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по диснеевски выглядит. На заводе тоже было интересно побывать, посмотреть на технологию производства вина. Ну и конечно дегустация и возможность закупиться в фирменном магазине Массандровских вин добавили красок в экскурсию. Единственное, при дегустации было бы хорошо если дали хоть немного сыра и орешков, а то вечером до ужина потестить 9 образцов по 30 мл вин, в том числе десертных и крепленых-не каждому дано:-) Поэтому совет-перед экскурсией обязательно покупайте)

П. С. Детям будет не интересно и на завод их ну пускают