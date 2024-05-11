Н Наталья К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь Очень понравился монастырь,мы все были под большим впечатлением. Ирина очень хороший экскурсовод узнали очень много нового. Спасибо большое. Мы из Москвы. Приедем обязательно ещё.

Н Нина В Толгскую обитель в небольшой группе Великолепная по информативности и визуальный впечатления экскурсия! Замечательная организация, профессиональный гид и отличный водитель. Спасибо за экскурсию💗

С Сергей К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь Понравилось все, мы в восторге и от гида Ирины, которая постаралась настолько много уместить в один день, и от святости мест, в которых побывали. Ирину советуем всем.

А Анна В Толгскую обитель в небольшой группе читать дальше поездки остались самые наилучшие впечатления. По дороги Алексей рассказал очень много о истории Ярославля, заехали ненадолго в Тверицкий бор, хотя это не входило в программу. В самом монастыре мы получили много полезной информации и осталось время для самостоятельной прогулки. Очень довольна, всём рекомендую. Анна. Недавно я посетила Толгский монастырь. С нами ездил сопровождающий Алексей. Ехали мы на авто, всего три человека и сопровождающий. От

Е Екатерина Путешествие в Толгский монастырь Спасибо гиду Алексею за экскурсию! Было интересно и взрослым, и детям. Помимо истории непосредственно монастыря, по дороге в монастырь узнали много исторических и повседневных фактов о Ярославле. Отдельное спасибо водителю минивэна, очень комфортно, спокойно и безопасно доехали.

С Сергей Толга: 7 веков истории Прекрасная экскурсия в древний монастырь.

С Светлана К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь Видимо лучше ездить в летнее время, так как часть летних церквей закрыта для осмотра. Очень понравилась трапезная, хорошо кормят, приветливые купили много вкусных монастырских продуктов.

В Владимир Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь Добрый день, большое спасибо Александру за экскурсию! Узнали много нового, посмотрели разный Ярославль. Гид очень внимательный и очень хорошо подготовлен, было приятно с ним общаться!

В Владимир Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь Все понравилось и сопровождение те и сама экскурсия в монастыре!