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Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат

4.9
21 отзыв
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Вас ждёт посещение уютного французского дворца Александра III в посёлке Массандра и экскурсия ⛳ на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации 9-ти образцов марочных вин.

После дегустации у вас будет возможность приобрести понравившиеся вина в торговом зале завода.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 2 400 ₽ за человека

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Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат

Что вы увидите

  • Ялта
  • Массандра
  • Романтический дворец Александа III с посещением парка
  • Скульптуры сатиров
  • Винодельческий завод "Массандра"
  • Царские винные погребы
  • Цеха выдержки вин
  • Дегустационный зал.
Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. На сегодняшний день имя «Массандра» — одно из самых узнаваемых в мире, благодаря старинному винзаводу, который расположился в нижней части поселка, и знаменитому романтическому дворцу Александра III, построенному в стиле французских замков. Его ещё называют «Маленький Версаль». Вы прогуляетесь 👣 по придворцовой территории и познакомитесь с неповторимой архитектурой дворца.
Затем вы отправитесь к всемирно известному винзаводу «Массандра», заложенному князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин. Экскурсионная программа: 14:30 — выезд от ул. Рузведьта д. 1;
14:30–15:00 — дорога к Массандровскому дворцу;
15:00–16:30 — посещение массандровском дворца с парком;
16:30–16:45 — переезд к вин. заводу;
17:00–19:15 — экскурсия ⛳ + дегустация + время на покупку вина;
19:15–19:30 — дорога в Ялту.
Что входит
  • Трансфер: Ялта-Массандра
  • Знакомство с Массандровским Дворцом
  • Посещение придворцового парка
  • Путешествие к винодельческому комплексу "Массандра"
  • Экскурсионный рассказ и показ
  • Путевая информация.
  • Входные платы в музей дворцово-паркового комплекса "Массандровский дворец" – 400 руб. /взр., 200 руб. /детс.
  • Входные платы на территорию винодельческого комплекса с дегустацией: 750 руб. /взр., дети с 10 лет (без посещение дегустационного зала) – 300 руб. /детс.
  • Не забудьте удостоверения и свидетельства о рождении для получения льготных билетов по цене ниже заявленных. Льгота оформляется в кассе музея.
Что не входит
  • Личные расходы
  • питание.
Начало
🚩 г. Ялта, ост. "ул. Садовая" (в сторону Автовокзала)
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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21 отзыв оставили туристы

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