Массандровский Дворец

Дворец, который раскинулся в местах, которые окружены скалами, гротами и источниками не зря называют «Крымским Версалем». Мы прогуляемся по территории дворца, обойдем западный и восточный фасады. Вы узнаете почему в дворце никто не ночевал и почему эти места так любил Сталин!

Воронцовский дворец

Затем переместимся в Алупку и заглянем без преувеличения в самый красивый дворец Крыма — Воронцовский дворец, который очень выгодно разместился у подножия горы Ай-Петри. Мы расскажем вам какие известные люди здесь бывали, какие советские фильмы были сняты и чем был так знаменит граф Воронцов в Крыму. Затем прогуляемся по роскошному парку, в котором насчитывается 400 видов растений и кустарников.