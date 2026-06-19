Мои заказы

Ярославль купеческий: тайны и традиции

Погрузитесь в атмосферу купеческого Ярославля, узнайте о его истории и секретах на увлекательной прогулке по знаковым улицам города
Экскурсия по Ярославлю предлагает уникальную возможность узнать о купеческом прошлом города. Легенды о купцах, высланных из Новгорода, оживают на улицах Екатерининской и Сретенской. Здесь можно услышать истории о гостинице «Царьград» и купеческих бутиках. Прогулка по улице Калины позволит полюбоваться доходными домами. Это путешествие обещает открыть новые грани истории и культуры Ярославля
5
50 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о купеческих традициях
  • 🏛️ Посетить исторические улицы
  • 🗺️ Погрузиться в атмосферу прошлого
  • 🍽️ Узнать о купеческих обедах
  • 🧭 Открыть для себя Нулевой километр

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Ярославль с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок. Летние месяцы позволяют насладиться красотой города в полной мере, а тёплые вечера создают идеальные условия для неспешных прогулок по набережным и улицам. В мае, сентябре и октябре также можно провести время с комфортом, но следует быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции

Что можно увидеть

  • Екатерининская улица
  • Сретенская улица
  • Улица Калины

Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по медвежьим следам и увидим рычащего зверя, который примеряет костюмы по праздникам.
  • Отыщем Нулевой километр Золотого кольца.
  • Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля.
  • Заглянем в уютные дворики и подворотни нашего города.
  • Опровергнем или подтвердим популярные мифы и факты о Ярославле.

Вы узнаете:

  • чем особенно были знамениты купцы Ярославля.
  • какой век считается золотым в истории ярославского купечества и почему.
  • что такое «Кофишенская» и «Пирожная».
  • как принимали купцы на званые обеды именитых гостей и какую волжскую рыбку подавали на стол.
  • где разливались ярославские фруктовые воды.
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

  • Кто хорошо слушает, получает в подарок электронные книги о Ярославле.
  • Вопросы задавать рекомендуется!
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1103 туристов
Меня зовут Евгений, я — управляющий ярославского туристического центра. Приглашаю вас в атмосферное путешествие по Ярославлю вместе со мной и моей командой. Я знаю о Ярославле 1000 и 1 факт,
читать дальшеуменьшить

интересуюсь историей не только своего города, но и всей нашей необъятной страны. Через основные исторические события мы рассмотрим повседневную жизнь ярославцев: узнаем, чем жили, где гуляли, как строили быт наши ярославские купцы и чем они были знамениты на всю Россию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
2
1
Э
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Получили ровно то, что хотели, даже больше)
Прекрасная экскурсия, большое спасибо)
Получили ровно то, что хотели, даже больше)
Получили ровно то, что хотели, даже больше)
Получили ровно то, что хотели, даже больше)
Получили ровно то, что хотели, даже больше)
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Блы рад оказаться полезным Вам
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Очень понравилось гулять с Евгением, было познавательно, непринужденно, интересно! Понравился индивидуальный подход, большое количество рекомендаций, интересных фактов и отзывчивость. Спасибо за экскурсию!
Очень понравилось гулять с Евгением, было познавательно, непринужденно, интересно! Понравился индивидуальный подход, большое количество рекомендаций, интересных
Очень понравилось гулять с Евгением, было познавательно, непринужденно, интересно! Понравился индивидуальный подход, большое количество рекомендаций, интересных
Очень понравилось гулять с Евгением, было познавательно, непринужденно, интересно! Понравился индивидуальный подход, большое количество рекомендаций, интересных
Очень понравилось гулять с Евгением, было познавательно, непринужденно, интересно! Понравился индивидуальный подход, большое количество рекомендаций, интересных
Вам был полезен этот отзыв?
А
Евгений большой профессионал, очень понравилось! благодарю. желаю процветания
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная красивая прогулка по городу, информативный рассказ со множеством деталей и интересных фактов. Даже короткая экскурсия открывает город с неизвестной стороны.
Отличная красивая прогулка по городу, информативный рассказ со множеством деталей и интересных фактов. Даже короткая экскурсия
Отличная красивая прогулка по городу, информативный рассказ со множеством деталей и интересных фактов. Даже короткая экскурсия
Отличная красивая прогулка по городу, информативный рассказ со множеством деталей и интересных фактов. Даже короткая экскурсия
Отличная красивая прогулка по городу, информативный рассказ со множеством деталей и интересных фактов. Даже короткая экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
А
В Ярославле мы были много раз, но в этот раз нас экскурсовод водил "нехоженными тропами" - узнали город с нового ракурса, рассказал много интересного, спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Ярославль купеческий: тайны и традиции»

Ярославль: история, сладости и чай
Пешая
3 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
Познакомимся с летописью города и сладкими традициями ярославских "водохлёбов" и "конфетчиков"
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
13 авг в 16:00
от 5800 ₽ за всё до 5 чел.
Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия
Погружение в историю Ярославля: легенды, мифы и купеческие традиции. Увлекательная прогулка по улицам, полным историй и секретов
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
820 ₽ за человека
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Познакомиться с убранством ярославских храмов и узнать об их значении для города
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Купеческий Ярославль
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Ярославль
Узнайте о знаменитых купеческих династиях Ярославля, их вкладе в архитектуру и гастрономию города. Погрузитесь в атмосферу 17 века
Начало: На площади Волкова
14 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
от 4300 ₽ за экскурсию