На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы

Мы прогуляемся по территории Массандровского дворца, обойдем западный и восточный фасады

5
1 отзыв
Мы прогуляемся по территории Массандровского дворца, обойдем западный и восточный фасады.

Вы узнаете почему в дворце никто не ночевал и почему эти места так любил Сталин! Затем переместимся в Алупку и заглянем без преувеличения в самый красивый дворец Крыма — Воронцовский дворец.

Там мы расскажем какие известные люди здесь бывали, какие советские фильмы были сняты и чем был так знаменит граф Воронцов в Крыму.

А ещё прогуляемся по роскошному парку, в котором насчитывается 400 видов растений и кустарников.
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовский дворец
  • Массандровский дворец
Массандровский Дворец
Дворец, который раскинулся в местах, которые окружены скалами, гротами и источниками не зря называют «Крымским Версалем». Мы прогуляемся по территории дворца, обойдем западный и восточный фасады. Вы узнаете почему в дворце никто не ночевал и почему эти места так любил Сталин!
Воронцовский дворец
Затем переместимся в Алупку и заглянем без преувеличения в самый красивый дворец Крыма — Воронцовский дворец, который очень выгодно разместился у подножия горы Ай-Петри. Мы расскажем вам какие известные люди здесь бывали, какие советские фильмы были сняты и чем был так знаменит граф Воронцов в Крыму. Затем прогуляемся по роскошному парку, в котором насчитывается 400 видов растений и кустарников.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Билет
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Передвижение на нашем автомобиле
  • Вода в машине
Что не входит
  • По желанию входные билеты в Воронцовский и Массандровский дворцы
  • Взрослый — 400 рублей, детский — 200 рублей.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится?
Когда: пн, вт, ср, пт, сб
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

пн, вт, ср, пт, сб

Мария К.
Мария К.
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