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Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь

5
1 отзыв
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Вас ждёт индивидуальная экскурсия ⛳ по ярославским землям левого берега Волги.

Вы побываете в старинном городе Романов-Борисоглебск, где прогуляетесь 👣 по бульвару Кустодиева и поднимитесь на старинную пожарную каланчу, и посетите белокаменный Толгский женский монастырь, в котором хранится икона Божией Матери.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь
Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь

Что вы увидите

  • Кустодиевский бульвар
  • Воскресенский собор
  • Казанская преображенская церковь
  • Крестовоздвиженский собор
  • Смотровая площадка (пожарная каланча)
  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь
  • Волга
Приглашаем вас в путешествие по Волге! Старинный городСначала отправимся в старинный Романов-Борисоглебск, что в получасе езды от Ярославля. Прогуляемся по Кустодиевскому бульвару, где художник написал свои знаменитые картины «Гуляние на Волге», «Купание», «Купчиха на балконе». Поднимемся на старинную пожарную каланчу — отличную смотровую площадку. Конечно, полюбуемся широкой Волгой и резной деревянной архитектурой. Заглянем и в средневековые храмы, в том числе, и на территории бывшего кремля. Жемчужина Ярославской земли Во второй половине экскурсии 🧭 отправимся на Толгу. Толгский женский монастырь, вот уже 700 лет как расположившийся на берегу Волги — настоящая жемчужина Ярославской земли! Нас ждёт белокаменная архитектура, чудотворная икона и кедровник с настоящими кедрами.
Обязательно оставим время, чтобы заглянуть в местную пекарню за расписными и печатными пряниками и сфотографироваться на память!
Что входит
  • Путевая экскурсия до Романов-Борисоглебска
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Подъём на смотровую площадку в пожарной каланче
  • Путевая экскурсия до Толги
  • Экскурсия по монастырю.
Что не входит
  • Транспорт
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 По договорённости с туристами
Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь
Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь
Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь
Левый берег Волги: Романов-Борисоглебск и Толгский монастырь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
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1 отзыв оставили туристы

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