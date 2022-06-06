В этом путешествии вы увидите самые живописные места Крыма, совершите восхождения на знаменитые крымские горы, насладитесь видами со смотровых площадок, покупаетесь в море и зарядитесь эмоциями на весь оставшийся год!

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Описание

Программа тура по дням

1 день Прибытие и размещение в поселке Новый Свет

В первый день нашего путешествия мы будем отдыхать от дороги и прогуляемся по знаменитой тропе Голицина. Эта живописная горная тропа, вырублена на склоне горы Коба-Кая, по приказу князя Голицына Льва Сергеевича к приезду царя Николая II в 1912 году. На прогулке мы увидим грот Голицына, Синюю бухту и Мыс Капчик, Голубую бухту и Царский пляж. Ночевка в гостевом доме.

2 день Переезд в загадочную долину Демерджи

Долина Демерджи представляет собой плоскогорный массив с необычными каменными рельефами, созданными выветриванием и землетрясениями. Сегодня будет насыщенный и яркий день! Мы осмотрим Долину привидений, где можно увидеть собственную тень на облаках. Это уникальное явление называется «Брокенский призрак». Поднимемся на гору Южная Демерджи, с вершины которой открывается живописный вид на вершины Главной гряды Крымских гор и морское побережье вплоть до Судака. Спустимся в долину реки Джурла. Затем дружно заряжаем свои батарейки вкусным обедом, устанавливаем лагерь и отправляемся в радиальное восхождение на гору Северная Демерджи. На вершине откроется круговой панорамный вид полуострова – весь южный берег Крыма, северные Крымские степи и бескрайнее море, сверкающее на заходящих лучах солнца и манящее любого путешественника. Встречаем закат прямо на вершине и возвращаемся в лагерь.

3 день Треккинг до водопада Джур-Джур

Завтрак, собираем лагерь и продолжаем наше приключение по долине Демерджи. Путь лежит в ущелье Хапхал, через водопад Джурла. «Хапхал» переводится как «волчья пасть». Такое название ему дано за необычную форму каменных гребней. Водопад Джурла – один из самых красивых водопадов Крыма, он состоит из нескольких невысоких каскадов. Его название переводится как «Журчащий», из-за звукоподражания бегущей воде. Следующий водопад, который нас ждет – Джур-Джур. Этот водопад самый знаменитый и полноводный в Крыму. Дорога к водопаду лежит через первозданный лес, в котором можно надышаться чистейшим воздухом. Заночуем в этот день в заказнике прямо над водопадом.

4 день Переезд к водопаду Учан-Су, подьем через Таранташские скалы. Ночевка над Ялтой

Водопад Учан-Су — самый высокий водопад в Крыму. Его высота падения — 98,5 метров. При падении Учан-Су образует два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и скульптурой орла на крыше. Насладившись видами и сделав пару фото на память, мы отправимся по тропе далее, к Таракташским скалам. Строение скал очень необычное, скальный гребень имеет ярко выраженную горизонтальную шероховатость, с башенноподоными структурами-скалами и уступами. Заночуем мы прямо над Ялтой, будет время насладиться прекрасным закатом, лунной дорожкой бегущей по морю и встретить рассвет.

5 день Треккинг к Большому Крымскому каньону

Большой каньон — это узкое ущелье протяженностью 6 километров образуют отвесные скальные обрывы, высота которых превышает 300 метров. В самом узком месте ширина каньона не превышает трех метров. Мы совершим радиальный выход к смотровой площадке, где нам откроется вид сверху на шикарную панораму каньона, а затем мы спустимся вниз, к руслу и искупаемся в «Ваннах молодости». Вечером в лагере мы будем делиться приятными впечатлениями за кружкой ароматного чая.

6 день Трекинг на Ай-Петри

Ай-Петри – это символ южного Крыма. Сама гора напоминает корону, состоящую из зубьев и скальных выступов. Ай-Петри описывается во многих легендах, но чтобы действительно понять, насколько красива эта гора и виды с нее, нужно все это увидеть собственными глазами! Наверху мы посетим вершинный тур — высшую точку Ай-Петри. Так же будет возможность купить сувениры и отведать местную кухню. Спускаться в Ялту мы будем по канатной дороге. Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннесса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира.

7 день Прогулка по набережной Ялты