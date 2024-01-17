Он приобретает разные оттенки осени: это и ярко-красная скумпия, и золотистые осины, и буки, и нежно красный клен, и бурый дуб, и вечнозеленые ели и сосны. Действительно, красоту осеннего леса трудно описать словами. Это и восторг, и умиротворение, и спокойствие, и благоговение.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Никитский ботанический сад. Никитская расселина
11:00 Встреча туристов на ж/д вокзале Симферополя.
Начинаем путешествие по Крыму с посещения Никитского ботанического сада.
Сад - царство зеленой экзотики. Экскурсовод проведет туристов по самым красивым уголкам сада: кактусовая оранжерея, парк приключений, бамбуковая роща, зелёный лабиринт.
Изюминка осени - Бал хризантем. Ежегодно гости выбирают «Королеву бала» и «принцессу бала».
В туре сочетаем природные достопримечательности Крыма с рукотворными.
Далее прогулка в Никитскую расселину (Аянские скалы). Словно каменный страж, стоит пирамидальная скала, разорванная на две части. Невероятное творение природы: в контраст с рукотворным парком.
Здесь снимали знаменитые советские сказки Роу «Королевство кривых зеркал», «Варвара Краса - длинная коса», «Финист - Ясный Сокол», сцены из фильмов «Земля Санникова», «Дети капитана Гранта», «Спортлото-82».
Размещение в отеле.
Ай-Петри. Водопады Учан-Су. Набережная Ялты
Завтрак.
Гора Ай-Петри – природная достопримечательность Крыма. Туристы поднимутся на гору автобусом. Дорога вьется серпантином по лесу. В пути несколько остановок.
Первая остановка у водопада Учан-Су. Это самый высокий водопад Крыма - высота 98 метров.
На 10-м км дороги - Пьяная роща: высокие сосны клонятся в разные стороны.
На высоте 900 м над уровнем моря - видовая площадка Серебряная беседка, где туристы полюбуются Ялтой с высоты птичьего полета, сделают замечательные фото.
Еще несколько поворотов - и мы на плато. Высота 1182 м над уровнем моря, красивая панорама южного берега Крыма! Отдых на плато Ай-Петри, где можно прогуляться на зубцы Ай-Петри, посетить одну из оборудованных пещеру (доп. плата).
Продолжим знакомиться с природой Крыма. Экскурсия по набережной Ялты.
Гид проведет туристов по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, на набережную Ялты, «познакомит» с чеховской Дамой с собачкой, другими интересными местами: гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан и Есенина, скамейка влюбленных, театр им. А. П. Чехова. В свободное время можно будет посетить сувенирный рынок, картинную галерея под открытым небом, прогуляться по пышному Приморскому парку, подняться по малой канатной дороге «Ялта-Горка» на холм Дарсан (500 руб. туда/обратно).
Возвращение в отель.
Парк Воронцовского дворца. Замок Ласточкино гнездо
Завтрак.
Ландшафтные парки – украшение южного берега Крыма. Сегодня трудно представить, что эти парки рукотворные. В 3-й день путешествия туристы посетят один из самых романтичных парков Крыма – парк Воронцовского дворца. Дворцовый парк разделён на Верхний и Нижний.
Верхний парк поражает посетителей природными каменными монументами и зеркальными прудами.
Нижний парк выполнен в стиле итальянских садов эпохи Возрождения: в нем замысловатые фонтаны, мраморные скульптуры, византийские колонны, вазы и каменные скамьи.
Прогулка-экскурсия по парку удивит туристов многообразием редких растений со всего мира.
Тур на южный берег Крыма был бы не полным без посещения Замка Ласточкино гнездо, который последние годы стал визитной карточкой Крыма.
К замку ведут 600 ступеней!!! Туристы прогуляются к замку и сделают замечательные фото.
Свободное время на обед. Предлагаем продегустировать национальные блюда в крымскотатарские кафе, сидя за столиком с видом на Замок Ласточкино гнездо (заказ по меню за дополнительную плату).
Истории, традиции, забавные байки из жизни крымских татар во время обеда от хозяина кафе.
Возвращение в отель.
Церковь Воскресения Христова. Байдарские ворота. Пещерный город Качи-Кальон
Завтрак.
Выселение из отеля. Еще один день знакомства с природными достопримечательностями горного Крыма. Сначала путь будет лежать по живописной южнобережной дороге с потрясающими пейзажами. В пути остановка, посещение церкви Воскресения Христова над Форосом.
Еще одна остановка на перевале Байдарские ворота, где с видовой площадки красивые виды южного берега Крыма. Памятные фото напоследок…
Далее переезд по горному Крыму. В ноябре лес Крыма фантастически красив. Он приобретает разные оттенки осени: это и ярко-красная скумпия, и золотистые осины, и буки, и нежно красный клен, и бурый дуб, и вечнозеленые крымские ели и сосны.
