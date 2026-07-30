40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая станет незабываемым путешествием по Ярославлю - городу с богатейшей историей и ярким настоящим.
Начните своё приключение с Ярославского кремля, где каждый камень хранит легенды о "Рубленом читать дальшеуменьшить
городе". Пройдитесь по Стрелке, месту слияния рек, и узнайте тайны Успенского собора.
Откройте для себя архитектурные шедевры главных площадей Ярославля, включая храм Ильи Пророка и первый русский театр. Вас ждёт встреча с князем Ярославом Мудрым и знакомство с изразцами фасада Богоявленской церкви.
Экскурсия предлагает не только пешеходный маршрут, но и возможность осмотра современных достопримечательностей на автомобиле, включая концертный зал "Миллениум" и планетарий ИМ.В. Терешковой.
Организационные детали продуманы для вашего удобства: возможность выбора между пешеходной и авто-пешеходной экскурсией, а также учет дополнительных расходов.
Позвольте себе погрузиться в атмосферу древнего Ярославля, увидеть его современное лицо и унести с собой частичку его души
Идеальное время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться пешими прогулками и открытыми пространствами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, несмотря на холод, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за снега и льда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ярославский кремль
Успенский собор
Храм Ильи Пророка
Площадь Волкова
Площадь Богоявления
Спасо-Преображенский монастырь
Концертный зал «Миллениум»
Планетарий ИМ.В. Терешковой
Парк 1000-летия Ярославля
Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
Описание экскурсии
Место, где Ярослав град заложил
Начнём прогулку с истоков — вы увидите Ярославский кремль и узнаете легенду о возникновении «Рубленого города». Я расскажу о названии Медведицкого оврага и о том, почему на гербе Ярославля изображён медведь с секирой. По медвежьим лапам, обозначающим маршрут, придём на Стрелку — живописное место слияния двух рек. Здесь мы поговорим об истории Успенского собора, вы увидите самую большую в православном мире изразцовую икону Успенья Богородицы и изразцовый портал. Неподалёку послушаете музыкальные фонтаны и рассмотрите памятник 1000-летию Ярославля.
Знаковые достопримечательности площадей
На главной площади города вы полюбуетесь храмом Ильи Пророка XVII века, узнаете о присутственных местах XVIII века и о чёткой планировке Ярославля. Площадь Волкова расскажет о первом русском театре, а на площади Богоявления вас встретит хозяин города, князь Ярослав Мудрый. Здесь же вы полюбуетесь изразцами фасада Богоявленской церкви. В этой части экскурсии также, конечно, Спасо-Преображенский монастырь, музея-заповедник, который часто называют Кремлём: у местных памятников разных эпох я расскажу о роли монастыря в истории и его современном значении.
Объекты тысячелетия города
Если мы будем передвигаться на автомобиле, то вы не только узнаете о современных достопримечательностях Ярославля, но и увидите их: концертный зал «Миллениум», просветительский центр им. В. Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля. Кроме того, будет возможность осмотреть храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчковской слободе (как раз он изображён на 1000-рублевой купюре).
Организационные детали
Во время экскурсии для большего комфорта у каждого участника будут наушники, а у гида — микрофон
Экскурсия может быть полностью пешеходной (2-2,5 часа) или автопешеходной (3 часа) на вашем транспорте или на арендованном автомобиле Mitsubishi Pajero (уточняйте в личном сообщении)
Дополнительные расходы: вход на территорию Спасо-Преображенского монастыря-музея (1100 руб. за всю группу до 8 человек, если вас больше — то по 130 руб. /чел.). Эти билеты позволят мне провести для вас экскурсию по территории монастыря.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1513 туристов
Я профессиональный историк, педагог. Стаж в туризме более 20 лет. Имею лицензионное удостоверение гида по городу, Ярославской и Костромской областям; аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь». Победитель Всероссийского конкурса в читать дальшеуменьшить
номинации «Лучший экскурсовод-гид 2014г». Профессиональное кредо: люблю свой ярославский край и несу эту любовь людям. Работаю с самыми разными путешественниками: индивидуальные туристы, семьи, сборные группы, школьники… Хочу подарить вам Ярославль и «заразить» любовью к нему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
2
3
–
2
–
1
–
Молодцова
Нам очень понравилась экскурсия. Длилась 2.5 часа, успели посмотреть и узнать много нового. Совсем не устали, а вдохновились и дальше изучать город. Рекомендуем.
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Татьяна
Замечательное знакомство с Ярославлем в сопровождении Ирины. Было интересно увидеть исторические места, узнать об основных вехах развития города. И в завершении, по рекомендации Ирины, мы посетили уникальный шоу - макет «Золотое кольцо России»
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Н
Наталья
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию. Интересно, с любовью к городу,три часа прошли незаметно. Отдельное спасибо, что всем раздали наушники.
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Настасья
Очень понравилась экскурсия с Ириной, не спеша прошлись по центру города, посетили самые знаковые места. Сразу становится понятно расположение, возникает заинтересованность посетить музеи, храмы, театры, Гид отвечает на любые вопросы, дает много хороших советов по посещению интересующих вас достопримечательностей, магазинов и даже других интересных мест Ярославской области. Большое спасибо! Воспользовались всеми рекомендациями и не жалеем. Очень насыщенно провели несколько дней!
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Н
Наталия
Были на экскурсии в Ярославле с Ириной. Гид нам очень понравилась, интересно рассказывала, много интересных и забавных историй узнали, за правильные ответы все награждались конфетками, что очень понравилось детям. Гуляли неспешно, гид прислушивалась ко всем пожеланиям, было холодно,заходили погреться тоже в интересные исторические места. Спасибо Ирине за экскурсию!
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А
Александр
Огромное спасибо Ирине за великолепную экскурсию по Ярославлю. Очень приятно слушать о городе от человека искренне любящего свой город. Экскурсия интересная и насыщенная фактами, оставляет самые приятные впечатления об истории города. Ирина очень доброжелательна и всегда готова ответить на любой вопрос. Будем рекомендовать всем знакомым!
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