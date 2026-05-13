Вас ждёт посещение уютного французского дворца Александра III в посёлке Массандра и экскурсия по старейшему винзаводу Крыма, которая закончится тёплой атмосферой дегустации девяти образцов марочных вин. После дегустации у вас будет возможность приобрести понравившиеся вина в торговом зале завода.
Описание экскурсииОтдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. На сегодняшний день имя «Массандра» — одно из самых узнаваемых в мире, благодаря старинному винзаводу, который расположился в нижней части поселка, и знаменитому романтическому дворцу Александра III, построенному в стиле французских замков. Его ещё называют «Маленький Версаль». Вы прогуляетесь по придворцовой территории и познакомитесь с неповторимой архитектурой дворца. Затем вы отправитесь к всемирно известному винзаводу «Массандра», заложенному князем Л. С. Голицыным в 1894 г. Вы пройдете с экскурсией по музею виноделия, познакомитесь с технологией производства массандровских вин, заглянете в подвалы царской коллекции, а также продегустируете 9 марок вин. Экскурсионная программа:
- дорога к Массандровскому дворцу;
- посещение массандровском дворца с парком;
- переезд к вин. заводу;
- экскурсия + дегустация + время на покупку вина;
— дорога в Ялту. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание — за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате.
- Лица, не достигшие 18 лет, на экскурсию не допускаются.
- Будьте готовы к пешеходной части экскурсии. Обязательно нужна удобная обувь, возьмите воду, головные уборы. В винных подвалах поддерживается постоянная температура около +15 градусов, может пригодиться теплая одежда.
Ежедневно в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ялта
- Массандра
- Романтический дворец Александа III с посещением парка
- Скульптуры сатиров
- Винодельческий завод Массандра
- Царские винные погребы
- Цеха выдержки вин
- Дегустационный зал
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Массандровский дворец - 500 руб/чел.
- Экскурсия по винзаводу Массандра с заходом в музей виноделия, подвалы, цеха - 1000 руб. /чел.
- Дегустация 9 образцов марочных вин - 1500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Садовая 12/2К3 - на остановке общественного транспорта «улица Садовая»
Завершение: Ялта, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание - за день до экскурсии необходимо внести предоплату в офисе организатора или онлайн. Организатор экскурсии свяжется с вами и даст подробную информацию по оплате
- Лица, не достигшие 18 лет, на экскурсию не допускаются
- Будьте готовы к пешеходной части экскурсии. Обязательно нужна удобная обувь, возьмите воду, головные уборы. В винных подвалах поддерживается постоянная температура около +15 градусов, может пригодиться теплая одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Все понравилось. Спасибо экскурсоводам
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О
Очень понравилось. Красивый дворец с интересным рассказом, познавательнпя экскурсия по винным подвалам и вкуснейшая дегустация в финале.
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О
Очень чистое, уютное помещение. Недалеко от набережной. Приветливый хозяин. Собираюсь вернуться ещё.
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Б
Было пасмурно и не хотелось терять этот день отпуска, поэтому вместо прогулок по Ялте приняла решение съездить на эту экскурсию) Внутри дворца, конечно, ничего особенного, но снаружи очень мило, немного
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Е
Было пасмурно и не хотелось терять этот день отпуска, поэтому вместо прогулок по Ялте приняла решение съездить на эту экскурсию) Внутри дворца, конечно, ничего особенного, но снаружи очень мило, немного
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Е
Было пасмурно и не хотелось терять этот день отпуска, поэтому вместо прогулок по Ялте приняла решение съездить на эту экскурсию) Внутри дворца, конечно, ничего особенного, но снаружи очень мило, немного
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