40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать 1000-летнюю историю города и изучить главные достопримечательности

Ирина
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Ирина – ваш гид
Издавна о нас говорили, что ярославец карася выдаст за порося — умели люди представить город и местный товар лицом.

Я называю это гордостью за город — и расскажу о ней вам.

Вы откроете множество легенд и былей, оказавшись у Рубленого города, в Спасо-Преображенском монастыре и на главных площадях.

А также познакомитесь с жизнью современного Ярославля — столицы Золотого кольца и «героя» 1000-рублёвой купюры.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.97
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее

Что вас ожидает

Место, где Ярослав град заложил
Начнём прогулку с истоков — вы увидите Ярославский кремль и узнаете легенду о возникновении «Рубленого города». Я расскажу о названии Медведицкого оврага и о том, почему на гербе Ярославля изображён медведь с секирой. На Стрелке — живописном месте слияния двух рек — поговорим об истории Успенского собора, а внутри него вы увидите икону Ярослава Мудрого. Неподалёку послушаете музыкальные фонтаны и рассмотрите памятник 1000-летию Ярославля — я расскажу о праздновании большого юбилея.

Знаковые достопримечательности площадей
На главной площади города вы полюбуетесь храмом Ильи Пророка XVII века, узнаете о присутственных местах XVIII века и о чёткой планировке Ярославля. Площадь Волкова расскажет о первом русском театре, а на площади Богоявления вас встретит основатель города, князь Ярослав Мудрый. Здесь же вы полюбуетесь изразцами фасада Богоявленской церкви. В этой части экскурсии также, конечно, Спасо-Преображенский монастырь, музея-заповедник, который часто называют Кремлём: у местных памятников разных эпох я расскажу о роли монастыря в истории и его современном состоянии, а после вы познакомитесь с очаровательной медведицей Машей.

Объекты тысячелетия города
Если мы будем передвигаться на автомобиле, то вы не только узнаете о современных достопримечательностях Ярославля, но и увидите их: концертный зал «Миллениум», просветительский центр им. В. Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля. Кроме того, будет возможность осмотреть храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе (как раз он изображён на 1000-рублевой купюре) и арену ХК «Локомотив» — нашей боли и гордости.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть полностью пешеходной (2-2,5 часа) или авто-пешеходной (3 часа). Авто-пешеходная экскурсия может проводиться на вашем транспорте или на арендованном автомобиле (уточняйте в личном сообщении).
  • Дополнительные расходы: вход на территорию Спасо-Преображенского монастыря-музея (600 руб. за всю группу до 8 человек, если вас больше — то по 80 руб./чел.). Эти билеты позволят мне провести для вас экскурсию по территории монастыря. Посещение медведицы Маши также за небольшую плату (всё тратится на её корм).
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
Древний Ярославль, устремлённый в будущее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 15 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники... Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Интересная экскурсия по центру города. Гид познакомила нас с историей создания города, рассказала об известных людях, прославивших Ярославль и Ярославскую область
24 февраля 2020
Экскурсовод - знающий и, самое главное, любящий свой город человек. Рекомендуем. Были первый раз. Исторический центр в целом понравился. Надо повторить поездку летом.
24 февраля 2020
Ирина прекрасный рассказчик,экскурсия прошла как на одном дыхании. Немного не повезло с погодой, можно было 6ы посмотреть больше. Гида очень рекомендую!!!
7 января 2020
Отличная Экскурсия. Интересно, доходчиво и совершенно не скучно. Гид очень любит свой город, увлечённый и много знающий человек! Спасибо!
5 января 2020
Большое спасибо Ирине! Захватывающая и познавательная экскурсия. При этом нет лишних подробностей из «жизни замечательных людей». Все весело, интересно и не скучно. Экскурсия для всех, кому интересен дух города. Спасибо.
3 января 2020
Ирина провела очень интересную и информативную экскурсию. Время пролетело незаметно!
19 декабря 2019
Прекрасный экскурсовод Ирина! Знающий и любящий свой город. Отличная экскурсия, которая запомнится
13 ноября 2019
Интересная, зимняя экскурсия по городу. Нам понравилось )
3 ноября 2019
Ирина, высококлассный гид, влюблённый в свой город, людей и его тысячелетнюю историю и культуру. За три часа экскурсии объехали и обошли самые главные достопримечательности города, получили интереснейший рассказ об истории Ярославля, знаменитых людях, которыми гордится не только город, но и вся страна, получили массу положительных эмоций. Ирину, как профессионального гида, обязательно порекомендуем своим друзьям при посещении Ярославля.
3 ноября 2019
Несмотря на погоду (3 ноября), 2.5 часа пролетели незаметно, Ирина рассказывает о любимом городе интересно и увлекательно, детям (8 и 12 лет) тоже очень понравилось!
Ещё 30 отзывов

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