4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Вас ждет путешествие по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.
Красноперекопский район откроет перед вами страницы прошлого, в которых переплетаются судьбы обычных людей и великих личностей.
Вас ожидает знакомство с историей Ярославской мануфактуры, визит в возрождающиеся храмы, прогулка по атмосферным улицам и паркам. Узнайте, как город сохранил свою уникальность и продолжает вдохновлять жителей и гостей
🚶♂️ Пешеходная экскурсия с возможностью расширения
👩🚀 Места, связанные с Валентиной Терешковой
🏛 Культурная жизнь города на Комсомольской площади
Лучшее время для посещения
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мар
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июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а город оживает в зелени парков и садов. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее, что добавляет особого шарма осенним пейзажам. В зимние месяцы, с ноября по апрель, прогулка возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может усложнить передвижение, однако добавит зимней романтики.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ярославская Большая мануфактура
Церковь Андрея Критского
Церковь Николы в Меленках
Петропавловский парк
Рабочий посёлок Текстилей
Описание экскурсии
Прошлое и современность нетуристического Ярославля
Вы отправитесь в одно из самых атмосферных мест города — Красноперекопский район. По старине многие его постройки не уступают историческому центру, а слава района в своё время опережала современные туристические достопримечательности Ярославля. Признаться, я очень люблю эту часть города и с радостью расскажу о ней. Вы зайдете в возрождающиеся храмы и узнаете о сохранении великого прошлого, отыщете необычное граффити в неприметном с улицы дворе, заглянете в магазин, где до сих пор покупают подсолнечное масло на розлив, и проникнетесь самобытной романтикой улиц и парков.
Достопримечательности и имена района
Эта часть Ярославля откроет вам как предания далекой старины, так и сюжеты недавнего 20 века. В программе прогулки:
Индустриальные пейзажи 19 — 20 веков: ансамбль Ярославской Большой мануфактуры (комбинат «Красный Перекоп»), где поговорим об истории одного из старейших в России предприятий, о быте его рабочих и вкладе — ни больше ни меньше — в культуру страны;
Места, связанные с биографией выдающейся ярославны Валентины Терешковой (школа, фабрика, клуб). Вы узнаете о многих нитях, связывающих первую в мире женщину-космонавта с Ярославлем;
Ансамбль Комсомольской площади, сформированный далеко не комсомольскими постройками — церковью Андрея Критского в стиле модерн, училищем Ярославской Большой мануфактуры и древнерусской церковью Николы в Меленках. Это место расскажет о культурной жизни города и удивит родством с московской Лубянской площадью;
Петропавловский парк — памятник гармонии человека и природы 18 — 20 веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и рабочих мануфактуры;
Рабочий посёлок Текстилей двадцатых годов прошлого века, а также действующие заведения того времени — парикмахерские, магазины, баня, рынки;
Полу- и совсем заброшенные объекты. Мы остановимся рядом с ними и поговорим о сегодняшних попытках вдохнуть жизнь в старые здания с помощью графического искусства.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые уже познакомились с Ярославлем и полюбили его, но жаждут новых открытий и хотят взглянуть на настоящую жизнь города.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но при наличии у вас автомобиля ее можно расширить (осмотреть церкви Федоровского прихода и храм Иоанна Предтечи в Толчково — достопримечательность с 1000-ной купюры)
Обратите внимание: осмотр заброшенных объектов производится только снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловских прудов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5081 туриста
Вопросы, заданные во время экскурсий, не раз становились началом новых лекций, а иногда — целых лекториев.
Я историк по образованию и образу жизни. Исследую историю Ярославля, публикую научные работы, преподаю в читать дальшеуменьшить
школе, организую культурные события. Этот опыт позволяет свободно следовать за неожиданными вопросами и не терять исторической точности.
Хорошая экскурсия начинается там, где появляются неожиданные вопросы и желание вместе искать ответы.
Экскурсия — это обмен. Историческое знание встречается с опытом гостей, а знакомый город — с новым взглядом. Поэтому экскурсии для меня — не приложение к исследованиям, а их естественное продолжение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Шойтова
Дата посещения: 4 янв 2026
Весьма интересная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Олегу. Еще бы беспроводную аудиосистему для комфорта))
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A
Aleksandr
Спасибо за очень интересную экскурсию 🤝
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Татьяна
Экскурсия для тех, кто в городе не в первый раз. Было интересно узнать как жил промышленный район в доверенное время. Как пережил 90е, увидеть как расцветает район в настоящее время. Олег прекрасно дал информацию и ответил на все вопросы.
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Ирина
Отличная экскурсия для тех, кто видел парадный Ярославль и хочет узнать о нем больше. С удовольствием прогулялись с Олегом по Красноперекопскому району, осмотрели ткацкую фабрику, на которой работала Валентина Терешкова, узнали интересные факты ее биографии. Увидели живописные развалины дома управляющего, необычные храмы и многое другое. Экскурсия отлично дополнила наше впечатление о Ярославле
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А
Андрей
12.08.25 «Второй раз в Ярославле». Эта экскурсия не похожа на другие. Мы окунулись в жизнь работников ткацкой мануфактуры с ее буднями и праздниками от основани до наших дней. Олег провел нас заповедными тропами фабричной слободы, раскрыв её тайны, которые обычной прогулке не видны. Два часа пролетели незаметно благодаря глубоким знанням экскурсовода. Готовы записываться на новые проекты автора.
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Рано
Эта экскурсия интересна тем, кто любит узнать город без прикрас, непарадный, понять как живут люди. Олег прекрасный рассказчик, чувствует настроение, очень отзывчив, интересен сам как личность. Мы с детьми остались очень довольны, сами вряд ли дошли до таких красивых и интересных мест