Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Главные достопримечательности Ялты за 1 день За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле Начало: Ваш отель в Ялте Расписание: Ежедневно, по договоренности 13 400 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей Начало: Ваш отель в Ялте Расписание: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

Мини-группа 8 часов 1 отзыв Путешествие по чарующим обрывам Севастополя Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 12 200 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты) Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами Начало: Ваш отель в Ялте Расписание: Ежедневно, по договоренности 9 700 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты Расписание: Ежедневно по договоренности 13 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма и Бахчисараю Начните день с увлекательной поездки по Южному берегу Крыма, посетите Бахчисарай и его достопримечательности, а также древний пещерный город Мангуп-Кале Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 9:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Величественные дворцы и живописные скалы Крыма Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 10 300 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте Расписание: Ежедневно в 10:00 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов Экскурсия на УАЗе по древним крепостям Крыма: Мангуп-Кале и Эски-Кермен Погрузитесь в историю и природу Крыма с индивидуальным джип-туром. Посетите древние крепости, насладитесь захватывающими видами и вкусной восточной кухней Начало: Ваш отель Расписание: По предварительному согласованию с туристом 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Экскурсия «InstaКрым»: лучшие фотолокации и достопримечательности Фототур по видовым точкам Крыма, где можно сделать лучшие снимки природы и архитектуры. Индивидуальный маршрут и интересные истории Начало: Ваш отель Расписание: По предварительному согласованию с туристом 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое Начало: Ваш отель Расписание: По предварительному согласованию с туристом 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив) Уникальная экскурсия по Крымскому заповеднику с посещением монастыря, обрывов и охотничьего домика. Возможность пикника в горах и незабываемые виды Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 09:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.