1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Ялта - город счастья: путешествие по историческому центру и архитектуре
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
Расписание: понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
750₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по старинной Ялте с погружением в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Ялте, где история и романтика города оживают на каждом шагу
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 1
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Визитные карточки Ялты: прогулка-свидание с городом
Знакомство с Ялтой за 2,5 часа. Увлекательная прогулка по историческим местам, подходящая для семей с детьми. Маршрут включает магазины и кафе
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, 5
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте
Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл
Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Групповая
4 часа
Посетите Юсуповский дворец с групповой экскурсией в Ялте
Юсуповский дворец в Ялте - это уникальная возможность прикоснуться к истории. Посетите усадьбу князей Юсуповых и узнайте её тайны
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив Массандровский дворец, Медведь-гору, сырные скалы и храм-маяк Николая Чудотворца. Уникальные виды и истории ждут вас
Начало: Ваш отель/апартаменты
Расписание: Ежедневно
10 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мечта о русском Голливуде: экскурсия по киномиру Ялты
Погрузитесь в историю отечественного кинематографа, посетив киностудию, особняки и улицы Ялты, где творили Ханжонков и Ермольев
Начало: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 12
Расписание: Вторник, пятница в 10:00 и 15:00
2 июля в 10:00
5 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Тропа здоровья: Пешеходная экскурсия по Царской тропе в Ялте
Прогулка по Царской тропе с посещением Ливадийского дворца. Узнайте историю императорской семьи и насладитесь уникальным лесным воздухом
Начало: Остановка «Ореанда» (в сторону Ялты)
Расписание: Воскресенье. Понедельник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 мая 2024Очень познавательно и интересно, Альбина приятная и красивая женщина, рекомендую.
- ВВоронкина14 мая 2024Большое спасибо Мирославе за интересный рассказ о Ялте.
- ЕЕлена12 мая 2024Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
- ССонина6 мая 2024Отличная экскурсия! Гуляли даже дольше чем было заявлено. Узнали много интересного о Ялте. Всем рекомендую.
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия) Проходит вдоль берега города - прогулка по историческим местам центральной набережной. Приятная девушка Илона слегка погрузила
- ММарина24 марта 2024Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
- ЕЕлена14 марта 2024ЭКСКУРСИЯ- ПРОГУЛКА,ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ПРИВЕТЛИВЫЙ, ГРАМОТНЫЙ ГИД. РЕКОМЕНДУЮ.
- ДДарья7 января 2024Зима на Ай-Петри (без канатной дороги)Экскурсия прочто великолепная! Красивые пейзажы, захватывающие виды! Экскурсовод интересно очень рассказывал. Спасибо большое вам за такую возможность, побывать в таких местах!
- IIgor6 ноября 2023Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
- ЕЕлена13 октября 2023Экскурсия впечатлила. Давно хотела попасть во дворец. Экскурсовод Екатерина Михайловна очень интересно рассказывала всю дорогу про Крым,окрестности,чувствуется,что человек влюблён в то,чем занимается. Мы себя ощущали школьниками.
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Пешеходные»
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