🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины «Вы полюбуетесь нашей Стрелкой, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля» 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю Начало: В Ярославле 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 525 отзывов Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов Начало: На площади Волкова «Послушаете истории старинной Волжской набережной, украшающей город уже двести лет» Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 129 отзывов Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери «Гуляя по Волжской набережной и Демидовскому скверу, вы перенесетесь в поэтический XIX век и услышите о судьбах выдающихся ярославцев того времени» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города «Знаковые храмы и живописная Волжская набережная» 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова «Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которосльная набережная и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Вечерний Ярославль Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря «Гуляя по центральным улицам и набережным Волжской и Которосльной, вы узнаете об эпохе правления Ярослава Мудрого и прикоснетесь к камню с внушительным возрастом несколько миллионов лет» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 418 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей Начало: по договоренности «) и пройдётесь по Волжской набережной, которая по праву считается самой красивой на Волге, прикоснётесь к памятнику «нулевому километру Золотого кольца России» и посетите Стрелку — место, где был основан Ярославль, начало «рубленого города»» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник «В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости «Вы рассмотрите крепостные башни и стены Спасо-Преображенского монастыря, погуляете по самой красивой волжской набережной и увидите Стрелку — место впадения реки Которосль в Волгу» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов «Расскажу, где стоял древний кремль и почему он не был отстроен заново, как выглядела набережная Волги на излете Средневековья и почему вдоль нее предпочитали не селиться» 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 235 отзывов Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас Начало: Богоявленская площадь «Его набережные – великолепная Волжская или уютная, но с труднопроизносимым именем Которосльная» от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом «Ярославль очарует вас живописными набережными Волги и Которосли, древними узорочными храмами и уютными скверами и площадями» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Ярославль: лица, истории и байки Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город «Набережная Волги — вы не только насладитесь ее чудесными пейзажами, но и увидите самый длинный памятник Ярославля» 4 620 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы Начало: На Богоявленской площади «Прогуляемся по Волжской набережной и дойдем до Стрелки, где встречаются реки Волга и Которосль — колыбель города и княжества» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади «Не спеша пройдете по Которосльной набережной, осмотрите храм Михаила Архангела и церковь Николы Рубленого и отыщете место основания Ярославля» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Ярославль впервые Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места Начало: На площади Богоявления «Пройдете по Которосльной набережной и рассмотрите три храма XVII века: Архангела Михаила, Спаса на Городу и Николы Рубленого» 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии «Ярославские улочки незаметно приведут нас в самое очаровательное место города — на Волжскую набережную» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... «Живописные набережные: Волжскую и Которосльную» 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 14 отзывов Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей Начало: У Знаменской башни «В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей» Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 194 отзыва Ярославль, до чего же ты хорош Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые Начало: На площади Волкова «Вы также посетите Успенский собор, прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на красивейшей панорамной точке Ярославля и увидите ещё много других любопытных городских построек с историей» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Ярославль купеческий: тайны и традиции Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха Начало: Возле Ярославского музея-заповедника «Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 148 отзывов Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем Начало: В районе Волковского театра «На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь (без посещения музея) и церковью Михаила Архангела» 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Ярославль: путешествие по древнему городу символов Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор... «Вы погрузитесь в историю древнего Рубленого города — Ярославского кремля, прогуляетесь по набережной Волги и Богоявленской площади и отыщете место, где располагался таинственный тотем, ставший центром драмы величественного города» 7000 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Авторская прогулка по Ярославлю Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город Начало: На площади Богоявления «Оказавшись на набережной Которосли, вы увидите места обитания священного талисмана города, узнаете о факториях иностранцев и торговле местными брендами на Волге и заграницей» 3 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 28 отзывов Ярославль для детей Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника «Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился» от 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории Начало: В районе Волжской набережной «Прогуливаясь вдоль ограды Волжской набережной, мы полюбуемся фасадом Губернаторского дома и узнаем, как многим обязаны ярославцы императору Александру I» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Ярославль и Кострома одним днём Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца «Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей» от 11 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 66 отзывов Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля» Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний Начало: на площади Волкова «Прогуляетесь по набережным Волги и Которосли» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 41 отзыв Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии Начало: на площади Волкова «Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Ярославль без академизма и славословия: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости Начало: на площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив... «Пройдем по двум красивым набережным — Волжской и Которосльной, с которых открывается чудесный вид на множество архитектурных и религиозных памятников» 4 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Ярославль и Ростов Великий за один день Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии Начало: Любое место в Ярославле «Вы проследите историю Ярославля с XI века до наших дней и увидите все «визитные карточки» города: Стрелку, Волжскую набережную, кремль, Волковский театр и храм Ильи Пророка» 22 000 ₽ за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 19 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову «Вы прогуляетесь по набережным и главным улицам, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы, услышите историю города, интересные факты и легенды» 800 ₽ за человека