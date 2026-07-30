40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальное время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками и открытыми пространствами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, несмотря на холод, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за снега и льда.

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием по Ярославлю - городу с богатейшей историей и ярким настоящим.Начните своё приключение с Ярославского кремля, где каждый камень хранит легенды о "Рубленом

городе". Пройдитесь по Стрелке, месту слияния рек, и узнайте тайны Успенского собора. Откройте для себя архитектурные шедевры главных площадей Ярославля, включая храм Ильи Пророка и первый русский театр. Вас ждёт встреча с князем Ярославом Мудрым и знакомство с изразцами фасада Богоявленской церкви. Экскурсия предлагает не только пешеходный маршрут, но и возможность осмотра современных достопримечательностей на автомобиле, включая концертный зал "Миллениум" и планетарий ИМ.В. Терешковой. Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможность выбора между пешеходной и авто-пешеходной экскурсией, а также учет дополнительных расходов. Позвольте себе погрузиться в атмосферу древнего Ярославля, увидеть его современное лицо и унести с собой частичку его души

Описание экскурсии

Место, где Ярослав град заложил

Начнём прогулку с истоков — вы увидите Ярославский кремль и узнаете легенду о возникновении «Рубленого города». Я расскажу о названии Медведицкого оврага и о том, почему на гербе Ярославля изображён медведь с секирой. По медвежьим лапам, обозначающим маршрут, придём на Стрелку — живописное место слияния двух рек. Здесь мы поговорим об истории Успенского собора, вы увидите самую большую в православном мире изразцовую икону Успенья Богородицы и изразцовый портал. Неподалёку послушаете музыкальные фонтаны и рассмотрите памятник 1000-летию Ярославля.

Знаковые достопримечательности площадей

На главной площади города вы полюбуетесь храмом Ильи Пророка XVII века, узнаете о присутственных местах XVIII века и о чёткой планировке Ярославля. Площадь Волкова расскажет о первом русском театре, а на площади Богоявления вас встретит хозяин города, князь Ярослав Мудрый. Здесь же вы полюбуетесь изразцами фасада Богоявленской церкви. В этой части экскурсии также, конечно, Спасо-Преображенский монастырь, музея-заповедник, который часто называют Кремлём: у местных памятников разных эпох я расскажу о роли монастыря в истории и его современном значении.

Объекты тысячелетия города

Если мы будем передвигаться на автомобиле, то вы не только узнаете о современных достопримечательностях Ярославля, но и увидите их: концертный зал «Миллениум», просветительский центр им. В. Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля. Кроме того, будет возможность осмотреть храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе (как раз он изображён на 1000-рублевой купюре).

Организационные детали