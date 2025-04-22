Тропа Голицына – экскурсии в Ялте

Найдено 4 экскурсии в категории «Тропа Голицына» в Ялте, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
На автобусе
4 часа
57 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо: Жемчужины Ялты
Погрузитесь в мир архитектурного великолепия и исторических тайн с экскурсией по Воронцовскому дворцу и Замку Ласточкино гнездо
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1300 ₽ за человека
Всё о Массандре: Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
На автобусе
5 часов
50 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Всё о Массандре: Путешествие к Дворцу и дегустация вин без доплат
Погрузитесь в мир крымской истории и виноделия с экскурсией в Массандру. Откройте для себя волшебство Дворца Александра III и уникальные вина
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
3200 ₽ за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
2 часа
73 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Вас ждет познавательное путешествие по Ялте, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и тайны
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
750 ₽ за человека
Легендарная Боткинская тропа
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарная Боткинская тропа: индивидуальная экскурсия по Ялте
Прогулка по Боткинской тропе подарит незабываемые впечатления от сосновых лесов, горных речек и видов с вершины Ставри-Кая
Начало: Ялта, улица Кирова, 156
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 18:00
4 мая в 18:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 апреля 2025
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Очень красивый дворец, средневековая сказка, мощные стены, а с другой стороны фасады в восточном стиле, внутренний дворик с огромным платаном,
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    масса впечатлений, отличный экскурсовод, интересно рассказывала и показала все особенные места в парке, сам парк тоже шикарный, большой, разнообразный, с редкими деревьями из дальних стран, прудики с рыбками и лебедями! Дорога легкая, отличный водитель!

  • Л
    Лидия
    5 февраля 2025
    Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод молодец! Водитель - асс! Огорчило только, что не побывали в Ласточкином гнезде. Мы сами неправильно поняли, оказывается
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    Ласточкино гнездо (со смотровой) это значит смотришь издалека на дворец, а мы думали, что смотровая площадка - это прямо у Ласточкина гнезда.

  • V
    Vladimir
    4 января 2025
    Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
    Отличная экскурсия! Замечательная, эрудированная экскурсовод, которая любит и знает свой город. Очень всё понравилось!
  • А
    Александр
    6 августа 2024
    Легендарная Боткинская тропа
    Отличные пейзажи, великолепная гид, интересные истории. Относительно несложный подъем/спуск. Всё очень понравилось! И сам С. Боткин судя по историям был мололец)

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Тропа Голицына»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо (со смотровой)
  2. Всё о Массандре: Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
  3. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
  4. Легендарная Боткинская тропа
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Тропа Голицына
  6. Массандровский дворец
  7. Винзавод «Массандра»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Тропа Голицына" можно забронировать 4 экскурсии от 750 до 5000. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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