Л Лилия Из Ярославля - в колоритный Рыбинск читать дальше Сергею за профессионализм. Поездка прошла спокойно,не выбиваясь из графика. Особая благодарность и множество слов восхищения гиду Наталье Николаевне. Она нас сопровождала в двух поездках, общаться с этим увлечённым своим делом и влюбленным в родной край человеком просто особенно приятно. Все очень понравилось. Благодарю! С данным туроператоров у нас была уже вторая поездка. Заказывали индивидуальную поездку в Рыбинск. Все,как всегда, просто супер! Спасибо водителю

И Ирина Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Очень всё понравилось, большое спасибо Ладе, хороший гид и приятный собеседник, особое спасибо водителю Дмитрию.

А Алексей Рыбинск - маленький Петербург Экскурсовод Сергей провёл для нашей семьи замечательную экскурсию по замечательному городу Рыбинску, обильно приправив исторические факты историческими анекдотами о том, как чудили рыбинские бурлаки и купцы, было очень интересно.

Н Надежда Из Ярославля - в колоритный Рыбинск Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию

Е Евгения Рыбинск - маленький Петербург Очень понравилась и сама экскурсия и город) очаровательный город, в который хочется вернуться. Спасибо гиду Сергею за интересный экскурсию и море положительных эмоций!