профессиональный гид. работает на этом поприще уже 9 лет. У него не голова, а кремлевская библиотека. На любой вопрос моего сына из оперы «когда, сколько, как долго и т. д. (ну любит ребенок даты и цифры)» Дмитрий совершенно спокойно доставал их недр своей памяти точные цифры и года. С ним вы можете выбрать любой вид экскурсий: посещение дворцов, святых мест, заповедников, каньонов, монастырей, природных достопримечательностей, где снимались знаменитые фильмы, и т. д. И самое замечательное, маршрут движения будет построен по вашему индивидуальному запросу! И весь день будет посвящен вашим хотелкам в пути. Хотите остановиться и искупаться в удивительной красоты бухте, пожалуйста! Очарованы шикарным видом, останавливаемся и любуемся. Проголодались, Дмитрий знает, где можно покушать бюджетно, а где пафосно. Но и в том и в другом месте будет вкусно и безопасно)) За два года мы конечно увидели много, но не все! Так что, если вернемся в Крым вдруг когда то еще раз, мы знаем кому звонить. Только советую делать это недели за две три, поскольку позднее свободных окон в его рабочем графике в разгар сезона может и не оказаться!