Евгений — ваша команда гидов в Ярославле

Меня зовут Евгений, я — управляющий ярославского туристического центра. Приглашаю вас в атмосферное путешествие по Ярославлю вместе со мной и моей командой. Я знаю о Ярославле 1000 и 1 факт, интересуюсь историей не только своего города, но и всей нашей необъятной страны. Через основные исторические события мы рассмотрим повседневную жизнь ярославцев: узнаем, чем жили, где гуляли, как строили быт наши ярославские купцы и чем они были знамениты на всю Россию.

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