Данный маршрут для самых отважных, искушённых, любопытных! Отправимся на восток, к древнему вулкану Кара-Даг, увидим Крым совсем другим — умиротворяющим, задумчивым, поэтичным, романтичным!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииНасыщенный маршрут, наполненный закатным солнцем, необъятными просторами, загадками заповедного вулкана. Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Сурб-Хач в Старом Крыму
- Мыс Хамелеон и Орджоникидзе
- Гора Клементьева
- Звездопад воспоминаний
- Золотые ворота
- Коктебель и музей Юлиана Волошина
- Музей Айвазовского
- Белая скала (перегон лошадей на закате)
Что включено
- Транспорт, детское кресло и бустер
- Автохолодильник
- Пледы, куртки, зонты и дождевики
- Фото и видео на айфон
- Аптечка с солнцезащитным кремом
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Морская прогулка
- Катание на джипах и лошадях
- Питание.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская, д. 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 июн 2023
Вот такой это человечный ЧЕЛОВЕК! Отдыхайте с Димой. И вы полюбите Крым как любит его он сам!
Вот уже и заканчивается осень. За окном первые заморозки. Листая фотки на компе, наткнулась
С
Сергей
31 окт 2021
Дмитрий лучший гид в Крыму! Случайное знакомство переросло в дружбу, которая продолжается пятый год. Мы, все наши друзья и родственники каждый год ездят по Крыму с ним. Очаровательный, открытый, добродушный,
