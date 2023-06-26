Мои заказы

Тропами Крыма: хайкинг для всех

Экскурсия для любителей пеших прогулок разного уровня сложности, которая будет интересна по содержанию и детям, и взрослым, и активным пенсионерам.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

‌В данном маршруте представлены основные тропы. Вы можете выбрать одну или несколько. Многие маршруты проходят по заповедной территории. Возможно совместить трекинг с другими достопримечательностями. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тропы:
  • Уч-Кош
  • Боткинская
  • Штангеевская
  • Таракташская
  • Мисхорская
  • Шаан-Кая
  • Демерджи
  • Куш-Кая
  • Ильяс-Кая
  • Шайтан-Мердвен
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер (детское кресло и бустер, аптечка)
  • Дождевики, зонты, толстовки и пледы
  • Пикник и напитки
  • Фото и видео на айфон.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Ольга
26 июн 2023
Дмитрий отличный гид, рекомендую. Мы с ним поднимались на Ай-Петри пешком. Потом на вершине он нас покормил в очень атмосферном и уютном кафе. Было очень интересно. Столько всего он знает про Крым. Мы остались очень довольны.
С
Светлнана
28 апр 2023
Однозначно рекомендую!
Дмитрий - это не гид в привычном понимании этого слова, а друг.
Друг, который возьмёт тебя и вашу небольшую компанию за руку и покажет самые живописные уголки Крыма.
В результате таких
«экскурсий» мы получили массу ярких впечатлений и, что немаловажно в мире социальных сетей, классные фотографии, сделанные Дмитрием! С ним вы попробуете самую вкусную клубнику на всем побережье, он покажет, где продаётся классное пиво и готовят самые сочные янтыхи! С Дмитрием вы можете увидеть и почувствовать Крым совершенно с другой стороны и побывать в тех местах, которых нет на картах стандартных маршрутов для туристов.
На экскурсиях складывается дружественная, непринуждённая атмосфера. Дмитрий делится с нами своими знаниями о Крыме, а также любовью к ее природе и истории!
Поездки проходят с комфортом на личном автомобиле Дмитрия. Он подстраивается под интересы своих «гостей», планирует маршрут с учётом всех пожеланий)
Мы побывали в Храме Солнца, а также забрались на вершину горы Ильяс-Кая, что лично мне изначально казалось чем-то нереальным!
Поэтому могу сказать, что такие «походы» подойдут даже физически неподготовленным туристам, кто хочет попробовать для себя что-то новое!
Смело обращайтесь к Дмитрию, чтоб ваши дни в Крыму были незабываемыми! Вы не останетесь равнодушными ни к морским и горным пейзажам Крыма, ни к Дмитрию!

Д
Дарья
1 мая 2022
Прекрасный день в Крыму в компании гида Дмитрия! 1 мая 2021 года,когда все жарили шашлыки,мы отправились в путешествие на целый день по Крыму с гидом,экскурсоводом и опытным водителем Дмитрием!
Мы с
сыном (9 лет) провели целый день на одном дыхании, и приехали в отель с большим багажом эмоций и впечатлений!
Дмитрий знает о своём родном крае очень много, знает самые лучшие локации для фото и виртуозно управляется на самых сложных серпантинах на своём автомобиле.
От Дмитрия исходит энергия спокойствия и уравновешенности, это чувствуют не только люди, но и животные (как собака, которая следовала за нами очень долго, будто знает Дмитрия давно 😂👍🏻)
Спасибо за хороший день, массу положительных эмоций, тонны ярких фото и полученных новых знаниях о Крыме!!

К
Константин
12 янв 2022
Лучший Гид. Гид огонь. Тембр голоса хороший. Все слышно. Не навязчиво. А самое главное. Этот человек искренне любит Крым. Рекомендуем.

Входит в следующие категории Ялты

