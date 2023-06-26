Экскурсия для любителей пеших прогулок разного уровня сложности, которая будет интересна по содержанию и детям, и взрослым, и активным пенсионерам.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииВ данном маршруте представлены основные тропы. Вы можете выбрать одну или несколько. Многие маршруты проходят по заповедной территории. Возможно совместить трекинг с другими достопримечательностями. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тропы:
- Уч-Кош
- Боткинская
- Штангеевская
- Таракташская
- Мисхорская
- Шаан-Кая
- Демерджи
- Куш-Кая
- Ильяс-Кая
- Шайтан-Мердвен
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер (детское кресло и бустер, аптечка)
- Дождевики, зонты, толстовки и пледы
- Пикник и напитки
- Фото и видео на айфон.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 июн 2023
Дмитрий отличный гид, рекомендую. Мы с ним поднимались на Ай-Петри пешком. Потом на вершине он нас покормил в очень атмосферном и уютном кафе. Было очень интересно. Столько всего он знает про Крым. Мы остались очень довольны.
С
Светлнана
28 апр 2023
Однозначно рекомендую!
Дмитрий - это не гид в привычном понимании этого слова, а друг.
Друг, который возьмёт тебя и вашу небольшую компанию за руку и покажет самые живописные уголки Крыма.
В результате таких
Дмитрий - это не гид в привычном понимании этого слова, а друг.
Друг, который возьмёт тебя и вашу небольшую компанию за руку и покажет самые живописные уголки Крыма.
В результате таких
Д
Дарья
1 мая 2022
Прекрасный день в Крыму в компании гида Дмитрия! 1 мая 2021 года,когда все жарили шашлыки,мы отправились в путешествие на целый день по Крыму с гидом,экскурсоводом и опытным водителем Дмитрием!
Мы с
Мы с
К
Константин
12 янв 2022
Лучший Гид. Гид огонь. Тембр голоса хороший. Все слышно. Не навязчиво. А самое главное. Этот человек искренне любит Крым. Рекомендуем.
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Групповая
до 29 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Погрузитесь в атмосферу аристократического Крыма, посетив Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также романтичное «Ласточкино гнездо»
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
12 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Начало: Ялта, Московксая 5
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 7 чел.