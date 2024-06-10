Мы отправимся в романтическое и авантюрное путешествие вдоль самого моря до Нового Света. Вы увидите Крым многогранным, каждый найдет для себя свою частичку Юго-Восточного Крыма!
Описание экскурсииЭтот маршрут включает в себя природное разнообразие, лёгкий хайкинг, дегустацию всемирно известного шампанского и морское свидание с дельфинами! Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Джур-Джур (на джипе или пешком)
- Сырная скала
- Церковь-маяк святого Николая
- Суданская крепость, смотровая
- Новый свет, тропа Голицына (3 км, со всеми локациями)
- Озеро в Зеленогорье или Белая скала
- Можно добавить в маршрут или заменить:
- Судакская крепость
- Морская прогулка
- Мыс Бугаз
- Мыс Алчак
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (автохолодильник, автокресло и бустер, аптечка с солнцезащитным кремом, инвентарь для пикника)
- Пледы, куртки, дождевики и зонты
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Морская прогулка
- Обед в рыбном ресторане с видом на бухту.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 июн 2024
Восторг Дима, как всегда восторг!!! Спасибо огромное!!! Даже дождь не испортил путешествие!!! Лучшие места, лучшие виды, сама вкусная клубника и черешня!!! Муж очень скептически был настроен, после провала в Абхазии.
В
Валерий,
18 сен 2023
Тур занимательный, бурлящий, потому что водопад Джур-Джур такой! Сырные Скалы, Дворец княгини Гагариной-гимн Любви и преданности! Музей Советского автопрома под открытым небом - просто изюминка! К Диме выстроилась очередь с
М
Максим
23 фев 2023
С Дмитрием- в любую погоду! Очередная поездка в Крым выпала на погоду, которую принято называть плохой для отдыха на ЮБК: снег, температура около 0°С… Спасибо Дмитрию- предложил и провел поездку с посещениями водопада, тропы Голицына, сырной скалы… как всегда интересно, безопасно и в срок. Уверены, что в будущих поездках Дмитрий снова предложит и покажет что-то интересное!
Г
Галина
21 авг 2022
Рекомендуююю!!! Не умею писать красивых сочинений, поэтому напишу по существу. Уже на стадии переписки Дима подберет нужный для вас маршрут, изменяя его по желанию. Поездки осуществляются на комфортабельном авто(Тойота Камри),
Л
Людмила
6 июл 2021
Два года подряд пользовались услугами Дмиьоия и ни капли не пожалели! Дмитрий знает Крым как свои пять пальцев. Мы не разу не стояли в пробках! Он точно знает в какое
