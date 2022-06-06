В первый день нашего путешествия мы будем отдыхать от дороги и прогуляемся по знаменитой тропе Голицина.
Эта живописная горная тропа, вырублена на склоне горы Коба-Кая, по приказу князя Голицына Льва Сергеевича к приезду царя Николая II в 1912 году.
На прогулке мы увидим грот Голицына, Синюю бухту и Мыс Капчик, Голубую бухту и Царский пляж.
Ночевка в гостевом доме.
Долина Демерджи представляет собой плоскогорный массив с необычными каменными рельефами, созданными выветриванием и землетрясениями.
Сегодня будет насыщенный и яркий день!
Мы осмотрим Долину привидений, где можно увидеть собственную тень на облаках.
Это уникальное явление называется «Брокенский призрак».
Поднимемся на гору Южная Демерджи, с вершины которой открывается живописный вид на вершины Главной гряды Крымских гор и морское побережье вплоть до Судака.
Спустимся в долину реки Джурла.
Затем дружно заряжаем свои батарейки вкусным обедом, устанавливаем лагерь и отправляемся в радиальное восхождение на гору Северная Демерджи.
На вершине откроется круговой панорамный вид полуострова – весь южный берег Крыма, северные Крымские степи и бескрайнее море, сверкающее на заходящих лучах солнца и манящее любого путешественника.
Встречаем закат прямо на вершине и возвращаемся в лагерь.
Завтрак, собираем лагерь и продолжаем наше приключение по долине Демерджи.
Путь лежит в ущелье Хапхал, через водопад Джурла.
«Хапхал» переводится как «волчья пасть».
Такое название ему дано за необычную форму каменных гребней.
Водопад Джурла – один из самых красивых водопадов Крыма, он состоит из нескольких невысоких каскадов.
Его название переводится как «Журчащий», из-за звукоподражания бегущей воде.
Следующий водопад, который нас ждет – Джур-Джур.
Этот водопад самый знаменитый и полноводный в Крыму.
Дорога к водопаду лежит через первозданный лес, в котором можно надышаться чистейшим воздухом.
Заночуем в этот день в заказнике прямо над водопадом.
Водопад Учан-Су — самый высокий водопад в Крыму.
Его высота падения — 98,5 метров.
При падении Учан-Су образует два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и скульптурой орла на крыше.
Насладившись видами и сделав пару фото на память, мы отправимся по тропе далее, к Таракташским скалам.
Строение скал очень необычное, скальный гребень имеет ярко выраженную горизонтальную шероховатость, с башенноподоными структурами-скалами и уступами.
Заночуем мы прямо над Ялтой, будет время насладиться прекрасным закатом, лунной дорожкой бегущей по морю и встретить рассвет.
Большой каньон — это узкое ущелье протяженностью 6 километров образуют отвесные скальные обрывы, высота которых превышает 300 метров.
В самом узком месте ширина каньона не превышает трех метров.
Мы совершим радиальный выход к смотровой площадке, где нам откроется вид сверху на шикарную панораму каньона, а затем мы спустимся вниз, к руслу и искупаемся в «Ваннах молодости».
Вечером в лагере мы будем делиться приятными впечатлениями за кружкой ароматного чая.
Ай-Петри – это символ южного Крыма.
Сама гора напоминает корону, состоящую из зубьев и скальных выступов.
Ай-Петри описывается во многих легендах, но чтобы действительно понять, насколько красива эта гора и виды с нее, нужно все это увидеть собственными глазами!
Наверху мы посетим вершинный тур — высшую точку Ай-Петри.
Так же будет возможность купить сувениры и отведать местную кухню.
Спускаться в Ялту мы будем по канатной дороге.
Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной.
Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннесса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира.
Набережная Ялты — это центральная прогулочная улица Ялты, одна из старейших улиц города.
Набережная обрамлена пальмами и заполнена непрерывной чередой аттракционов, баров, кафе и ресторанов.
В архитектуре сплетены разнообразные стили, она облицована полихромным красным гранитом и светло-серым порфиритом.
В этот день будет возможность прогуляться и насладиться теплым морем.
Вечером мы попрощаемся с Крымом и отправимся домой
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дети в этом походе участвуют. Будет ли сложно – зависит от тренированности ребенка и готовности к походному быту.
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