Гордость Крыма – средневековые пещерные города. Туристы посетят один из них - пещерный город Качи-Кальон. Основан он в VIII в. Множество пещер в несколько уровней – зрелище захватывающее. Церковь святой Софии высечена в огромном камне.
Святой источник св. Анастасии.
Со склона горы потрясающая панорама Качинской долины, Алимовой балки напротив и главной гряды крымских гор. Посетим также Скит Св. Анастасии Узорешительницы, «бисерный» храм. Это горный скит в ущелье Таш-Аир. Храм украшен изделиями из бисера и камней (увлечение монахов).
Трансфер в Симферополь.
Завершение тура.
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя объема предоставляемых услуг.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе большой Ялты.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
при проживании
в отеле «Дарсан»
при проживании
в отеле «Бристоль»
|1 взрослый в 1-местном номере
|23 200
|28 100
|1 взрослый в 2-местном номере
|18 400
|21 100
|1 пенсионер в 2-местном номере/
|17 500
|20 400
|1 ребенок 6-16 лет на основном месте
|17 500
|20 400
1 ребенок 6-16 лет
на дополнительном месте
|13 300
|14 600
Участники тура проживают в отеле в Ялте.
Отель «Дарсан» 2* г. Ялта.
Завтрак комплексный. Отель расположен на холме Дарсан, имеет прекрасную ухоженную территорию: беседки с панорамным видом на всю Ялту, мангальная зона, детская площадка.
Отель не имеет собственного пляжа.
Отель «Бристоль» 3* г. Ялта.
Завтрак по системе «шведская линия». Отель расположен на набережной Ялты, имеет два корпуса:
- исторический корпус XIX века с классической атмосферой в номерах,
- современный корпус 2017 года с просторными элегантными номерами и отличным видом на море.
К услугам гостей: тренажёрный зал, крытый подогреваемый бассейн 22м*7м, русская баня, финская сауна, римская терма.
Отель не имеет собственной территории и пляжа. Но до Массандровского пляжа 10 мин пешком.
Варианты проживания
Гостиница Дарсан
Пансионат «Дарсан» - современный туристский комплекс, расположенный на огромной территории в курортном городе Ялта, в 800 м от морского побережья. К услугам гостей парковка, живописный ландшафтный парк, беседки, детская игровая площадка, плодовый сад, трансфер.
Номерной фонд представлен комфортабельными категориями, каждая из которых выполнена в приятной цветовой гамме. Номера оснащены всем необходимым для уютного проживания.
На территории работает ресторан «Горка» - первый этнический ресторан на Южном побережье полуострова, представляющий собой уникальное место, где происходит соединение разных культур и национального колорита народов. Для приготовления блюд используются такие технологии, как русская печь, мангал, тандыр, коптильня.
Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 83,9 км. Неподалеку находятся такие достопримечательности, как литературно-мемориальный музей Павленко, Армянская церковь, усадьба Александра Львовича Бертье-Делагарда и институт виноделия Магарач.
Отель Бристоль
Отель «Бристоль», расположенный в центре Ялты, предлагает свои постояльцем высокий уровень комфорта и обслуживания.
Для проживания гостям на выбор предоставляются номера различных категорий, каждый их которых оснащен кондиционером, плазменным телевизором, Wi-Fi, сейфом и телефоном. Также имеется своя ванная комната с феном и средствами личной гигиены.
На территории отеля работает банкетный зал, где ежедневно для всех отдыхающих сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Для проведения деловых встреч или мероприятий желающие могут арендовать конференц-зал, который вмещает в себя до 60 человек. Помещение оборудовано качественной мебелью и техникой.
На территории работает бассейн, тренажёрный зал, сауна и баня, также есть возможность заняться аквааэробикой и детским плаванием, а еще выбрать и заказать экскурсии. Вблизи отеля находятся салоны красоты, различные магазины, аптеки, кафе, рестораны и причалы. В пешей доступности располагаются зоопарк «Ялтинский крокодиляриум», «Енотодром» и сквер «Комсомолец». Расстояние до аэропорта - 62,3 км, до железнодорожного вокзала - 52,1 км, до автовокзала - 1,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартном номере со всеми удобствами
- Питание ВВ завтраки (в отеле, кроме первого дня)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
- Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
- Поездка автобусом на гору Ай-Петри, экскурсия по набережной Ялты, экскурсия по парку Воронцовского дворца
- Входные билеты на объекты с экскурсией: Никитский ботанический сад, Никитская расселина, Замок Ласточкино гнездо, пещерный город Качи-Кальон
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Симферополя и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины)
- Личные расходы (вода, сувениры, фрукты, туалеты и т. д.)
- Входные билеты на объекты с экскурсией: пещеры на Ай-Петри 300 руб./200 руб. дети 6-14 лет
- Пещеры на Ай-Петри 300 руб./200 руб. дети 6-14 лет
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много передвигаться, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант - кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону. Не забудьте купальники и другие пляжные принадлежности.
Как организовано питание не входящее в тур?
Программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.
Как проходит перемещение на маршруте?
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Обязательно проведем работу по вашему замечанию.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!