Экскурсия по Ярославлю предлагает уникальную возможность узнать о купеческом прошлом города. Легенды о купцах, высланных из Новгорода, оживают на улицах Екатерининской и Сретенской. Здесь можно услышать истории о гостинице «Царьград» и купеческих бутиках. Прогулка по улице Калины позволит полюбоваться доходными домами. Это путешествие обещает открыть новые грани истории и культуры Ярославля
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о купеческих традициях
- 🏛️ Посетить исторические улицы
- 🗺️ Погрузиться в атмосферу прошлого
- 🍽️ Узнать о купеческих обедах
- 🧭 Открыть для себя Нулевой километр
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Ярославль с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок. Летние месяцы позволяют насладиться красотой города в полной мере, а тёплые вечера создают идеальные условия для неспешных прогулок по набережным и улицам. В мае, сентябре и октябре также можно провести время с комфортом, но следует быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Екатерининская улица
- Сретенская улица
- Улица Калины
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по медвежьим следам и увидим рычащего зверя, который примеряет костюмы по праздникам.
- Отыщем Нулевой километр Золотого кольца.
- Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля.
- Заглянем в уютные дворики и подворотни нашего города.
- Опровергнем или подтвердим популярные мифы и факты о Ярославле.
Вы узнаете:
- чем особенно были знамениты купцы Ярославля.
- какой век считается золотым в истории ярославского купечества и почему.
- что такое «Кофишенская» и «Пирожная».
- как принимали купцы на званые обеды именитых гостей и какую волжскую рыбку подавали на стол.
- где разливались ярославские фруктовые воды.
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- Кто хорошо слушает, получает в подарок электронные книги о Ярославле.
- Вопросы задавать рекомендуется!
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1103 туристов
Меня зовут Евгений, я — управляющий ярославского туристического центра. Приглашаю вас в атмосферное путешествие по Ярославлю вместе со мной и моей командой. Я знаю о Ярославле 1000 и 1 факт,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Спасибо Евгению за отличную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
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Н
Получили ровно то, что хотели, даже больше)
Прекрасная экскурсия, большое спасибо)
Прекрасная экскурсия, большое спасибо)
Евгений
Ответ организатора:
Блы рад оказаться полезным Вам
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Очень понравилось гулять с Евгением, было познавательно, непринужденно, интересно! Понравился индивидуальный подход, большое количество рекомендаций, интересных фактов и отзывчивость. Спасибо за экскурсию!
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А
Евгений большой профессионал, очень понравилось! благодарю. желаю процветания
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Н
Отличная красивая прогулка по городу, информативный рассказ со множеством деталей и интересных фактов. Даже короткая экскурсия открывает город с неизвестной стороны.
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А
В Ярославле мы были много раз, но в этот раз нас экскурсовод водил "нехоженными тропами" - узнали город с нового ракурса, рассказал много интересного, спасибо за экскурсию.
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