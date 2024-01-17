3 день

Парк Воронцовского дворца. Замок Ласточкино гнездо

Завтрак.

Ландшафтные парки – украшение южного берега Крыма. Сегодня трудно представить, что эти парки рукотворные. В 3-й день путешествия туристы посетят один из самых романтичных парков Крыма – парк Воронцовского дворца. Дворцовый парк разделён на Верхний и Нижний.

Верхний парк поражает посетителей природными каменными монументами и зеркальными прудами.

Нижний парк выполнен в стиле итальянских садов эпохи Возрождения: в нем замысловатые фонтаны, мраморные скульптуры, византийские колонны, вазы и каменные скамьи.

Прогулка-экскурсия по парку удивит туристов многообразием редких растений со всего мира.

Тур на южный берег Крыма был бы не полным без посещения Замка Ласточкино гнездо, который последние годы стал визитной карточкой Крыма.

К замку ведут 600 ступеней!!! Туристы прогуляются к замку и сделают замечательные фото.

Свободное время на обед. Предлагаем продегустировать национальные блюда в крымскотатарские кафе, сидя за столиком с видом на Замок Ласточкино гнездо (заказ по меню за дополнительную плату).

Истории, традиции, забавные байки из жизни крымских татар во время обеда от хозяина кафе.

Возвращение в отель.