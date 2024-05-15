🚶 Пешая Групповая 2 часа 76 отзывов Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ) 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 11 часов 80 отзывов Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00 1 875 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Увлекательная экскурсия по старинной Ялте с погружением в историю Приглашаем на увлекательную прогулку по Ялте, где история и романтика города оживают на каждом шагу Начало: Ялта, ул. Пушкинская 1 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45 6 369 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Душа Ялты: атмосферный маршрут Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 11 отзывов Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12 Расписание: ежедневно в 14:30 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м Начало: Ялта, троллейбусная станция Расписание: По будням с 8:00 от 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Величественные дворцы и живописные скалы Крыма Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас Начало: Ваш отель/апартаменты Расписание: Ежедневно 10 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Мечта о русском Голливуде: экскурсия по киномиру Ялты Погрузитесь в историю отечественного кинематографа, посетив киностудию, особняки и улицы Ялты, где творили Ханжонков и Ермольев Начало: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 12 Расписание: Вторник, пятница в 10:00 и 15:00 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты) Расписание: Воскресенье. Понедельник 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки Начало: По договоренности Расписание: по договоренности 10 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма Начало: Автовокзал Ялта Расписание: Ежедневно в 9:00 от 4 500 ₽ за всё до 2 чел.