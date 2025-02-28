От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+

Пробежимся по истории Ярославля — без учебников. Квест превращает экскурсию в приключение, где каждый шаг раскрывает новые тайны.
Вы погуляете по центральной части города, услышите старинные легенды, разгадаете несложные загадки и выполните интересные задания. Ощутите дух прошлого и почувствуете себя исследователями. А за правильные решения дети получат сладкие призы.
Вы погуляете по центральной части города, услышите старинные легенды, разгадаете несложные загадки и выполните интересные задания. Ощутите дух прошлого и почувствуете себя исследователями. А за правильные решения дети получат сладкие призы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание квеста
Вы увидите:
- Часовню Казанской иконы Божией Матери, которая изображена на 1000-рублёвой купюре
- Музей-заповедник, стены которого часто путают с ярославским кремлём
- Самые красивые старинные церкви: Михаила Архангела, Спаса на городу и Успенский собор
- Стадион «Спартаковец», который находится на месте бывшего рва
Вы узнаете:
- Как Ярославль столицей стал, да как этот статус потерял
- Как люди жили, да как детей растили
- Где находился град рублёный, а где земляной
- Как правил смоленский князь с татарскою женой
- Кто приезжал, кто уезжал, кто письма оставлял
- И многое-многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часовни Казанской иконы Божией Матери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я хочу пригласить вас на необычную экскурсию. Во время экскурсии вы будете участвовать в диалоге! Параллели с прошлым проводятся не только на словах, но и с помощьюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
28 фев 2025
Очень легко, интересно и детям и взрослым! Рекомендую
Елена
9 янв 2025
Наш экскурсовод был Дмитрий. У нас все пошло как-то не по плану и экскурсия не была адаптирована под ребенка от слова совсем.
Но при этом Дмитрий здорово и интересно рассказывал историю города взрослым. Взрослым понравилось)))
Сняла звезду за то, что ребенок участия вообще не принимала, просто скакала рядом вокруг нас. Никаких квестов и конфеток для нее не состоялось:(
Но при этом Дмитрий здорово и интересно рассказывал историю города взрослым. Взрослым понравилось)))
Сняла звезду за то, что ребенок участия вообще не принимала, просто скакала рядом вокруг нас. Никаких квестов и конфеток для нее не состоялось:(
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за отзыв, да, это действительно наша ошибка, целью, конечно, было вовлечь и ребёнка и взрослых, мы будем стараться делать лучше и не разочаровывать Вас, приезжайте снова обещаем исправиться!
О
Оксана
15 дек 2024
Экскурсия прошла замечательно! Екатерина смогла заинтересовать детей рассказом о Ярославле и удерживала их внимание на протяжении всей экскурсии. Тематические загадки, удивительнве факты, ну и конечно сладкие подарочки, все это помогло провести интересно время и не замёрзнуть))!
Полина
24 ноя 2024
Отлично прогулялись! Были с детьми 10 и 3,5 лет. Экскурсия полностью адаптирована под детей. Это было то, что надо! За правильные ответы на, скажем так, закрепительные задания получали по конфетке))) Осталось очень приятные воспоминания. А когда на следующий день пошли гулять по центру Ярославля, 10тилетний сын вспомнил все факты из экскурсии! Спасибо большое!
Похожие экскурсии из Ярославля
Квест
до 4 чел.
Ярославль для детей: семейный квест
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Ярославлю, помогая княжне Анне Ярославне вернуться к отцу, раскрывая тайны древнего города
Начало: На Богоявленской площади
20 мар в 08:30
31 мар в 12:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Квест
до 5 чел.
Квест «Кузя и хранитель тайн»
Увлекательный квест для детей: помогите Кузе вернуться домой, разгадав пять тайн Ярославского кремля. Интерактивные задания и призы ждут вас
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4250 ₽
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 15 чел.
Квест «Сердце Ярославля»
Погрузитесь в атмосферу Ярославля через интерактивный квест. Разгадывайте загадки, находите яблоки и следы медведя, открывайте тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
1000 ₽ за человека