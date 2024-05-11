Свято-Введенский Толгский женский монастырь – экскурсии в Ярославле

Найдено 7 экскурсий в категории «Свято-Введенский Толгский женский монастырь» в Ярославле, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Толгскую обитель в небольшой группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Ярославль в прошлом и настоящем: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Толга: 7 веков истории
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Сквозь эпохи: уникальное путешествие по Ярославлю и Толге
Откройте для себя богатую историю Ярославля и Толгского монастыря в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 12 300 за всё до 3 чел.
Путешествие в Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Путешествие в Толгский монастырь
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
Начало: Площадь Волкова, 1
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
3 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
    Очень понравился монастырь,мы все были под большим впечатлением. Ирина очень хороший экскурсовод узнали очень много нового. Спасибо большое. Мы из Москвы. Приедем обязательно ещё.
  • Н
    Нина
    8 мая 2024
    В Толгскую обитель в небольшой группе
    Великолепная по информативности и визуальный впечатления экскурсия! Замечательная организация, профессиональный гид и отличный водитель. Спасибо за экскурсию💗
  • С
    Сергей
    1 мая 2024
    К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
    Понравилось все, мы в восторге и от гида Ирины, которая постаралась настолько много уместить в один день, и от святости мест, в которых побывали. Ирину советуем всем.
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    В Толгскую обитель в небольшой группе
    Недавно я посетила Толгский монастырь. С нами ездил сопровождающий Алексей. Ехали мы на авто, всего три человека и сопровождающий. От
    читать дальше

    поездки остались самые наилучшие впечатления. По дороги Алексей рассказал очень много о истории Ярославля, заехали ненадолго в Тверицкий бор, хотя это не входило в программу. В самом монастыре мы получили много полезной информации и осталось время для самостоятельной прогулки. Очень довольна, всём рекомендую. Анна.

  • Е
    Екатерина
    28 марта 2024
    Путешествие в Толгский монастырь
    Спасибо гиду Алексею за экскурсию! Было интересно и взрослым, и детям. Помимо истории непосредственно монастыря, по дороге в монастырь узнали много исторических и повседневных фактов о Ярославле. Отдельное спасибо водителю минивэна, очень комфортно, спокойно и безопасно доехали.
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Толга: 7 веков истории
    Прекрасная экскурсия в древний монастырь.
  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    К иконе Богоматери: Свято-Введенский Толгский женский монастырь
    Видимо лучше ездить в летнее время, так как часть летних церквей закрыта для осмотра. Очень понравилась трапезная, хорошо кормят, приветливые купили много вкусных монастырских продуктов.
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
    Добрый день, большое спасибо Александру за экскурсию! Узнали много нового, посмотрели разный Ярославль. Гид очень внимательный и очень хорошо подготовлен, было приятно с ним общаться!
  • В
    Владимир
    14 ноября 2023
    Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
    Все понравилось и сопровождение те и сама экскурсия в монастыре!
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2023
    Крепость-обитель: экскурсия в Толгский монастырь
    Экскурсовод Наталья - профессионал и очень интересный человек. Огромное спасибо за отличную организацию и интересную экскурсию. С удовольствием посетила бы другие экскурсии с этим экскурсоводом.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Свято-Введенский Толгский женский монастырь»

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  3. Толга: 7 веков истории
  4. Сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по городу + Толгский монастырь
  5. Путешествие в Толгский монастырь
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  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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