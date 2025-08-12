Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Ярославля в Кострому, известную как «колыбель династии Романовых» и родину Снегурочки. В ходе экскурсии посетите Ипатьевский монастырь, исторический центр и Волжскую набережную. По желанию можно заглянуть на лосеферму или в питомник хаски.
Это путешествие - шанс увидеть старинные торговые ряды, уникальные деревянные храмы и насладиться атмосферой древнего города
Это путешествие - шанс увидеть старинные торговые ряды, уникальные деревянные храмы и насладиться атмосферой древнего города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🌉 Живописные виды на Волгу
- 🐾 Возможность общения с животными
- 🛍️ Аутентичные торговые ряды
- ⛪ Величественные монастыри
Что можно увидеть
- Ипатьевский монастырь
- Торговые ряды
- Волжская набережная
- Храм Воскресения на Дебре
- Сусанинская площадь
- Богоявленский монастырь
Описание экскурсииПриглашаем вас в увлекательное путешествие «Из Ярославля в красавицу Кострому» — город, который по праву называют «колыбелью династии Романовых», «льняной и сырной столицей России» и родиной Снегурочки. Кострома очарует вас старинными торговыми рядами, уютными бульварами, живописными набережными и великолепными храмами, а также знаменитым местным мороженым. Наше путешествие начнётся с рассказа об основателе города Юрии Долгоруком и легендарном подвиге Ивана Сусанина. Во время экскурсии мы посетим знаковые места города, включая:
- Исторический центр Ярославля — отправная точка нашего маршрута.
- Село Туношна и село Левашово, связанные с историей региона.
- Храм Воскресения на Дебре, поражающий своей архитектурой.
- Сусанинскую площадь, сердце города с памятником герою.
- Волжскую набережную, откуда открываются потрясающие виды на реку.
- Ипатьевский монастырь, связанный с династией Романовых.
- Комплекс торговых рядов, отражающий торговое прошлое города.
- Деревянные храмы Ипатьевской слободы, уникальные памятники деревянного зодчества.
- Богоявленский монастырь, место духовного величия.
- Исторический центр Костромы, где ощутим дух старины. По желанию участников, экскурсия может включать посещение лосефермы и/или питомника хаски, где вы сможете пообщаться с этими удивительными животными и узнать больше об их содержании. Присоединяйтесь к нашему путешествию и окунитесь в атмосферу древней Костромы!
В любой день и любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Ярославля
- Село Туношна
- Село Левашово
- Храм Воскресения на Дебре
- Сусанинская площадь
- Волжская набережная
- Ипатьевский монастырь
- Комплекс торговых рядом
- Деревянные храмы Ипатьевской слободы
- Богоявленский монастырь
- Исторический центр Костромы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами (в гостинице)
Завершение: Исторический центр Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и любое время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
12 авг 2025
С
Светлана
12 апр 2025
Всё было прекрасно организовано! Спасибо за приятные и познавательные экскурсии!
Похожие экскурсии из Ярославля
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви
Путешествие по Ярославлю через призму любви и традиций. Узнайте о местных обычаях, легендах и исторических событиях, которые формировали город
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.