52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века

Елена
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Елена – ваш гид
На обзорной прогулке по древнейшей части Ярославля - Рубленому городу – вы узнаете, с чего началась история будущей столицы Золотого кольца, и по ландшафтным очертаниям сможете представить несохранившийся до наших дней треугольный кремль.

А на территории Земляного города я познакомлю вас с главными достопримечательностями – выдающимися памятниками зодчества 17 века, которые стали значимой частью всей древнерусской культуры.
2220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча возле Спасо-Преображенского монастыря
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У этой экскурсии52 отзыва
4.85
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль

Что вас ожидает

Золотой век Ярославля – яркая страница древнерусской культуры
Ключевые достопримечательности нашего города родом из 17 века, когда город переживал настоящий архитектурный расцвет, а по численности жителей уступал только Москве. Именно в это время появились храмы, монастыри и церкви, ради которых в Ярославль приезжают путешественники. Мы встретимся у стен Спасо-Преображенского монастыря, где был найден легендарный рукописный список «Слова о полку Игореве», и отправимся гулять по маршруту, в котором вы увидите такие памятники, как церковь Ильи Пророка, Казанский монастырь, церковь Рождества Христова. А по пути я расскажу о трагических судьбах храмоздателей – государевых гостях, олигархах своего времени, «маленьких Медичи Ярославля XVII века, старавшихся превзойти друг друга изяществом, роскошью и величиной воздвигаемых ими храмов».

Исторические факты из жизни города
Гуляя по центральным улицам и набережным Волжской и Которосльной, вы узнаете об эпохе правления Ярослава Мудрого и прикоснетесь к камню с внушительным возрастом в 2 миллиона лет. Услышите о том, как Ярославль стал столицей Русского государства, почему именно сюда сослали жену Лжедмитрия Марину Мнишек и фаворита Анны Иоанновны герцога Бирона, что сделали для города «железные короли», купцы Пастуховы, и почему Ярославль пострадал больше всех во время гражданской войны. А с одного из любимых мест горожан – Стрелки – вам откроется прекрасный вид на Волжские просторы.

Впереди вас ждут поездки в другие города и новые впечатления, но мне хочется, чтобы мой Ярославль стал для вас неповторимым и занял особое место в вашей душе. До встречи!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): вход на территорию музея-заповедника — 600 руб. за группу до 7 человек, если вас больше — по 80 руб. с человека
  • В выходные дни экскурсия также проводится в дневное время
  • Обзорную экскурсию можно дополнить посещением Музея-заповедника – бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря (имею аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника)
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль
Вечерний Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Спасо-Преображенского монастыря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я коренная ярославна, по образованию юрист, как и оперный певец, наш земляк Леонид Витальевич Собинов и классик белорусской литературы, поэт Максим Богданович, учившийся в ярославском Демидовском лицее. И так же, как они, я решила изменить род занятий на более творческий. Окончила курсы подготовки экскурсоводов при Ярославском музее-заповеднике, старейшем и крупнейшем областном музее. Люблю классическую музыку, театр, книги и, конечно, мой родной город.
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52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Вчера, в канун весеннего праздника мы познакомились с историей Ярославля. Очень интересно, с ответами на все наши вопросы отвечала наша экскурсовод Елена. Милая, внимательная и отзывчивая. Рекомендуем всем желающим данного экскурсовода.
В скором времени планируем ещё приехать в Ярославль, и непременно встретиться с этим экскурсоводом. Спасибо за интересную историю Елене про такой важный в историческом плане, город Ярославль. Очень душу греет, что так много сделано и восстановлено, как жемчужина русского наследия.
4 февраля 2020
Чудесная экскурсия. Елена очень хорошо владеет материалом,отвечает на все вопросы. Все доступно и понятно. Рекомендую данную экскурсию и Елену в качестве экскурсовода!
13 января 2020
Приятный экскурсовод, знает много материала, но сильно зажечь нас не удалось.
9 января 2020
В Ярославле впервые. Экскурсия понравилась, несмотря на капризы погоды. Гид (Елена) предупредительна, пунктуальна и доброжелательна к туристам. Материал экскурсии преподносит классически: полно, информативно и на хорошем русском языке. Спасибо ей большое. Обязательно приедем еще раз летом.
6 января 2020
Спасибо огромное Елене. Нашей разношерстной группе все понравилось. А именно, что шел диалог. А раз шел диалог, значит, мы были вовлечены в процесс, а не просто стояли рядом с докладчиком (так, к сожалению, тоже бывает с гидами, но не в этот раз). Информация была именно что интересная. Слегка, конечно, подзамерзли, но Елена по нашему запросу порекомендовала в конце пути уютное/теплое/бюджетное/вкусное место, так что отмерзли мы быстро. При возможной поездке в следующий раз в Ярославль также обратимся к Елене.
6 января 2020
Спасибо Елене за интересную экскурсию и прогулку по городу.После самостоятельного посещения музея заповедника отличное дополнение к нашей программе поездки, чтобы всецело оценить историческую ценность и красоту г. Ярославль.
5 января 2020
Мы были первый раз в Ярославле. Елена очень интересный рассказчик, с любовью относится к своему городу. Экскурсия получилась очень насыщенной и информативной. И в тоже время, информация воспринималась с лёгкостью. С нами были дети 9 лет, с интересом слушали Елену и даже задавали ей вопросы. Огромное спасибо!
19 декабря 2019
Экскурсия,как и экскурсовод, замечательная! Интересно, доходчиво, показали самые красивые места!
9 декабря 2019
Спасибо огромное нашему гиду Елене. Мы впервые были в Ярославле, вечерняя экскурсия помогла расставить акценты и наметить объекты, которые мы повторно посетили днем! Несмотря на слегка мокрую погоду, экскурсия оставила прекрасное впечатление. Елена провела с нами даже больше намеченного времени, терпеливо и обстоятельно отвечала на наши многочисленные вопросы, не забывая об основных темах экскурсии.
29 сентября 2019
Прекрасный экскурсовод Елена!
Чуткая, внимательная.
Провела нас по самым красивым местам города Ярославль.
Спасибо большое!
Ещё 42 отзыва

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