Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. На сегодняшний день имя «Массандра» — одно из самых узнаваемых в мире, благодаря старинному винзаводу, который расположился в нижней части поселка, и знаменитому романтическому дворцу Александра III, построенному в стиле французских замков. Его ещё называют «Маленький Версаль». Вы прогуляетесь 👣 по придворцовой территории и познакомитесь с неповторимой архитектурой дворца.

Затем вы отправитесь к всемирно известному винзаводу «Массандра», заложенному князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин. Экскурсионная программа: 14:30 — выезд от ул. Рузведьта д. 1;

14:30–15:00 — дорога к Массандровскому дворцу;

15:00–16:30 — посещение массандровском дворца с парком;

16:30–16:45 — переезд к вин. заводу;

17:00–19:15 — экскурсия ⛳ + дегустация + время на покупку вина;

19:15–19:30 — дорога в Ялту.