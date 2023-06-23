читать дальше

на папку « Крым 2022». Открыла ее и нахлынули воспоминания.

Какое прекрасное место - Крым!! Особенно, если рядом оказывается такой гид как Дима.

Мы провели три самых ярких и беззаботных для нас дня под опекой Димы. (для нас, конечно, а не для Дмитрия). Он как как орел в эти три дня раскрыл над нами крылья и охранял нас от всех проблем, неудач и плохого настроения. Даже ненастье и дождь были ему подвластны. (Просто в дни нашего путешествия с Дмитрием в Крыму были объявлены штормовые предупреждения и дожди.) Очень уж не хотелось вымокнуть, да и как гулять и любоваться, например, горами, когда на тебя льет как из ведра или ветер сбивает с ног. Но Дима так корректировал маршрут, что мы не разу не попали под дождь, а наоборот, захватили такие кадры! Просто шедевры! И вот сегодня у компа собралась вся семья, и до позднего вечера мы листали эти фотки. И как дети радовались каждому прожитому дню в Крыму под «крыльями Дмитрия!» (и за этот сегодняшний вечер Дмитрию отдельное «спасибо») Возможно, если бы не эти воспоминания, каждый бы сидел за своим делом. Ведь согласитесь, далеко не каждый вечер собирается вся семья (а нас 6 человек) в одном кругу и весело хохочет!

Если вы заглянули на эту страницу, значит, вы ищете экскурсовода. Тогда не раздумывая, соглашайтесь на услуги Дмитрия! Вы ни на минуту не пожалеете о своем выборе. У вас будет всё: большая экскурсионная программа с учетом ваших интересов и пожеланий, комфортный трансфер, полная карта памяти суперски классных фото. Вы будете сыты и даже сможете закупиться чем-нибудь вкусненьким (мы, например, затарились наивкуснейшим миндалем).

И главное, рядом с вами будет не просто гид, а настоящий ЗНАТОК и ЛЮБИТЕЛЬ родного для него края Крыма! Кажется, он знает его и вдоль, и поперек! И очень быстро этот человек становиться для вас очень близким, готовым помочь вам во всем. (PS/Мы должны были уезжать из Крыма в день, когда был первый взрыв в Джанкое. И именно Дмитрий, позвонил нам утром и сообщил эту не очень приятную новость. Очевидно он понимал, что ГОСТИ не смотрят новости. Они отдыхают. И без этих известий, мы могли попасть в очень трудное положение! Вдумайтесь, разве Дмитрий должен был заботиться о том, что мы можем опоздать на поезд или, вообще, как до него добраться – из-за взрыва поезда уходили с Джанкоя, а не из Симферополя!!)

Вот такой это человечный ЧЕЛОВЕК! Отдыхайте с Димой. И вы полюбите Крым как любит его он сам!

А Дмитрию огромное «СПАСИБО» и большой ПРИВЕТ от «Питерской саранчи»!