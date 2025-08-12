Мои заказы

Из Ярославля в красавицу Кострому

Путешествие в Кострому из Ярославля - это возможность окунуться в историю, насладиться природой и увидеть уникальные памятники архитектуры
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Ярославля в Кострому, известную как «колыбель династии Романовых» и родину Снегурочки. В ходе экскурсии посетите Ипатьевский монастырь, исторический центр и Волжскую набережную. По желанию можно заглянуть на лосеферму или в питомник хаски.

Это путешествие - шанс увидеть старинные торговые ряды, уникальные деревянные храмы и насладиться атмосферой древнего города
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🌉 Живописные виды на Волгу
  • 🐾 Возможность общения с животными
  • 🛍️ Аутентичные торговые ряды
  • ⛪ Величественные монастыри
Что можно увидеть

  • Ипатьевский монастырь
  • Торговые ряды
  • Волжская набережная
  • Храм Воскресения на Дебре
  • Сусанинская площадь
  • Богоявленский монастырь

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие «Из Ярославля в красавицу Кострому» — город, который по праву называют «колыбелью династии Романовых», «льняной и сырной столицей России» и родиной Снегурочки. Кострома очарует вас старинными торговыми рядами, уютными бульварами, живописными набережными и великолепными храмами, а также знаменитым местным мороженым. Наше путешествие начнётся с рассказа об основателе города Юрии Долгоруком и легендарном подвиге Ивана Сусанина. Во время экскурсии мы посетим знаковые места города, включая:
  • Исторический центр Ярославля — отправная точка нашего маршрута.
  • Село Туношна и село Левашово, связанные с историей региона.
  • Храм Воскресения на Дебре, поражающий своей архитектурой.
  • Сусанинскую площадь, сердце города с памятником герою.
  • Волжскую набережную, откуда открываются потрясающие виды на реку.
  • Ипатьевский монастырь, связанный с династией Романовых.
  • Комплекс торговых рядов, отражающий торговое прошлое города.
  • Деревянные храмы Ипатьевской слободы, уникальные памятники деревянного зодчества.
  • Богоявленский монастырь, место духовного величия.
  • Исторический центр Костромы, где ощутим дух старины. По желанию участников, экскурсия может включать посещение лосефермы и/или питомника хаски, где вы сможете пообщаться с этими удивительными животными и узнать больше об их содержании. Присоединяйтесь к нашему путешествию и окунитесь в атмосферу древней Костромы!

В любой день и любое время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами (в гостинице)
Завершение: Исторический центр Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и любое время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
12 авг 2025
С
Светлана
12 апр 2025
Всё было прекрасно организовано! Спасибо за приятные и познавательные экскурсии!

