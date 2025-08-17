Ольга проводит ещё 3 экскурсии

В путешествии по средневековым ярославским обителям вы познакомитесь с этапами распространения христианства в регионе, побываете в церквях, основанных в непростые времена, и ощутите атмосферу стародавнего монастырского уюта. А также услышите о традициях почитания местных реликвий и станете лучше понимать архитектурные тенденции в строительстве ярославских религиозных объектов.

Описание экскурсии

Первый христианский город на Волге

В Ярославле сохранилось около сорока каменных храмов, и во многом благодаря ним исторический центр включили в список ЮНЕСКО. Я познакомлю вас с большинством церквей 17 века и расскажу, как исторически сложилось, что именно Ярославль стал первым христианским центром на Волге. В действующих Кирилло-Афанасиевском и Казанском монастырях поговорим о спасении от польского нашествия и почитании чудотворных икон. Вы также посетите средневековые храмы Архангела Михаила, Спаса-на-Городу, Богоявления и Дмитрия Солунского. В летнее время к ним добавятся храмы Ильи Пророка, Николы Надеина и другие. Все они станут поводом обсудить как духовные традиции города, так и архитектурные тенденции в создании его ключевых религиозных объектов.

Толгский монастырь — старина и уют

Во второй части экскурсии вы отправитесь в легендарный Свято-Введенский Толгский женский монастырь, основанный 700 лет назад на противоположном берегу. Узнаете о его главной реликвии — чудотворной иконе Толгской Богоматери, осмотрите нарядные интерьеры церквей с белокаменными сводами и старинными фресками. Услышите о важной роли монастыря в Средние века, прогуляетесь по ухоженной территории и откроете секреты кедровой рощи. А также увидите черных лебедей и отведаете ароматных пряников с местного подворья.

Организационные детали