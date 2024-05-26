Экскурсии от вашего отеля в Ялте

Найдено 13 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Ялте, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Жемчужины Ялты
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Групповая экскурсия по чарующим обрывам Севастополя подарит вам возможность увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
4 июля в 09:00
12 200 за человека
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 13:00
4 июля в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.
Севастополь (из Ялты)
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
13 600 за всё до 4 чел.
На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма и Бахчисараю
Начните день с увлекательной поездки по Южному берегу Крыма, посетите Бахчисарай и его достопримечательности, а также древний пещерный город Мангуп-Кале
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно в 10:00
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.
Джип-тур по пещерным городам Крыма
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на УАЗе по древним крепостям Крыма: Мангуп-Кале и Эски-Кермен
Погрузитесь в историю и природу Крыма с индивидуальным джип-туром. Посетите древние крепости, насладитесь захватывающими видами и вкусной восточной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Живописный Крым»
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «InstaКрым»: лучшие фотолокации и достопримечательности
Фототур по видовым точкам Крыма, где можно сделать лучшие снимки природы и архитектуры. Индивидуальный маршрут и интересные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Золотой треугольник Горного Крыма
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Золотой треугольник Горного Крыма
Уникальная возможность посетить самые знаковые места Крыма: Ласточкино гнездо, Форосскую церковь, Бахчисарай и многое другое
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
Индивидуальная
7 часов
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
Уникальная экскурсия по Крымскому заповеднику с посещением монастыря, обрывов и охотничьего домика. Возможность пикника в горах и незабываемые виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
3 июля в 12:00
4 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Севастополь, Балаклава, Фиолент
Индивидуальная
7 часов
Севастополь, Балаклава, Фиолент: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Севастополя, посетите подземный музей в Балаклаве и насладитесь видами мыса Фиолент. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    михаил
    26 мая 2024
    На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
    Были с Иваном на обзорной экскурсии по Симферополю. Экскурсия произвела очень сильное впечатление. Иван настоящий Краевед, который любит свой край,
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    досконально знает историю и этнографию. В результате 3-х часовой экскурсии мы получили целостное представление об истории города, его людях, знаменитостях и исторических событиях. Дополнительно хочу отметить хорошо постановленную речь и умение подстраиваться под слушателей. Очень рекомендую Ивана.

  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Жемчужины Ялты
    Альбина, здравствуйте! Хочу поблагодарить вас за замечательную экскурсию по Воронцовскому дворцу. Мы до сих пор под впечатлением! Дети уже спрашивают - а когда мы пойдем еще на экскурсию? Спасибо Вам!
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
    3-х часовая экскурсия по центру Симферополя оказалась комфортной и безумно увлекательной, очень интересная подача материала. Иван рассказывает интересно, увлекательно, не
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    мямлит и не тараторит, приятно слушать. Показывает очень много картинок, разные артефакты (пули, монеты, пуговицы, старые фотокарточки). Даже наш сын, который не любит экскурсии, был в восторге! А Симферополь оказался потрясающе интересным городом – не ожидали!

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Севастополь (из Ялты)
    Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
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    было немного уставшие, поездка очень понравилась и остались только положительные воспоминания! Глубокое знание истории, прекрасный рассказчик, профессиональный водитель и просто красавица! Еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем! Надеемся, что еще не раз поедем по красивейшим уголкам Крыма вместе!

  • Л
    Любовь
    8 мая 2024
    На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
    Иван оказался настоящей легендой Крыма! Он самый востребованный эрудированный гид, автор книг о Крыме. Нам повезло, что у Ивана был
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    свободный день и он показал нам пещерный город Мангуп. Рассказывал про историю Крыма без передышки, не понятно, как столько информации умещается в его голове:) Если выбирать в Крыму настоящего знающего интеллектуала экскурсовода - то только Ивана Коваленко. И авто у него - огромный джип, в котором нам было очень комфортно!

  • Р
    Роман
    30 июня 2023
    Жемчужины Ялты
    Хочу поблагодарить за интересную экскурсию. Мир Крыма заиграл для меня новыми красками. Материал подан легко, информативно, увлекательно. Надеюсь побывать на ваших экскурсиях еще не один раз.
  • А
    Артем
    15 января 2022
    Жемчужины Ялты
    Заказывали экскурсии на новогодние праздники. Альбина организовала все оперативно. Получилась шикарная экскурсия по Южному берегу. Мы получили огромное удовольствие от общения с прекрасным гидом. Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    21 августа 2021
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «От вашего отеля»

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  1. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
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  4. Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
  5. Севастополь (из Ялты)
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Ласточкино гнездо
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Массандровский дворец
  7. Набережная
  8. Дворец Кичкине
  9. Юсуповский дворец
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июле 2024
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