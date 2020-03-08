52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Золотой век Ярославля – яркая страница древнерусской культуры

Ключевые достопримечательности нашего города родом из 17 века, когда город переживал настоящий архитектурный расцвет, а по численности жителей уступал только Москве. Именно в это время появились храмы, монастыри и церкви, ради которых в Ярославль приезжают путешественники. Мы встретимся у стен Спасо-Преображенского монастыря, где был найден легендарный рукописный список «Слова о полку Игореве», и отправимся гулять по маршруту, в котором вы увидите такие памятники, как церковь Ильи Пророка, Казанский монастырь, церковь Рождества Христова. А по пути я расскажу о трагических судьбах храмоздателей – государевых гостях, олигархах своего времени, «маленьких Медичи Ярославля XVII века, старавшихся превзойти друг друга изяществом, роскошью и величиной воздвигаемых ими храмов».

Исторические факты из жизни города

Гуляя по центральным улицам и набережным Волжской и Которосльной, вы узнаете об эпохе правления Ярослава Мудрого и прикоснетесь к камню с внушительным возрастом в 2 миллиона лет. Услышите о том, как Ярославль стал столицей Русского государства, почему именно сюда сослали жену Лжедмитрия Марину Мнишек и фаворита Анны Иоанновны герцога Бирона, что сделали для города «железные короли», купцы Пастуховы, и почему Ярославль пострадал больше всех во время гражданской войны. А с одного из любимых мест горожан – Стрелки – вам откроется прекрасный вид на Волжские просторы.

Впереди вас ждут поездки в другие города и новые впечатления, но мне хочется, чтобы мой Ярославль стал для вас неповторимым и занял особое место в вашей душе. До встречи!