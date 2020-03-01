Обзорные экскурсии в Ярославле

Что вас ожидает

Дороги от древности до современности

Князь-основатель города встретит нас в начале пути — я расскажу о биографии Ярослава Мудрого, в которой есть детективные страницы. Неподалеку мы попробуем угадать настроение медведя, услышим его рычание и потрем лапу наудачу. На улице Сенной, у гимназии, где учился Некрасов, поразмышляем о традициях русской педагогической школы.

Оказавшись на набережной Которосли, вы увидите места обитания священного талисмана города, узнаете о факториях иностранцев и торговле местными брендами на Волге и заграницей. А еще полюбуетесь современным видом Стрелки, местом слияния двух рек. Я с радостью подскажу лучшие ракурсы для фото.

Кино, мода и люди в Ярославле

Настроение волжских просторов напомнит о знаменитых фильмах и звездах, которые были и бывают здесь. У Успенского собора вы услышите истории о визитах царственных особ в Ярославль и легенду о том, как храм повис в воздухе. У Митрополичьих палат вспомним о боярских бородах и поговорим о моде прошлого. Также не пропустим дом Андрея Болконского из романа «Война и мир» и усадьбу купца, чьи десерты получили признание в Париже. И, конечно, на прогулке прозвучит много творческих имен, связанных с Ярославлем.