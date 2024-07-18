Однодневные – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ярославле, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рыбинск - маленький Петербург
Пешая
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
11 800 за всё до 10 чел.
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
На машине
19 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
На машине
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53/ул. Нахимсона
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Завтра в 12:00
6 авг в 07:00
4 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    18 июля 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    С данным туроператоров у нас была уже вторая поездка. Заказывали индивидуальную поездку в Рыбинск. Все,как всегда, просто супер! Спасибо водителю
    читать дальше

    Сергею за профессионализм. Поездка прошла спокойно,не выбиваясь из графика. Особая благодарность и множество слов восхищения гиду Наталье Николаевне. Она нас сопровождала в двух поездках, общаться с этим увлечённым своим делом и влюбленным в родной край человеком просто особенно приятно. Все очень понравилось. Благодарю!

  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Очень всё понравилось, большое спасибо Ладе, хороший гид и приятный собеседник, особое спасибо водителю Дмитрию.
  • А
    Алексей
    25 июня 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Экскурсовод Сергей провёл для нашей семьи замечательную экскурсию по замечательному городу Рыбинску, обильно приправив исторические факты историческими анекдотами о том, как чудили рыбинские бурлаки и купцы, было очень интересно.
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Очень понравилась и сама экскурсия и город) очаровательный город, в который хочется вернуться. Спасибо гиду Сергею за интересный экскурсию и море положительных эмоций!
  • N
    Nelli
    12 августа 2023
    Рыбинск - маленький Петербург
    Отличный город, проведена хорошая реставрация центра, приятно прогуляться по улицам. Гид очень интересно рассказал об истории города

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбинск - маленький Петербург
  2. Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
  3. Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2024 год по теме «Однодневные», 37 ⭐ отзывов, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам