Обзорные экскурсии в Ярославле

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Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город!

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Я хочу показать вам наш Ярославль во всем богатстве его истории и облика.

Рассказать о нем своим языком — понятным, умным и весёлым.

Вы не пропустите главные памятники, дома, площади и храмы, найдете лучшие панорамы и узнаете о «брендах» города.

Услышите песни на стихи ярославских поэтов и истории о знаменитых горожанах: от Некрасова до обладателя Оскара.
900 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Богоявления
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Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю

Что вас ожидает

Дороги от древности до современности
Князь-основатель города встретит нас в начале пути — я расскажу о биографии Ярослава Мудрого, в которой есть детективные страницы. Неподалеку мы попробуем угадать настроение медведя, услышим его рычание и потрем лапу наудачу. На улице Сенной, у гимназии, где учился Некрасов, поразмышляем о традициях русской педагогической школы.

Оказавшись на набережной Которосли, вы увидите места обитания священного талисмана города, узнаете о факториях иностранцев и торговле местными брендами на Волге и заграницей. А еще полюбуетесь современным видом Стрелки, местом слияния двух рек. Я с радостью подскажу лучшие ракурсы для фото.

Кино, мода и люди в Ярославле
Настроение волжских просторов напомнит о знаменитых фильмах и звездах, которые были и бывают здесь. У Успенского собора вы услышите истории о визитах царственных особ в Ярославль и легенду о том, как храм повис в воздухе. У Митрополичьих палат вспомним о боярских бородах и поговорим о моде прошлого. Также не пропустим дом Андрея Болконского из романа «Война и мир» и усадьбу купца, чьи десерты получили признание в Париже. И, конечно, на прогулке прозвучит много творческих имен, связанных с Ярославлем.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Мы не осматриваем достопримечательности внутри
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю
Авторская прогулка по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Богоявления.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дмитрий
Дмитрий
Добрый день!) Меня зовут Дмитрий. Я режиссёр, педагог, поэт, певец и продюсер, участник конкурса «Евровидение» и создатель авторских туристических маршрутов на карте России. Провожу экскурсии по моим любимым и популярным городам Золотого кольца, Ленинградской области, Краснодарского края, Кавминвод и республики Карелия, с которыми непременно стоит познакомиться. Открывайте и исследуйте нашу историю, города и пейзажи, друзья — а я буду рад помочь!
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Обзорные экскурсии в Ярославле

Обзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по Ярославлю
2600 за экскурсию
2.5 часа
231 отзыв
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Вы познакомитесь с уникальной градостроительной культурой Ярославля и погрузитесь в тысячелетнюю историю города, где в воздухе витает русский дух. Жемчужина Золотого кольца в разное время была и новатором, и блюстителем традиций, город до сих пор остаётся важным транспортным узлом, а его исторический центр представляет общемировую ценность. Я помогу вам открыть для себя древний Ярославль в его современном облике.
Ярославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперек
520 за человека
2.5 часа
157 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды. Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.
Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!
2500 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Исследовать знаковые места древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю на неспешную прогулку по старинному Ярославлю. Вы услышите самые интересные факты его тысячелетней истории, ощутите колорит древних площадей, бульваров и переулков. Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите знаменитую Стрелку.
Вечерний ЯрославльВечерний ЯрославльВечерний Ярославль
2220 за экскурсию
2 часа
52 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
На обзорной прогулке по древнейшей части Ярославля - Рубленому городу – вы узнаете, с чего началась история будущей столицы Золотого кольца, и по ландшафтным очертаниям сможете представить несохранившийся до наших дней треугольный кремль. А на территории Земляного города я познакомлю вас с главными достопримечательностями – выдающимися памятниками зодчества 17 века, которые стали значимой частью всей древнерусской культуры.
Ярославль, до чего же ты хорош!Ярославль, до чего же ты хорош!Ярославль, до чего же ты хорош!
520 за человека
2.5 часа
6 отзывов
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
На чьи средства здесь строились величественные храмы? Что происходило в городе во времена Смуты? Как раньше жили ярославские князья, губернаторы и простой народ? Я расскажу многовековую историю Ярославля увлекательно и без сухих цифр. А вы разглядите любопытное прошлое в почтенной архитектуре и полноценно познакомитесь с городом на нашей прогулке.
Обзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру Ярославля
2600 за экскурсию
2 часа
158 отзывов
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль — единственный древнерусский город, исторический центр которого включен в список объектов всемирного культурного наследия. Во время прогулки вы узнаете, почему так получилось.

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