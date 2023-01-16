Дачи: Александрова-Дольник, Ф. М. Струкова «Мария»
Дачи: Ампир, Селям, Хайял, Сельби, Миро Маре
Дачи Нюкта, Сакля Сабурова и многие другие
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Описание
Что вас ожидает:
Аутентичный, оригинальный и приветливый крымский посёлок.
Рожденный, как первый дачный поселок в Крыму — Симеиз сохранил аутентичность малоэтажной дачной застройки, виды, которые влекли сюда неповторимой красотой многих ярких людей, чьи судьбы вплелись в историю и маленького курортного Симеиза и большой России: семья Мальцовых, Сергей Рахманинов, Надежда Кошеверова и многих, многих других.
Пешеходная экскурсия-прогулка по Симеизу начнется от современного центрального транспортного кольца и пройдет улочками Симеиза среди старых дачных садов и вилл. Мы познакомимся с историей этого места, узнаем кем были первые жители, что влекло их это место, легендами и приметами древних.
Узнаем какую тайну хранит в себе название поселка, кому приглянулись эти места и кто стал настоящим хозяином Симеиза. Какую легенду хранила семья Мальцовых в связи с покупкой земли. Узнаем по каким принципам строился новый оригинальный дачный поселок, кто был его создателем и какова его судьба, а также поговорим о судьбах многих жителей Симеиза и конечно об архитектуре юга конца XIX – начала XX века.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Добраться ко Симеиза можно воспользовавшись услугами такси либо общественным транспортом /маршрут №115 Ялта/Автовокзал — Симеиз/кольцо.
При использовании личного транспорта в летний период времени в Симеизе необходимо учитывать сложности с парковкой.
Встреча с гидом в Симеизе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
Завершение: Симеиз, проспект Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.