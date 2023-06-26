читать дальше

«экскурсий» мы получили массу ярких впечатлений и, что немаловажно в мире социальных сетей, классные фотографии, сделанные Дмитрием! С ним вы попробуете самую вкусную клубнику на всем побережье, он покажет, где продаётся классное пиво и готовят самые сочные янтыхи! С Дмитрием вы можете увидеть и почувствовать Крым совершенно с другой стороны и побывать в тех местах, которых нет на картах стандартных маршрутов для туристов.

На экскурсиях складывается дружественная, непринуждённая атмосфера. Дмитрий делится с нами своими знаниями о Крыме, а также любовью к ее природе и истории!

Поездки проходят с комфортом на личном автомобиле Дмитрия. Он подстраивается под интересы своих «гостей», планирует маршрут с учётом всех пожеланий)

Мы побывали в Храме Солнца, а также забрались на вершину горы Ильяс-Кая, что лично мне изначально казалось чем-то нереальным!

Поэтому могу сказать, что такие «походы» подойдут даже физически неподготовленным туристам, кто хочет попробовать для себя что-то новое!

Смело обращайтесь к Дмитрию, чтоб ваши дни в Крыму были незабываемыми! Вы не останетесь равнодушными ни к морским и горным пейзажам Крыма, ни к Дмитрию!