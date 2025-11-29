Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииГотовы к незабываемому путешествию по живописным горным тропам над Ялтой в сопровождении профессионального инструктора-проводника? Наш поход – это идеальное сочетание активного отдыха, знакомства с природой и погружения в историю этих удивительных мест. Поход подарит вам заряд бодрости, массу впечатлений и позволит увидеть Ялту с совершенно новой, захватывающей перспективы. Приготовьтесь к незабываемому дню в объятиях крымской природы! С собой нужно взять воду, еду и обязательно надеть удобную обувь.
С понедельник по субботу, начало похода по договорённости с 9:00 до 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнем наше приключение с прогулки по знаменитой Боткинской тропе. Это не просто пешеходный маршрут, а настоящее произведение искусства, проложенное в начале XX века. Вас ждут завораживающие виды на Ялту и побережье, тенистые участки леса и возможность почувствовать себя частью истории. По пути мы остановимся у живописного водопада Яузлар и отдохнём у источника с чистой питьевой водой. Далее наш путь лежит к скале Ставри-Кая, которая своей формой напоминает корабль. С этой точки открываются потрясающие панорамные виды, которые никого не оставят равнодушным. Продолжим наше путешествие по Штангеевской тропе, которая славится своими величественными видами и более дикой природой. Мы доберемся до верховьев самого высокого водопада Крыма - Учан-Су. Здесь вы сможете увидеть, откуда берут начало его мощные потоки, и насладиться первозданной красотой горной реки
- Кульминацией нашего путешествия станет спуск к нижней площадке водопада Учан-Су. Здесь вы сможете ощутить всю мощь и красоту падающей воды, сделать незабываемые снимки и просто насладиться моментом
Что включено
- Услуги инструктора-проводника, экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
- Входной билет в заповедник 350р. (есть много льготных категорий на бесплатное посещение)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Крым, муниципальный округ Ялта, Ялтинский горно-лесной природный заповедник, пешеходный экологический маршрут Верхняя Боткинская тропа
Завершение: Мы вернёмся к тому месту, где начинали маршрут
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельник по субботу, начало похода по договорённости с 9:00 до 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
