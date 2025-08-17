Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Посетить знаковые святыни и узнать религиозную историю первого православного города на Волге
В путешествии по средневековым ярославским обителям вы познакомитесь с этапами распространения христианства в регионе, побываете в церквях, основанных в непростые времена, и ощутите атмосферу стародавнего монастырского уюта.
А также услышите о традициях почитания местных реликвий и станете лучше понимать архитектурные тенденции в строительстве ярославских религиозных объектов.
В Ярославле сохранилось около сорока каменных храмов, и во многом благодаря ним исторический центр включили в список ЮНЕСКО. Я познакомлю вас с большинством церквей 17 века и расскажу, как исторически сложилось, что именно Ярославль стал первым христианским центром на Волге. В действующих Кирилло-Афанасиевском и Казанском монастырях поговорим о спасении от польского нашествия и почитании чудотворных икон. Вы также посетите средневековые храмы Архангела Михаила, Спаса-на-Городу, Богоявления и Дмитрия Солунского. В летнее время к ним добавятся храмы Ильи Пророка, Николы Надеина и другие. Все они станут поводом обсудить как духовные традиции города, так и архитектурные тенденции в создании его ключевых религиозных объектов.
Толгский монастырь — старина и уют
Во второй части экскурсии вы отправитесь в легендарный Свято-Введенский Толгский женский монастырь, основанный 700 лет назад на противоположном берегу. Узнаете о его главной реликвии — чудотворной иконе Толгской Богоматери, осмотрите нарядные интерьеры церквей с белокаменными сводами и старинными фресками. Услышите о важной роли монастыря в Средние века, прогуляетесь по ухоженной территории и откроете секреты кедровой рощи. А также увидите черных лебедей и отведаете ароматных пряников с местного подворья.
Организационные детали
Эта экскурсия частично дублирует обзорную экскурсию по Ярославлю. Одна часть экскурсии (по историческом центру Ярославля) пешеходная. Экскурсия к храмовому комплексу в Коровницкой слободе и в Толгский монастырь — на транспорте
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13003 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
2
3
–
2
–
1
1
Наталья
Отличная экскурсия с грамотной организацией и необыкновенно обаятельной и компетентной Марией - гидом! Мы получили возможность увидеть родной Ярославль в новом свете, узнали много интересных, а порой и неожиданных исторический фактов. Рекомендую экскурсию как гостям, так и жителям города. Спасибо большое за приятно проведенное время!!!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Отличная экскурсия во всех отношениях! Очень интересная, очень комфортная. Узнали много интересных фактов из истории Ярославля. Маршрут был построен очень грамотно. Ольга- очень профессиональный экскурсовод, любящий своё дело и туристов. Комфортная машина, отличное вождение, замечательные фото, так что мы увезли массу положительных впечатлений! Однозначно рекомендую гида и все ее экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Очень понравился маршрут. Большое спасибо гиду Сироткиной Марии за интересную экскурсию. Очень грамотный, приятный в общении профессионал своего дела! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Интересная и четко спланированная экскурсия! Было интересно всем! Наш экскурсовод Алексей интересно рассказал! Спасибо большое Уже порекомендовала своим друзьям
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо большое Алексею за прекрасную экскурсию, интересный рассказ и внимание к экскурсантам. Погода была холодная, Алексей находил точки, где можно согреться
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь»