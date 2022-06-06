Солнечный Крым. Восхождения и треккинг

В этом путешествии вы увидите самые живописные места Крыма, совершите восхождения на знаменитые крымские горы

5
3 отзыва

В этом путешествии вы увидите самые живописные места Крыма, совершите восхождения на знаменитые крымские горы, насладитесь видами со смотровых площадок, покупаетесь в море и зарядитесь эмоциями на весь оставшийся год!

Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Прибытие и размещение в поселке Новый Свет

В первый день нашего путешествия мы будем отдыхать от дороги и прогуляемся по знаменитой тропе Голицина.

Эта живописная горная тропа, вырублена на склоне горы Коба-Кая, по приказу князя Голицына Льва Сергеевича к приезду царя Николая II в 1912 году.

На прогулке мы увидим грот Голицына, Синюю бухту и Мыс Капчик, Голубую бухту и Царский пляж.

Ночевка в гостевом доме.

2 день
Переезд в загадочную долину Демерджи

Долина Демерджи представляет собой плоскогорный массив с необычными каменными рельефами, созданными выветриванием и землетрясениями.

Сегодня будет насыщенный и яркий день!

Мы осмотрим Долину привидений, где можно увидеть собственную тень на облаках.

 Это уникальное явление называется «Брокенский призрак».

Поднимемся на гору Южная Демерджи, с вершины которой открывается живописный вид на вершины Главной гряды Крымских гор и морское побережье вплоть до Судака.

Спустимся в долину реки Джурла.

Затем дружно заряжаем свои батарейки вкусным обедом, устанавливаем лагерь и отправляемся в радиальное восхождение на гору Северная Демерджи. 

На вершине откроется круговой панорамный вид полуострова – весь южный берег Крыма, северные Крымские степи и бескрайнее море, сверкающее на заходящих лучах солнца и манящее любого путешественника.

Встречаем закат прямо на вершине и возвращаемся в лагерь.

3 день
Треккинг до водопада Джур-Джур

Завтрак, собираем лагерь и продолжаем наше приключение по долине Демерджи.

Путь лежит в ущелье Хапхал, через водопад Джурла. 

«Хапхал» переводится как «волчья пасть».

 Такое название ему дано за необычную форму каменных гребней. 

Водопад Джурла – один из самых красивых водопадов Крыма, он состоит из нескольких невысоких каскадов.

Его название переводится как «Журчащий», из-за звукоподражания бегущей воде. 

Следующий водопад, который нас ждет – Джур-Джур.

Этот водопад самый знаменитый и полноводный в Крыму.

Дорога к водопаду лежит через первозданный лес, в котором можно надышаться чистейшим воздухом.

Заночуем в этот день в заказнике прямо над водопадом.

4 день
Переезд к водопаду Учан-Су, подьем через Таранташские скалы. Ночевка над Ялтой

Водопад Учан-Су — самый высокий водопад в Крыму. 

Его высота падения — 98,5 метров.

При падении Учан-Су образует два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и скульптурой орла на крыше.

Насладившись видами и сделав пару фото на память, мы отправимся по тропе далее, к Таракташским скалам. 

Строение скал очень необычное, скальный гребень имеет ярко выраженную горизонтальную шероховатость, с башенноподоными структурами-скалами и уступами.

Заночуем мы прямо над Ялтой, будет время насладиться прекрасным закатом, лунной дорожкой бегущей по морю и встретить рассвет.

5 день
Треккинг к Большому Крымскому каньону

Большой каньон — это узкое ущелье протяженностью 6 километров образуют отвесные скальные обрывы, высота которых превышает 300 метров.

В самом узком месте ширина каньона не превышает трех метров.

Мы совершим радиальный выход к смотровой площадке, где нам откроется вид сверху на шикарную панораму каньона, а затем мы спустимся вниз, к руслу и искупаемся в «Ваннах молодости».

Вечером в лагере мы будем делиться приятными впечатлениями за кружкой ароматного чая.

6 день
Трекинг на Ай-Петри

Ай-Петри – это символ южного Крыма. 

Сама гора напоминает корону, состоящую из зубьев и скальных выступов. 

Ай-Петри описывается во многих легендах, но чтобы действительно понять, насколько красива эта гора и виды с нее, нужно все это увидеть собственными глазами! 

Наверху мы посетим вершинный тур — высшую точку Ай-Петри. 

Так же будет возможность купить сувениры и отведать местную кухню.

Спускаться в Ялту мы будем по канатной дороге.

Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри считается уникальной. 

Между ее средней и верхней станциями протянулся внесенный в книгу рекордов Гиннесса самый длинный в Европе безопорный пролет: протяженностью 1670 метров и углом подъема возле гор 46⁰, благодаря этому входит в десятку самых впечатляющих канатных дорог мира.

7 день
Прогулка по набережной Ялты

Набережная Ялты — это центральная прогулочная улица Ялты, одна из старейших улиц города. 

Набережная обрамлена пальмами и заполнена непрерывной чередой аттракционов, баров, кафе и ресторанов. 

В архитектуре сплетены разнообразные стили, она облицована полихромным красным гранитом и светло-серым порфиритом.

В этот день будет возможность прогуляться и насладиться теплым морем.

Вечером мы попрощаемся с Крымом и отправимся домой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все запланированные программой переезды по крымскому побережьюпроживание в хостелах / гостевых домах (2 ночи)питание на маршруте (завтрак
  • Обед/перекус
  • Ужин)все экскурсии
  • Запланированные программойподъем на фуникулерегрупповое снаряжение (палатки 3-4-х местные, котлы, газовое оборудование и баллоны)групповая аптечкаинструкторское сопровождениефирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Судак и обратно из г. Ялтапитание в кафечаевые гиду
Место начала и завершения?
п. Новый Свет
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 60-80 л.
  • Накидка на рюкзак от дождя
  • Коврик туристический
  • Спальный мешок
  • Треккинговые палки
  • Сидушка на резинке (хоба, она же поджопник)

Одежда и обувь:

  • Ботинки треккинговые или кроссовки
  • Сандалии спортивные или сланцы
  • Дождевик
  • Панама
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом
  • 1-2 футболки
  • Кофта флисовая
  • Штаны ходовые легкие, шорты
  • Носки треккинговые (синтетические) 2-3 пары
  • Нижнее бельё
  • Купальные принадлежности

Что взять еще:

  • Посуда (тарелка кружка ложка, нож — не керамические, спички в гермоупаковке)
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек
  • Крем от загара SPF 30-40
  • Помада гигиеническая
  • Индивидуальная бутылка для воды 1,5 л

Документы:

  • Полис страхования
  • Деньги на дополнительные расходы
Можно ли участвовать с детьми?

Дети в этом походе участвуют. Будет ли сложно – зависит от тренированности ребенка и готовности к походному быту.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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