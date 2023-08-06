читать дальше

лет)- самостоятельные путешествия на машине мне не подходят, поэтому долго выбираю маршруты и гидов. Крым летом случился спонтанно, но, уже были более года назад присмотрены маршруты и гиды. Выбираю гидов каким-то внутренним чутьем, ощущениями. Сильно отзывы не смотрю, т. к. сколько людей-столько и мнений. Всегда считала, что хороший отдых начинается с головы и настроя путешественника. Признаюсь, Дмитрия к нам как гида прикрепил другой человек. И вот ни на минуточку я не пожалела. Люблю осмысленные, интересные поездки. Путешествовали по ЮБК я и ребенок. Все было комфортно, поездка безопасна. И что самое главное ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО и познавательно, со знанием дела и истории, безумной внимательностью к гостям со стороны Дмитрия. У Дмитрия трепетное отношение а деткам, завоевывает внимание с 1й минуты.

Затем случилась внеплановая экскурсия в Национальный парк (заповедник). И сложно выразить эмоции (которые нахлынули спустя время)- красиво, интересно до каждой клеточки мозга. Люблю я такие экскурсии.

Могу сказать одно - Дмитрий знающий, интересный гид, великолепный собеседник, водитель с которым не страшно ничего. А еще… его внимание к деталям подкупает (он не оставил нас голодными, накормив сам и в отличном месте. . ммм.. до сих пор помню запах янтыка).

Спасибо тебе, Дима. До новой встречи."