1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
4 июля в 09:00
12 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 13:00
4 июля в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
13 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма и Бахчисараю
Начните день с увлекательной поездки по Южному берегу Крыма, посетите Бахчисарай и его достопримечательности, а также древний пещерный город Мангуп-Кале
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно в 10:00
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на УАЗе по древним крепостям Крыма: Мангуп-Кале и Эски-Кермен
Погрузитесь в историю и природу Крыма с индивидуальным джип-туром. Посетите древние крепости, насладитесь захватывающими видами и вкусной восточной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «InstaКрым»: лучшие фотолокации и достопримечательности
Фототур по видовым точкам Крыма, где можно сделать лучшие снимки природы и архитектуры. Индивидуальный маршрут и интересные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма
Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
Уникальная экскурсия по Крымскому заповеднику с посещением монастыря, обрывов и охотничьего домика. Возможность пикника в горах и незабываемые виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
3 июля в 12:00
4 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Севастополь, Балаклава, Фиолент: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Севастополя, посетите подземный музей в Балаклаве и насладитесь видами мыса Фиолент. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммихаил26 мая 2024Были с Иваном на обзорной экскурсии по Симферополю. Экскурсия произвела очень сильное впечатление. Иван настоящий Краевед, который любит свой край,
- ИИрина20 мая 2024Альбина, здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по Воронцовскому дворцу. Мы до сих пор под впечатлением! Дети уже спрашивают - а когда мы пойдем еще на экскурсию? Спасибо Вам!
- ММария17 мая 20243-х часовая экскурсия по центру Симферополя оказалась комфортной и безумно увлекательной, очень интересная подача материала. Иван рассказывает интересно, увлекательно, не
- ИИрина11 мая 2024Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
- ЛЛюбовь8 мая 2024Иван оказался настоящей легендой Крыма! Он самый востребованный эрудированный гид, автор книг о Крыме. Нам повезло, что у Ивана был
- РРоман30 июня 2023Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Мир Крыма заиграл для меня новыми красками. Материал подан легко, информативно, увлекательно. Надеюсь побывать на ваших экскурсиях еще не один раз.
- ААртем15 января 2022Заказывали экскурсии на новогодние праздники. Альбина организовала все оперативно. Получилась шикарная экскурсия по Южному берегу. Мы получили огромное удовольствие от общения с прекрасным гидом. Всем рекомендую!
- ММария21 августа 2021Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)
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