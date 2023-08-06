Cамая «экологически чистая экскурсия» Крыма. Наш путь пройдёт сквозь девственные леса, на лоне дикой природы.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииПовторим путь царей, посетим их охотничьи угодья, увидим на расстоянии вытянутой руки диких животных (оленей, кабанов, ланей, сов, лисов).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Уч-Кош
- Смотровая на Ялту «Красный камень»
- Беседка ветров на высоте 1436 м
- Дача Хрущева «Дубрава»
- Монастырь Космы и Дамиана в горах
- Форелевое хозяйство
- Алуштинское водохранилище
- Животные в диких условиях
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт (детское кресло и бустер, автохолодильник, аптечка с солнцезащитным кремом)
- Пикник в горах, инвентарь
- Пледы, куртки, дождевики и зонты
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входной билет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
6 авг 2023
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду по Крыму Дмитрию! С ним мы совершили незабываемое путешествие в Крымский природный заповедник, насладились природой и животными в диких условиях! А пикник около беседки
К
Кира
16 июн 2023
Самый лучший гид! Были в Крыму в первых числах июня и заказали у Димы три экскурсионных дня. Сказать, что было превосходно, это ничего не сказать! Дмитрий очень добрый, веселый и
А
Анастасия
10 июн 2023
Заповедник, это сказка для взрослых. Мы были в заповеднике в августе. Дмитрий квалифицированный гид, хороший собеседник и друг-аниматор для Вашего ребёнка, что не маловажно. Пока Вы наслаждаетесь бокальчиком просеко на
В
Валерий,
5 сен 2022
Оформили Крымский дубль, второй раз за сезон 2022 посетили ЮБК! В начале июня окрылились 2 экскурсиями Дмитрия и вот сентябрь. . Только с придыханием, шепотом, чтоб не нарушить ореол вспоминаем.
Е
Екатерина
14 авг 2022
Мечты сбываются вместе с Дмитрием! Спасибо нашему замечательному гиду Дмитрию за это сказочное путешествие по Крыму! Лучшие Vip-экскурсии от лучшего гида! Только он, человек влюбленный в свое дело, знает все
Е
Екатерина
31 июл 2022
Знающий, интересный, опытный гид
Наш Крым летом. Ко всем поездкам я готовлюсь заранее и очень тщательно, в плане выбора отдыха за пределами отеля. Ввиду того, что путешествую с маленьким ребенком (6
Наш Крым летом. Ко всем поездкам я готовлюсь заранее и очень тщательно, в плане выбора отдыха за пределами отеля. Ввиду того, что путешествую с маленьким ребенком (6
С
Светлана
31 мая 2022
Великолепный Крым с Дмитрием Мне очень повезло попасть в фототур с Дмитрием. Это были незабываемые 4 дня. Потрясающие места, красивейшие смотровые площадки. Организация. Все было удобно, красиво.
Я выкладывала огромное количество сторис. Выросли охваты и подписчики. Все друзья звонят и хотят встретится, что бы услышать потрясающий рассказ о Великолепном Крыме, который показал нам Дмитрий.
Я выкладывала огромное количество сторис. Выросли охваты и подписчики. Все друзья звонят и хотят встретится, что бы услышать потрясающий рассказ о Великолепном Крыме, который показал нам Дмитрий.
о
оксана
3 окт 2020
Большая благодарность Дмитрию за невероятной красоты экскурсию в Крымский заповедник! Мы увидели незабываемые места и Красоты природы! Побывали в разных интересных местах, нам повстречалось и олени и кабаны… Дмитрий очень интересно рассказал и показал много прекрасных достопримечательностей. Программа продуманна и очень удобна, эксклюзивная!
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
12 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дворцам Ялты
Начало: Заберем Вас в любом удобном месте. За отдаленные р...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.