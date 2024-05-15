Пешие экскурсии-прогулки в Ялте с экскурсоводом

Найдено 16 экскурсий в категории «Пешеходные» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
76 отзывов
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
750 за человека
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Пешком по Ялте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Увлекательная экскурсия по старинной Ялте с погружением в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ялте, где история и романтика города оживают на каждом шагу
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 1
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Подъём к вершине Ай-Петри
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369 за всё до 4 чел.
Дух старой Ялты: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Душа Ялты: атмосферный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Сказки старого Симеиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте
Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл
Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Юсуповский дворец
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
11 отзывов
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300 за всё до 4 чел.
Мечта о русском Голливуде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Мечта о русском Голливуде: экскурсия по киномиру Ялты
Погрузитесь в историю отечественного кинематографа, посетив киностудию, особняки и улицы Ялты, где творили Ханжонков и Ермольев
Начало: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 12
Расписание: Вторник, пятница в 10:00 и 15:00
2 июля в 10:00
5 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Тропа здоровья
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте
Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом
Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты)
Расписание: Воскресенье. Понедельник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Легенды Храма Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Жемчужины Ялты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Пешком по Ялте
    Очень познавательно и интересно, Альбина приятная и красивая женщина, рекомендую.
  • В
    Воронкина
    14 мая 2024
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
  • С
    Сонина
    6 мая 2024
    Пешком по Ялте
    Отличная экскурсия! Гуляли даже дольше чем было заявлено. Узнали много интересного о Ялте. Всем рекомендую.
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
    Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
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    нас в историю Ялты, ее природы и архитектуры, рассказала о знаменитых людях прибывавших здесь в свое время. Для меня Ялта оставила след очень романтического, красивого города во многом благодаря Илоне! Экскурсию рекомендую!!!

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)
    Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
  • I
    Igor
    6 ноября 2023
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    Юсуповский дворец
    Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Пешеходные»

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  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
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