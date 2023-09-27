1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей27 сентября 2023Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
- ВВадим24 августа 2023Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
- ААнгелина23 апреля 2023Демерджи: в Долину ПривиденийВыбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
- ККузнецова Ольга Анатольевна17 февраля 2023Солнечный Крым. Восхождения и треккингОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
- ККузнецова Ольга Анатольевна17 февраля 2023Солнечный Крым. Восхождения и треккингСпасибо Большой стране за пуешествие!
- ННэля22 января 2023Солнечный Крым. Восхождения и треккингс самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
- SSova-angels25 сентября 2022Путешествие в Долину ПривиденийСпасибо большое Алексею,за увлекательную экскурсию… было получено море эмоций,и конечно же маршрут был очень интересный…
- ССергей7 сентября 2021Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стенеЭкскурсия получилась индивидуальной, т. к. нас было только двое. Отличный видовой и не требующий специальной подготовки маршрут с подъемом на
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Треккинг и походы»
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