Приглашаем вас в путешествие по Волге! Старинный городСначала отправимся в старинный Романов-Борисоглебск, что в получасе езды от Ярославля. Прогуляемся по Кустодиевскому бульвару, где художник написал свои знаменитые картины «Гуляние на Волге», «Купание», «Купчиха на балконе». Поднимемся на старинную пожарную каланчу — отличную смотровую площадку. Конечно, полюбуемся широкой Волгой и резной деревянной архитектурой. Заглянем и в средневековые храмы, в том числе, и на территории бывшего кремля. Жемчужина Ярославской земли Во второй половине экскурсии 🧭 отправимся на Толгу. Толгский женский монастырь, вот уже 700 лет как расположившийся на берегу Волги — настоящая жемчужина Ярославской земли! Нас ждёт белокаменная архитектура, чудотворная икона и кедровник с настоящими кедрами.

Обязательно оставим время, чтобы заглянуть в местную пекарню за расписными и печатными пряниками и сфотографироваться на память!