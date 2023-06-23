Мои заказы

На восток - к вулкану Кара-Даг по холмам и степям

Данный маршрут для самых отважных, искушённых, любопытных! Отправимся на восток, к древнему вулкану Кара-Даг, увидим Крым совсем другим — умиротворяющим, задумчивым, поэтичным, романтичным!
5
2 отзыва
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут, наполненный закатным солнцем, необъятными просторами, загадками заповедного вулкана. Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Сурб-Хач в Старом Крыму
  • Мыс Хамелеон и Орджоникидзе
  • Гора Клементьева
  • Звездопад воспоминаний
  • Золотые ворота
  • Коктебель и музей Юлиана Волошина ‌
  • Музей Айвазовского
  • Белая скала (перегон лошадей на закате)
Что включено
  • Транспорт, детское кресло и бустер
  • Автохолодильник
  • Пледы, куртки, зонты и дождевики
  • Фото и видео на айфон
  • Аптечка с солнцезащитным кремом
  • Напитки.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Морская прогулка
  • Катание на джипах и лошадях
  • Питание.
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул. Московская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Светлана
23 июн 2023
Вот такой это человечный ЧЕЛОВЕК! Отдыхайте с Димой. И вы полюбите Крым как любит его он сам!
Вот уже и заканчивается осень. За окном первые заморозки. Листая фотки на компе, наткнулась
на папку « Крым 2022». Открыла ее и нахлынули воспоминания.
Какое прекрасное место - Крым!! Особенно, если рядом оказывается такой гид как Дима.
Мы провели три самых ярких и беззаботных для нас дня под опекой Димы. (для нас, конечно, а не для Дмитрия). Он как как орел в эти три дня раскрыл над нами крылья и охранял нас от всех проблем, неудач и плохого настроения. Даже ненастье и дождь были ему подвластны. (Просто в дни нашего путешествия с Дмитрием в Крыму были объявлены штормовые предупреждения и дожди.) Очень уж не хотелось вымокнуть, да и как гулять и любоваться, например, горами, когда на тебя льет как из ведра или ветер сбивает с ног. Но Дима так корректировал маршрут, что мы не разу не попали под дождь, а наоборот, захватили такие кадры! Просто шедевры! И вот сегодня у компа собралась вся семья, и до позднего вечера мы листали эти фотки. И как дети радовались каждому прожитому дню в Крыму под «крыльями Дмитрия!» (и за этот сегодняшний вечер Дмитрию отдельное «спасибо») Возможно, если бы не эти воспоминания, каждый бы сидел за своим делом. Ведь согласитесь, далеко не каждый вечер собирается вся семья (а нас 6 человек) в одном кругу и весело хохочет!
Если вы заглянули на эту страницу, значит, вы ищете экскурсовода. Тогда не раздумывая, соглашайтесь на услуги Дмитрия! Вы ни на минуту не пожалеете о своем выборе. У вас будет всё: большая экскурсионная программа с учетом ваших интересов и пожеланий, комфортный трансфер, полная карта памяти суперски классных фото. Вы будете сыты и даже сможете закупиться чем-нибудь вкусненьким (мы, например, затарились наивкуснейшим миндалем).
И главное, рядом с вами будет не просто гид, а настоящий ЗНАТОК и ЛЮБИТЕЛЬ родного для него края Крыма! Кажется, он знает его и вдоль, и поперек! И очень быстро этот человек становиться для вас очень близким, готовым помочь вам во всем. (PS/Мы должны были уезжать из Крыма в день, когда был первый взрыв в Джанкое. И именно Дмитрий, позвонил нам утром и сообщил эту не очень приятную новость. Очевидно он понимал, что ГОСТИ не смотрят новости. Они отдыхают. И без этих известий, мы могли попасть в очень трудное положение! Вдумайтесь, разве Дмитрий должен был заботиться о том, что мы можем опоздать на поезд или, вообще, как до него добраться – из-за взрыва поезда уходили с Джанкоя, а не из Симферополя!!)
Вот такой это человечный ЧЕЛОВЕК! Отдыхайте с Димой. И вы полюбите Крым как любит его он сам!
А Дмитрию огромное «СПАСИБО» и большой ПРИВЕТ от «Питерской саранчи»!

Сергей
31 окт 2021
Дмитрий лучший гид в Крыму! Случайное знакомство переросло в дружбу, которая продолжается пятый год. Мы, все наши друзья и родственники каждый год ездят по Крыму с ним. Очаровательный, открытый, добродушный,
невероятно эрудированный и любящий свой край человек. Мы буквально не представляем без него поездки по полуострову. Благодаря Диме мы побывали в десятках мест и везде нереальные, переполняющие эмоции. Горы, поля, пещеры, пляжи, гастротуры, история-все на высшем уровне! Поверьте, он влюбит вас в Крым, расскажет, покажет, порекомендует, направит, отведёт за руку, раскрыв все тайны и тонкости. Однозначно рекомендуем!

