Н Наталья Пешком по Ялте Очень познавательно и интересно, Альбина приятная и красивая женщина, рекомендую.

Е Екатерина Крымская Киммерия: от моря к звездам Замечательная экскурсия, все продумано до мелочей, включая выбор маршрута. Шикарнейшие виды. Спасибо Алексею и Наталье за классную поездку.

Е Екатерина Тур в Зеленогорье: Арпатские водопады и Зеленое озеро Чудесная прогулка по ущелью Панагия, интересные комментарии Алексея. Как оказалось, в Крыму еще много чего есть посмотреть.

Е Елена Душа Ялты: атмосферный маршрут Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏

И Ирина Севастополь (из Ялты) читать дальше было немного уставшие, поездка очень понравилась и остались только положительные воспоминания! Глубокое знание истории, прекрасный рассказчик, профессиональный водитель и просто красавица! Еще раз огромное спасибо! Всем рекомендуем! Надеемся, что еще не раз поедем по красивейшим уголкам Крыма вместе! Леночка, огромное спасибо за поездку! Все было замечательно! Столько впечатлений, интересных фактов, эмоций! Несмотря на то, что с утра мы

С Сонина Пешком по Ялте Отличная экскурсия! Гуляли даже дольше чем было заявлено. Узнали много интересного о Ялте. Всем рекомендую.

Ю Юрий Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри Спасибо большое Наталье и Алексею. Экскурсия прошла замечательно, был один минус это погодные условия. Но не смотря на это, всё было хорошо. Виды на Ай-петри очень замечательны.

Л Людмила Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом читать дальше нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!! Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила

А Александр По диким местам Крыма. Едем, куда захотим читать дальше все туристические места. Но тут удалось побывать там, где никогда не были и увидеть природу и красоты Крыма по новому. Просто великолепно. Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию. Мы много раз были в Крыму и обьездили и сами и с экскурсиями практически