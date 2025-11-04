Экскурсия по центру Ярославля предлагает уникальную возможность взглянуть на город глазами картографа. Площадь Волкова удивит театром и купеческими домами, улица Андропова - имперскими гостиницами и церквями. Демидовский сквер расскажет о первых парках города. Туристы узнают о торговых рядах и ярмарках, а также смогут насладиться видом на современный Ярославль с одной из смотровых площадок. Программа подходит для взрослых и детей

Описание экскурсии

Следуя за путеводной нитью старых карт, мы пройдём по центру, остановимся у ключевых архитектурных памятников и разберёмся, как они выглядели много столетий назад. Ярославль всегда был важным торговым центром: мы попробуем проследить маршруты купцов и путешественников, которые проходили через город. В программе:

Площадь Волкова : первый русский театр, купеческие дома, остатки древнего кремля и градостроительная коллизия в одном месте

: первый русский театр, купеческие дома, остатки древнего кремля и градостроительная коллизия в одном месте Улица Андропова : имперские гостиницы и рестораны, церкви и правительственные здания на улице с самым неподходящим для всего этого названием

: имперские гостиницы и рестораны, церкви и правительственные здания на улице с самым неподходящим для всего этого названием Демидовский сквер: один из первых парков города, разбитый на месте бывшей парадной площади

Также вы:

Побываете в местах, где когда-то располагались торговые ряды и ярмарки, и узнаете об уникальных товарах, которыми славился Ярославль

Посмотрите, как изменялся городской ландшафт под влиянием различных эпох и стилей

Посетите одну из смотровых площадок, откуда открывается великолепный вид на современный город

Организационные детали

Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей.