Индивидуальные экскурсии в Ялте с личным гидом

Найдено 31 экскурсия в категории «Индивидуальные» в Ялте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный Севастополь
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Легендарный Севастополь
Начало: По договоренности
Расписание: Любой свободный день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 5 чел.
Пешком по Ялте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Увлекательная экскурсия по старинной Ялте с погружением в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ялте, где история и романтика города оживают на каждом шагу
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 1
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
По диким местам Крыма на внедорожнике: Незабываемое приключение из Ялты
Девять часов впечатлений вдали от толп, в самом сердце дикой природы Крыма. Ваш шанс увидеть то, что скрыто от большинства
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18 000 за всё до 4 чел.
Подъём к вершине Ай-Петри
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369 за всё до 4 чел.
Дух старой Ялты: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Душа Ялты: атмосферный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.
Севастополь (из Ялты)
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие из Ялты в Севастополь: романтика Балаклавы и древние крепости
На комфортабельном авто отправимся исследовать Балаклаву, Чембало, Фиолент и другие уникальные места. Увидим памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 600 за всё до 4 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие на Ай-Петри: закат, шампанское и огни ночной Ялты. Незабываемые виды и атмосфера для двоих
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800 за всё до 3 чел.
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
Однодневный тур в Зеленогорье включает посещение Арпатских водопадов и Зеленого озера. Уникальная возможность насладиться природой Крыма без толп туристов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 700 за всё до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему маршруту Крыма: от Алушты до Коктебеля. Исторические места, фантастические виды, съемка с дрона и обед включены
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 500 за всё до 3 чел.
К вершине Ай-Петри
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие к вершине Ай-Петри: впечатляющая экскурсия из Ялты
Вас ждет незабываемое путешествие к вершине Ай-Петри, где природа Крыма откроется во всей красе
Начало: По согласованию с клиентом
Расписание: Понедельник- воскресенье 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Сказки старого Симеиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте
Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл
Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Рассвет или закат с фотосессией на Ай-Петри
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Рассветный или закатный тур с фотосессией на Ай-Петри в Ялте
Встречайте первые или последние лучи солнца на вершине Ай-Петри в компании опытного гида-фотографа
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 02:00
8 500 за всё до 4 чел.
На авто по самым красивым местам Южного берега
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал
Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: вт, ср, пт, сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Из Ялты в секретную Балаклаву и на мыс Фиолент
Экскурсия из Ялты в Балаклаву и на мыс Фиолент. Откройте для себя бухту Ласпи и насладитесь видами Южного берега Крыма
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Скалы Таракташ и Бирюзовое (Голубое) озеро
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Ялте: Скалы Таракташ и Бирюзовое озеро
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по Ялте. Посетите Скалы Таракташ, Бирюзовое озеро и другие удивительные места. Вдохновляйтесь красотой Крыма
Начало: Ваш отель/апартаменты в Ялте
Расписание: Ежедневно
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 300 за всё до 4 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Мечта о русском Голливуде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Мечта о русском Голливуде: экскурсия по киномиру Ялты
Погрузитесь в историю отечественного кинематографа, посетив киностудию, особняки и улицы Ялты, где творили Ханжонков и Ермольев
Начало: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 12
Расписание: Вторник, пятница в 10:00 и 15:00
2 июля в 10:00
5 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Охота за цветами
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: Цветущий Крым с февраля по июль
Погрузитесь в мир крымского цветения: от подснежников до лавандовых полей. Индивидуальная экскурсия, созданная для настоящих ценителей красоты
Начало: Ваша гостиница/гостевом дом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Легенды Храма Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Романовы в Крыму: прощание с Россией
Индивидуальная
4 часа
История Романовых в Крыму: последние дни императорской семьи
Погрузитесь в историю семьи Романовых, посетив их имения в Крыму. Узнайте, как они жили и спаслись в последние дни пребывания в России
Начало: Кореиз, Алупкинское шоссе,1
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Жемчужины Ялты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Пешком по Ялте
    Очень познавательно и интересно, Альбина приятная и красивая женщина, рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Крымская Киммерия: от моря к звездам
    Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, включая выбор маршрута. Шикарнейшие виды. Спасибо Алексею и Наталье за классную поездку.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро
    Чудесная прогулка по ущелью Панагия, интересные комментарии Алексея. Как оказалось, в Крыму еще много чего есть посмотреть.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Севастополь (из Ялты)
    Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы
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    было немного уставшие, поездка очень понравилась и остались только положительные воспоминания! Глубокое знание истории, прекрасный рассказчик, профессиональный водитель и просто красавица! Еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем! Надеемся, что еще не раз поедем по красивейшим уголкам Крыма вместе!

  • С
    Сонина
    6 мая 2024
    Пешком по Ялте
    Отличная экскурсия! Гуляли даже дольше чем было заявлено. Узнали много интересного о Ялте. Всем рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
    Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
    Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
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    нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!!

  • А
    Александр
    17 апреля 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Мы много раз были в Крыму и обьездили и сами и с экскурсиями практически
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    все туристические места. Но тут удалось побывать там, где никогда не были и увидеть природу и красоты Крыма по новому. Просто великолепно.

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Легендарный Севастополь
  2. Пешком по Ялте
  3. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  4. Подъём к вершине Ай-Петри
  5. Дух старой Ялты: обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 31 экскурсию от 3 500 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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