40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Место, где Ярослав град заложил

Начнём прогулку с истоков — вы увидите Ярославский кремль и узнаете легенду о возникновении «Рубленого города». Я расскажу о названии Медведицкого оврага и о том, почему на гербе Ярославля изображён медведь с секирой. На Стрелке — живописном месте слияния двух рек — поговорим об истории Успенского собора, а внутри него вы увидите икону Ярослава Мудрого. Неподалёку послушаете музыкальные фонтаны и рассмотрите памятник 1000-летию Ярославля — я расскажу о праздновании большого юбилея.

Знаковые достопримечательности площадей

На главной площади города вы полюбуетесь храмом Ильи Пророка XVII века, узнаете о присутственных местах XVIII века и о чёткой планировке Ярославля. Площадь Волкова расскажет о первом русском театре, а на площади Богоявления вас встретит основатель города, князь Ярослав Мудрый. Здесь же вы полюбуетесь изразцами фасада Богоявленской церкви. В этой части экскурсии также, конечно, Спасо-Преображенский монастырь, музея-заповедник, который часто называют Кремлём: у местных памятников разных эпох я расскажу о роли монастыря в истории и его современном состоянии, а после вы познакомитесь с очаровательной медведицей Машей.

Объекты тысячелетия города

Если мы будем передвигаться на автомобиле, то вы не только узнаете о современных достопримечательностях Ярославля, но и увидите их: концертный зал «Миллениум», просветительский центр им. В. Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля. Кроме того, будет возможность осмотреть храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе (как раз он изображён на 1000-рублевой купюре) и арену ХК «Локомотив» — нашей боли и гордости.