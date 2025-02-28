От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+

Алена Очень легко, интересно и детям и взрослым! Рекомендую

Елена Наш экскурсовод был Дмитрий. У нас все пошло как-то не по плану и экскурсия не была адаптирована под ребенка от слова совсем.

Но при этом Дмитрий здорово и интересно рассказывал историю города взрослым. Взрослым понравилось)))

Сняла звезду за то, что ребенок участия вообще не принимала, просто скакала рядом вокруг нас. Никаких квестов и конфеток для нее не состоялось:( Анна Ответ организатора: Добрый день! Благодарим Вас за отзыв, да, это действительно наша ошибка, целью, конечно, было вовлечь и ребёнка и взрослых, мы будем стараться делать лучше и не разочаровывать Вас, приезжайте снова обещаем исправиться!

О Оксана Экскурсия прошла замечательно! Екатерина смогла заинтересовать детей рассказом о Ярославле и удерживала их внимание на протяжении всей экскурсии. Тематические загадки, удивительнве факты, ну и конечно сладкие подарочки, все это помогло провести интересно время и не замёрзнуть))!