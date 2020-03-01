Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь

Посетить знаковые святыни и узнать религиозную историю первого православного города на Волге

Ольга
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Ольга – ваш гид
В путешествии по средневековым ярославским обителям вы познакомитесь с этапами распространения христианства в регионе, побываете в церквях, основанных в непростые времена, и ощутите старинную атмосферу монастырского уюта.

А также услышите о традициях почитания местных реликвий и станете лучше понимать архитектурные тенденции в строительстве ярославских религиозных объектов.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь

Что вас ожидает

Первый христианский город на Волге
В Ярославле сохранилось около сорока каменных храмов, и во многом благодаря ним исторический центр включили в список ЮНЕСКО. Я познакомлю вас с большинством церквей 17 века и расскажу, как исторически сложилось, что именно Ярославль стал первым христианским центром на Волге. В действующих Кирилло-Афанасиевском и Казанском монастырях поговорим о спасении от польского нашествия и почитании чудотворных икон. Вы также посетите средневековые храмы Архангела Михаила, Спаса-на-Городу, Богоявления и Дмитрия Солунского. В летнее время к ним добавятся храмы Ильи Пророка, Николы Надеина и другие. Все они станут поводом обсудить как духовные традиции города, так и архитектурные тенденции в создании его ключевых религиозных объектов.

Толгский монастырь — старина и уют
После обеда (по желанию, в трапезной одного из монастырей) вы отправитесь в легендарный Свято-Введенский Толгский женский монастырь, основанный 700 лет назад на противоположном берегу. Узнаете о его главной реликвии — чудотворной иконе Толгской Богоматери, осмотрите нарядные интерьеры церквей с белокаменными сводами и старинными фресками. Узнаете о важной роли монастыря в Средние века, прогуляетесь по ухоженной территории и откроете секреты кедровой рощи. А также увидите черных лебедей и отведаете ароматных пряников с местного подворья.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается дополнительно: легковая машина для 1-3 человек — 1500 руб., минивен для 4-7 человек — 2000 руб., микроавтобус для 8-20 человек — 3000 руб.
  • В период навигации (с апреля по октябрь) в Толгский монастырь можно отправиться на теплоходе — 100 руб./человека
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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