Экскурсия по центру Ярославля предлагает уникальную возможность взглянуть на город глазами картографа.
Площадь Волкова удивит театром и купеческими домами, улица Андропова - имперскими гостиницами и церквями. Демидовский сквер расскажет о первых парках города.
Туристы узнают о торговых рядах и ярмарках, а также смогут насладиться видом на современный Ярославль с одной из смотровых площадок. Программа подходит для взрослых и детей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🗺️ Исторические карты и их секреты
- 🌆 Вид на современный Ярославль
- 🏞️ Прогулка по старинным улицам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Площадь Волкова
- Улица Андропова
- Демидовский сквер
Описание экскурсии
Следуя за путеводной нитью старых карт, мы пройдём по центру, остановимся у ключевых архитектурных памятников и разберёмся, как они выглядели много столетий назад. Ярославль всегда был важным торговым центром: мы попробуем проследить маршруты купцов и путешественников, которые проходили через город. В программе:
- Площадь Волкова: первый русский театр, купеческие дома, остатки древнего кремля и градостроительная коллизия в одном месте
- Улица Андропова: имперские гостиницы и рестораны, церкви и правительственные здания на улице с самым неподходящим для всего этого названием
- Демидовский сквер: один из первых парков города, разбитый на месте бывшей парадной площади
Также вы:
- Побываете в местах, где когда-то располагались торговые ряды и ярмарки, и узнаете об уникальных товарах, которыми славился Ярославль
- Посмотрите, как изменялся городской ландшафт под влиянием различных эпох и стилей
- Посетите одну из смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на современный город
Организационные детали
Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 181 туриста
С 2018 года я занимаюсь тем, что рисую карты Ярославля. По работе был буквально в каждом дворе города и знаю про него уже достаточно много, чтобы начать делиться. Географическое образованиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Анна
4 ноя 2025
Отличная экскурсия. Андрей очень грамотный рассказчик, 2,5 часа пролетели на одном дыхании. На любой вопрос давал развернутый ответ. Много интересных фактов и деталей, которые не узнаешь на обычной экскурсии. Впечатлил кругозор Андрея, который не ограничивается маршрутом экскурсии. Всем рекомендую.
Е
Елена
4 ноя 2025
Глубокое знание материала, Андрей-человек увлеченный своим делом, идет на диалог, с интересом отвечает на вопросы. С ним уютно гулять по городу. Мы увидели не только главные достопримечательности, но и атмосферные места, о которых не прочитаешь в путеводителе. Очень рекомендуем
А
Анастасия
2 ноя 2025
Сегодня отлично и с пользой провели время на экскурсии с Андреем. Узнали много нового и необычного о жизни Ярославля в разные периоды истории. Всем рекомендую Андрея в качестве гида! Андрей замечательно рассказывает о городе, прекрасно умеет заинтересовать и заинтриговать собеседника. Несмотря на 2,5 часа экскурсии время пролетело незаметно! Остались под большим впечатлением от полученной информации!
А
Александр
1 ноя 2025
Это наверное самая интересная экскурсия, на которой я когда-либо был. У Андрея действительно получилось найти авторский и очень вовлекающий подход к погружению гостей в историю города. Мы обязательно вернемся в Ярославль летом и пойдем с ним на еще одну, вечернюю. В общем, очень рекомендую!
Марина
19 окт 2025
Наша экскурсия длилась 2,5 часа, но пролетела как миг. Посмотрели все основные достопримечательности, про каждую услышали очень много интересных исторических фактов. Легкая подача, юмор - все это сделало нашу прогулку. Хочется вернуться, Андрей - великолепный экскурсовод и рассказчик
А
Анастасия
12 окт 2025
Нашей семье очень понравилась экскурсия, проведенная Андреем. Было интересно, нескучно, увлекательно. 2,5 часа прошли незаметно. Наши самые наилучшие рекомендации!
Станислав
23 сен 2025
Андрей интересный рассказчик. Узнали много нового о замечательном городе Ярославле. Вся информация в доступной форме во время прогулки по историческому центру города. Рекомендую)
Марина
12 сен 2025
Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод Андрей! Мы уже не первый раз приезжаем в Ярославль, но экскурсию взяли впервые. Было увлекательно ходить по знакомым улицам, смотреть на достопримечательности, которые уже много
Е
Евгения
8 сен 2025
Добрый день! Были на индивидуальной экскурсии у Андрея. Очень ему благодарны за отлично проведённое время. Было много новой информации, интересные факты, местные легенды, видно, что гид глубоко погружен в тему
А
Алина
26 авг 2025
Андрей замечательный гид! Доказательством могут послужить прохожие, которые, краем уха зацепив увлекательные истории Андрея, пытались к нам присоединиться/узнать где можно записаться на данный экскурсионный маршрут.
За время этого увлекательного путешествия наша
Павел
21 авг 2025
Редкий случай, когда после экскурсии полученные знания так структурированы. Необычные факты и нюансы быта разных эпох.
Андрей настоящий фанат своего города и своего дела. Будем рекомендовать!
А
Анна
16 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, Андрей рассказывает увлекательно, полно, доступно и не душно. 2,5 часа прошли быстро, город действительно ожил перед нами благодаря рассказам Андрея, было интересно представлять жизнь горожан разных веков, находить исторические артефакты по пути и наблюдать, во что все это превратилось в наше время. Было клево, рекомендуем!
Александра
8 авг 2025
Очень классная, интересная была экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, мы много что обошли по городу, Андрей еще и спросил наши предпочтения по истории города, и составил нашу экскурсию и свой
М
Михаил
6 авг 2025
Отлично провели время в компании Андрея. Экскурсия отличная, рассказывает хорошо, структурировано, доходчиво, увлекательно. Видно, что опытный человек. Экскурсию строит на основе диалога, нас было четверо(бабушка, 2 взрослых, подросток) всем было интересно.
Однозначно рекомендую.
Н
Наталья
6 авг 2025
Мы были в Ярославле впервые, и то, что первое знакомство прошло так ярко, - заслуга Андрея: его рассказ о городе был предельно насыщенным, темп передвижения комфортным. Андрей также посоветовал нам, что посмотреть самостоятельно. Особенно хочу отметить то, что гид свободно владеет грамотной русской речью (думаю, многие меня поймут))
