4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть город без глянца и узнать историю нетуристических, но знаковых мест

Олег
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Олег – ваш гид
Мне хочется показать вам настоящий Ярославль без идеальных картинок из путеводителей.

Таким вы увидите город в самобытном Красноперекопском районе.

Погрузитесь в историю и быт рабочих Ярославской мануфактуры, заглянете в старинные церкви, оцените эстетику полузаброшенных мест и поймете, как возрождается великое прошлое.

Эти два часа помогут взглянуть на Ярославль глазами его жителей и добавят нотку ностальгии в путешествие.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Второй раз в Ярославле
Второй раз в Ярославле

Что вас ожидает

Прошлое и современность нетуристического Ярославля
Вы отправитесь в одно из самых атмосферных мест города — Красноперекопский район. По старине многие его постройки не уступают историческому центру, а слава района в своё время опережала современные туристические достопримечательности Ярославля. Признаться, я очень люблю эту часть города и с радостью расскажу о ней. Вы зайдете в возрождающиеся храмы и узнаете о сохранении великого прошлого, отыщете необычное граффити в неприметном с улицы дворе, заглянете в магазин, где до сих пор покупают подсолнечное масло на розлив, и проникнетесь самобытной романтикой улиц и парков.

Достопримечательности и имена района
Эта часть Ярославля откроет вам как предания далекой старины, так и сюжеты недавнего 20 века. В программе прогулки:

  • Индустриальные пейзажи 19 — 20 веков: ансамбль Ярославской Большой мануфактуры (комбинат «Красный Перекоп»), где поговорим об истории одного из старейших в России предприятий, о быте его рабочих и вкладе — ни больше ни меньше — в культуру страны;
  • Места, связанные с биографией выдающейся ярославны Валентины Терешковой (школа, фабрика, клуб). Вы узнаете о многих нитях, связывающих первую в мире женщину-космонавта с Ярославлем;
  • Ансамбль Комсомольской площади, сформированный далеко не комсомольскими постройками — церковью Андрея Критского в стиле модерн, училищем Ярославской Большой мануфактуры и древнерусской церковью Николы в Меленках. Это место расскажет о культурной жизни города и удивит родством с московской Лубянской площадью;
  • Петропавловский парк — памятник гармонии человека и природы 18 — 20 веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и рабочих мануфактуры;
  • Рабочий посёлок Текстилей двадцатых годов прошлого века, а также действующие заведения того времени — парикмахерские, магазины, баня, рынки;
  • Полу- и совсем заброшенные объекты, у которых поговорим о сегодняшних попытках вдохнуть жизнь в старые здания с помощью графического искусства.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с Ярославлем и полюбили его, но жаждут новых открытий и хотят взглянуть на настоящую жизнь города.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но при наличии у вас автомобиля ее можно расширить (осмотреть церкви Федоровского прихода и храм Иоанна Предтечи в Толчково — достопримечательность с 1000-ной купюры).

Второй раз в Ярославле
Второй раз в Ярославле
Второй раз в Ярославле
Второй раз в Ярославле
Второй раз в Ярославле
Второй раз в Ярославле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Историк по образованию. Был рабочим археологических раскопок, грузчиком, охранником, журналистом, учителем, музейным сотрудником. Вне зависимости от способа заработка в свободное время исследую родной край. Понимаю, что эти знания нужны не только мне. Стараюсь соотнести их с человеком, его потребностями и проблемами. Поэтому вожу экскурсии. Уже более половины своей жизни.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Андрей
6 декабря 2019
Интересный и познавательный материал о "другом" Ярославле. Нужно быть готовыми к тому, что на экскурсии будут рассказывать не об общеизвестных фактах и достопримечательностях, а о том, что знает только местный житель, любящий историю города.
19 августа 2019
Интересная экскурсия по местам, в которые не попадешь в рамках простого визита в Ярославль: заброшенные и оккупированные природой здания и развалины, красивейшая церковь и местное граффити.
Олег преподает историю, рассказывал много и интересно!
15 мая 2019
Олег прекрасно провёл эту экскурсию. Он смог показать, что красивой может быть не только историческая часть города, но и ее окраины! Увидели огромное количество прекрасных мест, без которых бы не сложилось полное представление о городе.
Мы были на машине, попали в сильный ливень, но это не помешало нам насладится экскурсией.
Когда приедем в следующий раз в Ярославль, на экскурсию только к Олегу!
9 января 2019
Спасибо большое Олегу за отлично проведенную экскурсию! Это наша вторая экскурсия с Олегом. Прекрасная подача материала, профессиональный подход к делу.

Олег проводит ещё 1 экскурсию

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