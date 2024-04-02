Авторские туры по Ямало-Ненецкому автономному округу

Туры в городах Ямало-Ненецкого автономного округа

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Салехард

Последние отзывы о турах по Ямало-Ненецкому автономному округу

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал влюбляет в себя с первого взгляда. Хочется поблагодарить менеджеров Большой Страны и гида Зельфиру за то, что мне было, кроме того, что интересно, ещё и очень комфортно.
    Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Я всем довольна.
    Я всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольна
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!! В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
  • А
    Александр
    9 января 2023
    На край земли. Зимний тур на Ямал
    Очень интересный и сбалансированный тур. Посмотрел все самое интересное на Ямале: тундру с чумами и сотнями оленей, яркие новогодние декорации Салехарда, стелу "66 параллель" и многое другое. С головой окунулся в национальный колорит и вкусил все прелести местной кухни. При этом было достаточно свободного времени на отдых и шоппинг. Всем рекомендую.
  • А
    Александр
    9 января 2023
    Зимнее знакомство с Салехардом
    Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).
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