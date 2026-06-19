Экскурсия по Ярославлю предлагает уникальную возможность узнать о купеческом прошлом города. Легенды о купцах, высланных из Новгорода, оживают на улицах Екатерининской и Сретенской. Здесь можно услышать истории о гостинице «Царьград» и купеческих бутиках. Прогулка по улице Калины позволит полюбоваться доходными домами. Это путешествие обещает открыть новые грани истории и культуры Ярославля

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Ярославль с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок. Летние месяцы позволяют насладиться красотой города в полной мере, а тёплые вечера создают идеальные условия для неспешных прогулок по набережным и улицам. В мае, сентябре и октябре также можно провести время с комфортом, но следует быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.