1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
«Вы полюбуетесь нашей Стрелкой, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
«Послушаете истории старинной Волжской набережной, украшающей город уже двести лет»
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«Гуляя по Волжской набережной и Демидовскому скверу, вы перенесетесь в поэтический XIX век и услышите о судьбах выдающихся ярославцев того времени»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
«Знаковые храмы и живописная Волжская набережная»
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
«Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которосльная набережная и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Гуляя по центральным улицам и набережным Волжской и Которосльной, вы узнаете об эпохе правления Ярослава Мудрого и прикоснетесь к камню с внушительным возрастом несколько миллионов лет»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
«) и пройдётесь по Волжской набережной, которая по праву считается самой красивой на Волге, прикоснётесь к памятнику «нулевому километру Золотого кольца России» и посетите Стрелку — место, где был основан Ярославль, начало «рубленого города»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
«В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным»
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
«Вы рассмотрите крепостные башни и стены Спасо-Преображенского монастыря, погуляете по самой красивой волжской набережной и увидите Стрелку — место впадения реки Которосль в Волгу»
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
«Расскажу, где стоял древний кремль и почему он не был отстроен заново, как выглядела набережная Волги на излете Средневековья и почему вдоль нее предпочитали не селиться»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
«Его набережные – великолепная Волжская или уютная, но с труднопроизносимым именем Которосльная»
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
«Ярославль очарует вас живописными набережными Волги и Которосли, древними узорочными храмами и уютными скверами и площадями»
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
«Набережная Волги — вы не только насладитесь ее чудесными пейзажами, но и увидите самый длинный памятник Ярославля»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
«Прогуляемся по Волжской набережной и дойдем до Стрелки, где встречаются реки Волга и Которосль — колыбель города и княжества»
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
«Не спеша пройдете по Которосльной набережной, осмотрите храм Михаила Архангела и церковь Николы Рубленого и отыщете место основания Ярославля»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
«Пройдете по Которосльной набережной и рассмотрите три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
«Ярославские улочки незаметно приведут нас в самое очаровательное место города — на Волжскую набережную»
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
«Живописные набережные: Волжскую и Которосльную»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
«В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей»
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
«Вы также посетите Успенский собор, прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на красивейшей панорамной точке Ярославля и увидите ещё много других любопытных городских построек с историей»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
«Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем
Начало: В районе Волковского театра
«На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь (без посещения музея) и церковью Михаила Архангела»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
«Вы погрузитесь в историю древнего Рубленого города — Ярославского кремля, прогуляетесь по набережной Волги и Богоявленской площади и отыщете место, где располагался таинственный тотем, ставший центром драмы величественного города»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
«Оказавшись на набережной Которосли, вы увидите места обитания священного талисмана города, узнаете о факториях иностранцев и торговле местными брендами на Волге и заграницей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
«Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
«Прогуливаясь вдоль ограды Волжской набережной, мы полюбуемся фасадом Губернаторского дома и узнаем, как многим обязаны ярославцы императору Александру I»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
«Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
«Прогуляетесь по набережным Волги и Которосли»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии
Начало: на площади Волкова
«Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
«Пройдем по двум красивым набережным — Волжской и Которосльной, с которых открывается чудесный вид на множество архитектурных и религиозных памятников»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
«Вы проследите историю Ярославля с XI века до наших дней и увидите все «визитные карточки» города: Стрелку, Волжскую набережную, кремль, Волковский театр и храм Ильи Пророка»
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
«Вы прогуляетесь по набережным и главным улицам, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, услышите историю города, интересные факты и легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль купеческий
Полюбоваться старинными особняками, погулять по Волжской набережной и узнать нескучные факты
Начало: У Богоявленской церкви
«Пройдете по живописной Волжской набережной и насладитесь чарующими пейзажами»
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Огромное спасибо Ольге! Провела очень интересную, познавательную и доступную по подаче материала экскурсию по Ярославлю. Было три взрослых и два
- ААлена6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
- ИИгорь6 июня 2024Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
- ННаталия6 июня 2024Экскурсия, маршрут, подача материала, общение все очень понравилось. Елена очень приятная, с огромной любовью рассказала о городе, истории,известных жителях. Сам город запал в душу, исторический центр- прекрасное место для прогулок и отдыха. С удовольствием рекомендую Елену и вернулись бы еще!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ННаталия4 июня 2024Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ММарина4 июня 2024Спасибо Елене за познавательную прогулку по городу. Мы задавали вопросы и получали полноценные ответы. Благодарим, что быстро отозвались и не смотря на погодные условия провели нам эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Набережная»
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