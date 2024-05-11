1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в Толгский монастырь
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
Начало: Площадь Волкова, 1
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 мая 2024Очень понравился монастырь,мы все были под большим впечатлением. Ирина очень хороший экскурсовод узнали очень много нового. Спасибо большое. Мы из Москвы. Приедем обязательно ещё.
- ННина8 мая 2024Великолепная по информативности и визуальный впечатления экскурсия! Замечательная организация, профессиональный гид и отличный водитель. Спасибо за экскурсию💗
- ССергей1 мая 2024Понравилось все, мы в восторге и от гида Ирины, которая постаралась настолько много уместить в один день, и от святости мест, в которых побывали. Ирину советуем всем.
- ААнна29 апреля 2024Недавно я посетила Толгский монастырь. С нами ездил сопровождающий Алексей. Ехали мы на авто, всего три человека и сопровождающий. От
- ЕЕкатерина28 марта 2024Спасибо гиду Алексею за экскурсию! Было интересно и взрослым, и детям. Помимо истории непосредственно монастыря, по дороге в монастырь узнали много исторических и повседневных фактов о Ярославле. Отдельное спасибо водителю минивэна, очень комфортно, спокойно и безопасно доехали.
- ССергей27 марта 2024Прекрасная экскурсия в древний монастырь.
- ССветлана18 марта 2024Видимо лучше ездить в летнее время, так как часть летних церквей закрыта для осмотра. Очень понравилась трапезная, хорошо кормят, приветливые купили много вкусных монастырских продуктов.
- ВВладимир23 ноября 2023Добрый день, большое спасибо Александру за экскурсию! Узнали много нового, посмотрели разный Ярославль. Гид очень внимательный и очень хорошо подготовлен, было приятно с ним общаться!
- ВВладимир14 ноября 2023Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырьВсе понравилось и сопровождение те и сама экскурсия в монастыре!
- ННаталья9 ноября 2023Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырьЭкскурсовод Наталья - профессионал и очень интересный человек. Огромное спасибо за отличную организацию и интересную экскурсию. С удовольствием посетила бы другие экскурсии с этим экскурсоводом.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Свято-Введенский Толгский женский монастырь»
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