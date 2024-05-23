А Анастасия Комплекс дворцов Южного берега Крыма Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.

Н Наталия Комплекс дворцов Южного берега Крыма Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.

Н Наталья Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой) Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!

И Идрис Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой) читать дальше дворцом мы прогулялись по парку, который оставил незабываемые впечатления. Потом было посещение самого дворца, который также нас поразил. Огромная благодарность гиду Зинаиде и водителю Сергею. Привет из Белогорска. Остались под большим впечатлением. Узнали очень много интересного. По дороге в Алупку экскурсовод рассказывала о красоте и истории Ялты. Перед

Е Елесина На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы Очень понравилась экскурсия в таком формате. Мария порекомендовала наилучшее время, чтобы избежать жаркие часы, провела нам не только прогулку по дворцам, но и рассказала много полезной информации

Е Елена На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы читать дальше семье царя прекрасно знает его семью и приближенных. С каким интересом она рассказывала об усадьбе Воронцова и дворце Николая 3! Молодец, Мария удачи тебе и счастья. Валентина. Сегодня побывали на экскурсии по Ялте на Авто с экскурсоводом Марией. Какая молодец Мария насколько эрудированная, впечатление будто жила в