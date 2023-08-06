Мои заказы

Царская дорога: по следам Романовых

Cамая «экологически чистая экскурсия» Крыма. Наш путь пройдёт сквозь девственные леса, на лоне дикой природы.
5
8 отзывов
Царская дорога: по следам Романовых
Царская дорога: по следам Романовых
Царская дорога: по следам Романовых
Ближайшие даты:
1
дек2
дек3
дек4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Повторим путь царей, посетим их охотничьи угодья, увидим на расстоянии вытянутой руки диких животных (оленей, кабанов, ланей, сов, лисов).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ущелье Уч-Кош
  • Смотровая на Ялту «Красный камень»
  • Беседка ветров на высоте 1436 м
  • Дача Хрущева «Дубрава»
  • Монастырь Космы и Дамиана в горах
  • Форелевое хозяйство
  • Алуштинское водохранилище
  • Животные в диких условиях
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт (детское кресло и бустер, автохолодильник, аптечка с солнцезащитным кремом)
  • Пикник в горах, инвентарь
  • Пледы, куртки, дождевики и зонты
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки.
Что не входит в цену
  • Входной билет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, Московксая 5
Завершение: Ялта, Московская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
В
Вера
6 авг 2023
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду по Крыму Дмитрию! С ним мы совершили незабываемое путешествие в Крымский природный заповедник, насладились природой и животными в диких условиях! А пикник около беседки
читать дальше

ветров был классным! Второе наше путешествие на водопад Джур-джур, долину приведений, пещеру было адриналиновым! Сложная дорога с Димой оказалась совсем не сложной! Отдельное спасибо за отношение к детям, с ними он сразу нашёл общий язык! Всем рекомендую путешествовать с этим молодым и интересным парнем!!!

К
Кира
16 июн 2023
Самый лучший гид! Были в Крыму в первых числах июня и заказали у Димы три экскурсионных дня. Сказать, что было превосходно, это ничего не сказать! Дмитрий очень добрый, веселый и
читать дальше

позитивный человек, с ним легко и непосредственно. Хорошо знает историю Крыма, ооочень интересно рассказывает без лишней воды. Знает все красивейшие, а также укромные от всеобщего обозрения места. Внимательный и аккуратный водитель! Особенно советую девушкам для проведения оригинальной и красивой фотосессии, он покажет лучшие места для фотографий и даже сделает ваше фото на ваш смартфон, как настоящий фотограф) Очень рекомендуем! Не пожалеете! Огромное количество самых позитивных эмоций вам гарантировано!

А
Анастасия
10 июн 2023
Заповедник, это сказка для взрослых. Мы были в заповеднике в августе. Дмитрий квалифицированный гид, хороший собеседник и друг-аниматор для Вашего ребёнка, что не маловажно. Пока Вы наслаждаетесь бокальчиком просеко на
читать дальше

едине с природой, Дмитрий развеселит Ваше чадо))))
Про заповедник, слов нет, одни безумные эмоции. Нам посчастливилось увидеть чудо природы летом, но под проливным дождём, что способствовало для выхода животных. Ну не без доли везучести конечно)))). Спасибо, Дмитрий, за эту сказку!

В
Валерий,
5 сен 2022
Оформили Крымский дубль, второй раз за сезон 2022 посетили ЮБК! В начале июня окрылились 2 экскурсиями Дмитрия и вот сентябрь. . Только с придыханием, шепотом, чтоб не нарушить ореол вспоминаем.
читать дальше

Ялтинский Заповедник стал для нас откровением, просто "Сон в летнюю ночь". Дикие звери (косули, олени, кабаниха с детками, волк, птицы дивные и т. д.).
Дмитрий, Вы виртуоз, АС, Артист, тонко чувствующий, знающий, пропускающий через свою душу! Огорошили, очаровали, приоктрыли завесу лесную, а за ней всё, всё, всё… Фантастика! А пикник, устроенный Вами на монастырском подворье (Монастырь Косьмы и Домиана) явился венцом действа. (Радочке тоже спасибо за внимание).

Е
Екатерина
14 авг 2022
Мечты сбываются вместе с Дмитрием! Спасибо нашему замечательному гиду Дмитрию за это сказочное путешествие по Крыму! Лучшие Vip-экскурсии от лучшего гида! Только он, человек влюбленный в свое дело, знает все
читать дальше

о Крыме! Лучшие видовые площадки, топовые места и локации! И все это без толп туристов! Интересно, как ему это удается?) Знакомство с Димой - это поистине удача для нас. Талантливый, харизматичный и просто очень хороший человек! Процветания вам и творческих успехов! Вы лучший в своем деле! С наилучшими пожеланиями, Ваши туристы из Тулы!

Е
Екатерина
31 июл 2022
Знающий, интересный, опытный гид
Наш Крым летом. Ко всем поездкам я готовлюсь заранее и очень тщательно, в плане выбора отдыха за пределами отеля. Ввиду того, что путешествую с маленьким ребенком (6
читать дальше

лет)- самостоятельные путешествия на машине мне не подходят, поэтому долго выбираю маршруты и гидов. Крым летом случился спонтанно, но, уже были более года назад присмотрены маршруты и гиды. Выбираю гидов каким-то внутренним чутьем, ощущениями. Сильно отзывы не смотрю, т. к. сколько людей-столько и мнений. Всегда считала, что хороший отдых начинается с головы и настроя путешественника. Признаюсь, Дмитрия к нам как гида прикрепил другой человек. И вот ни на минуточку я не пожалела. Люблю осмысленные, интересные поездки. Путешествовали по ЮБК я и ребенок. Все было комфортно, поездка безопасна. И что самое главное ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО и познавательно, со знанием дела и истории, безумной внимательностью к гостям со стороны Дмитрия. У Дмитрия трепетное отношение а деткам, завоевывает внимание с 1й минуты.
Затем случилась внеплановая экскурсия в Национальный парк (заповедник). И сложно выразить эмоции (которые нахлынули спустя время)- красиво, интересно до каждой клеточки мозга. Люблю я такие экскурсии.
Могу сказать одно - Дмитрий знающий, интересный гид, великолепный собеседник, водитель с которым не страшно ничего. А еще… его внимание к деталям подкупает (он не оставил нас голодными, накормив сам и в отличном месте. . ммм.. до сих пор помню запах янтыка).
Спасибо тебе, Дима. До новой встречи."

С
Светлана
31 мая 2022
Великолепный Крым с Дмитрием Мне очень повезло попасть в фототур с Дмитрием. Это были незабываемые 4 дня. Потрясающие места, красивейшие смотровые площадки. Организация. Все было удобно, красиво.
Я выкладывала огромное количество сторис. Выросли охваты и подписчики. Все друзья звонят и хотят встретится, что бы услышать потрясающий рассказ о Великолепном Крыме, который показал нам Дмитрий.
о
оксана
3 окт 2020
Большая благодарность Дмитрию за невероятной красоты экскурсию в Крымский заповедник! Мы увидели незабываемые места и Красоты природы! Побывали в разных интересных местах, нам повстречалось и олени и кабаны… Дмитрий очень интересно рассказал и показал много прекрасных достопримечательностей. Программа продуманна и очень удобна, эксклюзивная!

Входит в следующие категории Ялты

Похожие экскурсии из Ялты

Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
На автобусе
11 часов
111 отзывов
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
12 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по Дворцам Ялты
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дворцам Ялты
Начало: Заберем Вас в любом удобном месте. За отдаленные р...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ялте