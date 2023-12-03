Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
По легенде, Ярославль приютил купцов, высланных из Новгорода Иваном Грозным. И очень от этого выиграл! Как — мы обсудим на прогулке по модным купеческим улицам. На Екатерининской поговорим о купце Дунаеве и его гостинице «Царьград». На Сретенской — о купеческих бутиках. На улице Калины полюбуемся доходными домами. И это только начало нашего променада!
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Описание
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по медвежьим следам и увидим рычащего зверя, который примеряет костюмы по праздникам.
- Отыщем Нулевой километр Золотого кольца.
- Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля.
- Заглянем в уютные дворики и подворотни нашего города.
- Опровергнем или подтвердим популярные мифы и факты о Ярославле.
Вы узнаете:
- чем особенно были знамениты купцы Ярославля.
- какой век считается золотым в истории ярославского купечества и почему.
- что такое «Кофишенская» и «Пирожная».
- как принимали купцы на званые обеды именитых гостей и какую волжскую рыбку подавали на стол.
- где разливались ярославские фруктовые воды.
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- Кто хорошо слушает, получает в подарок электронные книги о Ярославле.
- Вопросы задавать рекомендуется!
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Ярославского музея-заповедника
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ярославле
Меня зовут Евгений, я — управляющий ярославского туристического центра. Приглашаю вас в атмосферное путешествие по Ярославлю вместе со мной и моей командой. Я знаю о Ярославле 1000 и 1 факт, интересуюсь историей не только своего города, но и всей нашей необъятной страны. Через основные исторические события мы рассмотрим повседневную жизнь ярославцев: узнаем, чем жили, где гуляли, как строили быт наши ярославские купцы и чем они были знамениты на всю Россию.
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