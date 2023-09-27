Треккинг в Ялте

Найдено 8 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Ялте, цены от 1 875 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Подъём к вершине Ай-Петри
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369 за всё до 4 чел.
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Легенды Храма Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Индивидуальная
12 часов
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи: путешествие с видами на Алушту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по вершинам южной Демерджи. Вас ждут великолепные виды, комфортные привалы и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
  • В
    Вадим
    24 августа 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
  • А
    Ангелина
    23 апреля 2023
    Демерджи: в Долину Привидений
    Выбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
    читать дальше

    дождь и туман, нам удалось полюбоваться видами на Аленгу, Долиной привидений и вообще всем!) Михаил на протяжении всего похода наблюдал за погодой и менял темп в зависимости от неё. Заботился о нашем состоянии здоровья (отдыхали, когда это было нужно, никуда не спешили). Всё было прекрасно!) Однако, обувь лучше взять непромокаемую, если планируете выйти в горы в дождь))

  • К
    Кузнецова Ольга Анатольевна
    17 февраля 2023
    Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
    Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
    Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия
  • К
    Кузнецова Ольга Анатольевна
    17 февраля 2023
    Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
    Спасибо Большой стране за пуешествие!
  • Н
    Нэля
    22 января 2023
    Солнечный Крым. Восхождения и треккинг
    с самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
  • S
    Sova-angels
    25 сентября 2022
    Путешествие в Долину Привидений
    Спасибо большое Алексею,за увлекательную экскурсию… было получено море эмоций,и конечно же маршрут был очень интересный…
  • С
    Сергей
    7 сентября 2021
    Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
    Экскурсия получилась индивидуальной, т. к. нас было только двое. Отличный видовой и не требующий специальной подготовки маршрут с подъемом на
    читать дальше

    плато на высоте более 1500 метров. С плато открываются прекрасные виды на Алушту, море и окрестные села, а также на Симферополь и Белую скалу с другой стороны. Не все удалось увидеть, к сожалению из-за дымки.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
  2. Подъём к вершине Ай-Петри
  3. Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
  4. Легенды Храма Солнца
  5. Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 875 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Ялте на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 81 ⭐ отзыв, цены от 1875₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам