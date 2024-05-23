1 чел.
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Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по дворцам Южного берега Крыма: от Ливадии до Ласточкиного гнезда
Погрузитесь в мир крымской аристократии, посетив знаменитые дворцы Ливадия, Воронцов и замок Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 350₽ за человека
Групповая
4 часа
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал
Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: вт, ср, пт, сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 мая 2024Спасибо прекрасному экскурсоводу! Спасибо огромное водителю. Поездка была познавательная и комфортная.
- ННаталия21 мая 2024Экскурсия понравилась. Все было спокойно, комфортно. Много информации дал экскурсовод, за что большое спасибо.
- ННаталья10 марта 2024Большое спасибо экскурсоводу и водителю за потрясающий профессионализм, а так же за бесценное время, проведённое с нами. Было очень интересно окунуться в мир дворцов и настоящей сказки. Я обязательно вернусь за новыми впечатлениями и надеюсь снова встретиться!
- ИИдрис4 марта 2024Остались под большим впечатлением. Узнали очень много интересного. По дороге в Алупку экскурсовод рассказывала о красоте и истории Ялты. Перед
- ЕЕлесина14 августа 2022На авто в Массандровский и Воронцовский дворцыОчень понравилась экскурсия в таком формате. Мария порекомендовала наилучшее время, чтобы избежать жаркие часы, провела нам не только прогулку по дворцам, но и рассказала много полезной информации
- ЕЕлена25 сентября 2021На авто в Массандровский и Воронцовский дворцыСегодня побывали на экскурсии по Ялте на Авто с экскурсоводом Марией. Какая молодец Мария насколько эрудированная, впечатление будто жила в
- ММария21 августа 2021Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Воронцовский дворец»
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