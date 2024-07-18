8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
11 800₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЖемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53/ул. Нахимсона
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Завтра в 12:00
6 авг в 07:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия18 июля 2024С данным туроператоров у нас была уже вторая поездка. Заказывали индивидуальную поездку в Рыбинск. Все,как всегда, просто супер! Спасибо водителю
- ИИрина13 июля 2024Очень всё понравилось, большое спасибо Ладе, хороший гид и приятный собеседник, особое спасибо водителю Дмитрию.
- ААлексей25 июня 2024Экскурсовод Сергей провёл для нашей семьи замечательную экскурсию по замечательному городу Рыбинску, обильно приправив исторические факты историческими анекдотами о том, как чудили рыбинские бурлаки и купцы, было очень интересно.
- ННадежда1 июня 2024Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
- ЕЕвгения13 мая 2024Очень понравилась и сама экскурсия и город) очаровательный город, в который хочется вернуться. Спасибо гиду Сергею за интересный экскурсию и море положительных эмоций!
- NNelli12 августа 2023Отличный город, проведена хорошая реставрация центра, приятно прогуляться по улицам. Гид очень интересно рассказал об истории города
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Однодневные»
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