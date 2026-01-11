4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает в зелени парков и садов. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее, что добавляет особого шарма осенним пейзажам. В зимние месяцы, с ноября по апрель, прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может усложнить передвижение, однако добавит зимней романтики.

Вас ждет путешествие по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Красноперекопский район откроет перед вами страницы прошлого, в которых переплетаются судьбы обычных людей и великих личностей. Вас ожидает знакомство с историей Ярославской мануфактуры, визит в возрождающиеся храмы, прогулка по атмосферным улицам и паркам. Узнайте, как город сохранил свою уникальность и продолжает вдохновлять жителей и гостей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прошлое и современность нетуристического Ярославля

Вы отправитесь в одно из самых атмосферных мест города — Красноперекопский район. По старине многие его постройки не уступают историческому центру, а слава района в своё время опережала современные туристические достопримечательности Ярославля. Признаться, я очень люблю эту часть города и с радостью расскажу о ней. Вы зайдете в возрождающиеся храмы и узнаете о сохранении великого прошлого, отыщете необычное граффити в неприметном с улицы дворе, заглянете в магазин, где до сих пор покупают подсолнечное масло на розлив, и проникнетесь самобытной романтикой улиц и парков.

Достопримечательности и имена района

Эта часть Ярославля откроет вам как предания далекой старины, так и сюжеты недавнего 20 века. В программе прогулки:

Индустриальные пейзажи 19 — 20 веков: ансамбль Ярославской Большой мануфактуры (комбинат «Красный Перекоп»), где поговорим об истории одного из старейших в России предприятий, о быте его рабочих и вкладе — ни больше ни меньше — в культуру страны;

Места, связанные с биографией выдающейся ярославны Валентины Терешковой (школа, фабрика, клуб). Вы узнаете о многих нитях, связывающих первую в мире женщину-космонавта с Ярославлем;

Ансамбль Комсомольской площади, сформированный далеко не комсомольскими постройками — церковью Андрея Критского в стиле модерн, училищем Ярославской Большой мануфактуры и древнерусской церковью Николы в Меленках. Это место расскажет о культурной жизни города и удивит родством с московской Лубянской площадью;

Петропавловский парк — памятник гармонии человека и природы 18 — 20 веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и рабочих мануфактуры;

Рабочий посёлок Текстилей двадцатых годов прошлого века, а также действующие заведения того времени — парикмахерские, магазины, баня, рынки;

Полу- и совсем заброшенные объекты. Мы остановимся рядом с ними и поговорим о сегодняшних попытках вдохнуть жизнь в старые здания с помощью графического искусства.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с Ярославлем и полюбили его, но жаждут новых открытий и хотят взглянуть на настоящую жизнь города.

Организационные детали