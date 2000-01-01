Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

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К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг

Виталий О.
Виталий О. – Гид из Ялты
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
Приглашаю вас полюбоваться на Крым сверху. Да именно сверху… на одну из самых красивых 🤩 и лучших горных, смотровых панорам в Крыму. Самая красивый панорамный обзор на 360 градусов вокруг, на одной из вершин плато Чатыр Даг на высоте 1528 м. над уровнем моря 🌊. Весь Крым сверху как на ладони. А если будет хорошая почти безоблачная погода то невооружённым глазом или при наличии бинокля Симферополь и Джанкой как на ладони. А в другой стороне Белые скалы Белогорска а правее в сторону виднеются горы ⛰️ посёлка Новый Свет и горы Меганом. Вообщем объем видов такой что не влезает ни в один хороший объектив фотоаппарата, как ни старайся. И доступен в полной красе и объеме только человеческому глазу.
Что входит
  • 1. Услуги гида
  • 2. Фотографии профессионального качества на память
Что не входит
  • 1. Транспорт
  • 2. Вода и еда в походе
Начало
🚩 Ялта, Троллейбусная станция
Место завершения
🏁 Ангарский перевал, Троллейбусная остановка
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий О.
Виталий О.
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