От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+

Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с городом в игровой форме
Пробежимся по истории Ярославля — без учебников. Квест превращает экскурсию в приключение, где каждый шаг раскрывает новые тайны.

Вы погуляете по центральной части города, услышите старинные легенды, разгадаете несложные загадки и выполните интересные задания. Ощутите дух прошлого и почувствуете себя исследователями. А за правильные решения дети получат сладкие призы.
4.75
4 отзыва
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание квеста

Вы увидите:

  • Часовню Казанской иконы Божией Матери, которая изображена на 1000-рублёвой купюре
  • Музей-заповедник, стены которого часто путают с ярославским кремлём
  • Самые красивые старинные церкви: Михаила Архангела, Спаса на городу и Успенский собор
  • Стадион «Спартаковец», который находится на месте бывшего рва

Вы узнаете:

  • Как Ярославль столицей стал, да как этот статус потерял
  • Как люди жили, да как детей растили
  • Где находился град рублёный, а где земляной
  • Как правил смоленский князь с татарскою женой
  • Кто приезжал, кто уезжал, кто письма оставлял
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У часовни Казанской иконы Божией Матери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
Алена
28 фев 2025
Очень легко, интересно и детям и взрослым! Рекомендую
Елена
9 янв 2025
Наш экскурсовод был Дмитрий. У нас все пошло как-то не по плану и экскурсия не была адаптирована под ребенка от слова совсем.
Но при этом Дмитрий здорово и интересно рассказывал историю города взрослым. Взрослым понравилось)))
Сняла звезду за то, что ребенок участия вообще не принимала, просто скакала рядом вокруг нас. Никаких квестов и конфеток для нее не состоялось:(
Анна
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за отзыв, да, это действительно наша ошибка, целью, конечно, было вовлечь и ребёнка и взрослых, мы будем стараться делать лучше и не разочаровывать Вас, приезжайте снова обещаем исправиться!
О
15 дек 2024
Экскурсия прошла замечательно! Екатерина смогла заинтересовать детей рассказом о Ярославле и удерживала их внимание на протяжении всей экскурсии. Тематические загадки, удивительнве факты, ну и конечно сладкие подарочки, все это помогло провести интересно время и не замёрзнуть))!
Полина
24 ноя 2024
Отлично прогулялись! Были с детьми 10 и 3,5 лет. Экскурсия полностью адаптирована под детей. Это было то, что надо! За правильные ответы на, скажем так, закрепительные задания получали по конфетке))) Осталось очень приятные воспоминания. А когда на следующий день пошли гулять по центру Ярославля, 10тилетний сын вспомнил все факты из экскурсии! Спасибо большое!
Отлично прогулялись! Были с детьми 10 и 3,5 лет. Экскурсия полностью адаптирована под детей. Это былоОтлично прогулялись! Были с детьми 10 и 3,5 лет. Экскурсия полностью адаптирована под детей. Это было

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