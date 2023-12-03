Ярославль купеческий: тайны и традиции

Индивидуальная экскурсия в Ярославле

Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха

По легенде, Ярославль приютил купцов, высланных из Новгорода Иваном Грозным. И очень от этого выиграл! Как — мы обсудим на прогулке по модным купеческим улицам. На Екатерининской поговорим о купце Дунаеве и его гостинице «Царьград». На Сретенской — о купеческих бутиках. На улице Калины полюбуемся доходными домами. И это только начало нашего променада!
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся по медвежьим следам и увидим рычащего зверя, который примеряет костюмы по праздникам.
  • Отыщем Нулевой километр Золотого кольца.
  • Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля.
  • Заглянем в уютные дворики и подворотни нашего города.
  • Опровергнем или подтвердим популярные мифы и факты о Ярославле.

Вы узнаете:

  • чем особенно были знамениты купцы Ярославля.
  • какой век считается золотым в истории ярославского купечества и почему.
  • что такое «Кофишенская» и «Пирожная».
  • как принимали купцы на званые обеды именитых гостей и какую волжскую рыбку подавали на стол.
  • где разливались ярославские фруктовые воды.
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

  • Кто хорошо слушает, получает в подарок электронные книги о Ярославле.
  • Вопросы задавать рекомендуется!
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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