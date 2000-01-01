Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Приглашаю вас полюбоваться на Крым сверху. Да именно сверху… на одну из самых красивых 🤩 и лучших горных, смотровых панорам в Крыму. Самая красивый панорамный обзор на 360 градусов вокруг, на одной из вершин плато Чатыр Даг на высоте 1528 м. над уровнем моря 🌊. Весь Крым сверху как на ладони. А если будет хорошая почти безоблачная погода то невооружённым глазом или при наличии бинокля Симферополь и Джанкой как на ладони. А в другой стороне Белые скалы Белогорска а правее в сторону виднеются горы ⛰️ посёлка Новый Свет и горы Меганом. Вообщем объем видов такой что не влезает ни в один хороший объектив фотоаппарата, как ни старайся. И доступен в полной красе и объеме только человеческому глазу.