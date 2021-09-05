Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля

Пешеходная

5
2 отзыва
Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ярославля

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Волкова
  • Драматический театр им. Волкова
  • Советская площадь
  • Храм Ильи Пророка
  • Стрелка
  • Площадь Богоявления
  • "Ярославская невеста"
  • "Мужик с тортом"
  • Белоснежная крепость
  • Неоготическая кондитерская фабрика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Нас ждет интереснейшая прогулка по городу с гидом, во время которой Ярославль предстанет во всей своей многогранности — от древности до наших дней.

Мы посетим площадь Волкова, поговорим об основателе первого русского театра, на Советской площади посмотрим на удивительные изразцы храма Ильи Пророка, побываем на Стрелке, где раньше стоял Ярославский Кремль, восхитимся живописными видами Волги и пройдемся по уютному бульвару.

На площади Богоявления посмотрим на "ярославскую невесту" и "мужика с тортом", увидим белоснежную крепость и неоготическую кондитерскую фабрику.

Прогулка по колоритным улицам покажет нам Ярославль купеческий и дореволюционный. Мы услышим о 7 причинах, побудивших успешных зажиточных купцов строить храмы и о ярославском восстании 1918 года.

Познакомимся с главной особенностью ярославского характера, узнаем о самых "вкусных" местах города и найдем лучшие локации для фото.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
5 сен 2021
Экскурсия была интересная, по основным историческим местам центра города. Экскурсовод Виктория интересно и нестандартно рассказала о каждом из Достопримечательных мест. Спасибо!
А
29 авг 2021
Замечательная экскурсия! Гид Виктория отличный профессионал своего дела. Отличное знание своего родного города как с исторической точки, так и с житейского взгляда, хорошо поставлена речь, учитывая терпеливость, ну и вообще приятный человек! Спасибо за экскурсию. Мы с супругой в восторге.

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